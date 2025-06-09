Фронт наближається до Костянтинівки: що насправді відбувається у місті та яка там ситуація

Війна в Україні / © ТСН

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Майже 8 тисяч мирних жителів залишаються у прифронтовій Костянтинівці. Місто щодоби обстрілюють КАБами, а дрони ворога без упину полюють як за військовими, так і за цивільними авто.

Ба більше, росіяни навіть бʼють по комунальниках, які намагаються хоч якось відновити світло, перебите внаслідок обстрілів. Та все ж з найбільш постраждалих від війни кварталів Костянтинівки поліцейські Донеччини намагаються евакуювати людей. У небезпеці були поціленими ворожим дроном евакуаційні екіпажі часом по декілька разів на день повертаються за охочими виїхати.

На одній з таких евакуацій побувала спеціальна кореспондента ТСН Юлія Кирієнко.

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Спалені обабіч дороги авто. Розвалені будинки через обстріли. І сітки, які натягують на деревʼяні опори над дорогою. Такий вигляд має Костянтинівка. Вона за десять кілометрів від лінії фронту.

«Насправді кожна поїздка до Костянтинівки, яка вже дійсно дуже схожа на Покровськ — це як лотерея. З таким засиллям дронів. Хоча у нас і обшита металом машина, і є броньована рушниця, яка збиває дрони, і купа радіоелектронної боротьби, але це не панацея, щоб вберегтися від ворожих коптерів. Тому що протягом нашої дороги зараз ми чуємо, як аналізатор дронів звучить і попереджає, що вони поряд», — каже Юлія Кирієнко.

Наше авто броньоване, і те, що відбувається поза ним, ми не чуємо. Натомість добре видно з вікна, як Росія нищить місто. Поліцейські Євгеній і Роман ідуть на евакуацію мешканців.

У Костянтинівці досі залишаються понад 7000 людей. Але кожного дня місто покидають до 10 місцевих, адже Росія робить їхнє життя тут неможливим.

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«Світла немає, ні води, ні газу немає. Дрони не дають службам відремонтувати електроопори», — каже Євгеній Мусійчук, дільничний офіцер поліції Костянтинівки.

Роман з мисливською рушницею виходить з евакавто.

«Виходимо з автомобіля і страхуємо один одного. Контролюємо небо, тому що дійсно ворожих дронів дуже багато. Різних типів», — каже Роман Дводненко, заступник начальника поліції Костянтинівки.

На порозі садиби вже чекає 80-річна Валентина з чоловіком Дмитром. Вони лише нещодавно евакуювалися з сусіднього села Степанівка, яке ворог випалив вщент. Тепер залишилися без даху над головою вдруге.

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Евакуація в Костянтинівці / © ТСН

Їхні пожитки — кілька валіз. Поліцейські вантажать речі до броньованого буса. І в сусідній Дружківці на пенсіонерів уже чекає Зураб зі своїм медеваком, яка повезе їх на Одещину на базу для переселенців.

Зураб прокладає маршрут. Каже, тепер це робити треба ще обачніше, бо росіяни не гребують гатити дронами навіть по машині «швидкої». Ось на цих кадрах попереднє авто Зураба, яке так і не доїхало за жінкою.

Пощастило, що в салоні нікого не було. Машина в ремонті, медики контужені. Але наступного дня таки вивезли літню жінку.

Зураб закриває двері машини «швидкої». У пенсіонерів попереду 8-годинна дорога подалі від війни. А поліцейські знову розвертають машину в бік міста. На черзі ще кілька рейсів. Кажуть, люди охоче виїжджають з міста, до якого наближаються бої. Треба встигнути забрати якомога більше до того, як лінія фронту буде вже в Костянтинівці.

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