Фронт швидко наближається до Дніпропетровщини: місцеві відверто розповіли про ситуацію

Росіяни наступають на Дніпропетровщину / © ТСН.ua

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З прифронтових громад Дніпропетровщини волонтери вивезли останні родини з дітьми. Друга примусова евакуація тривала майже півтора місяця і охопила 14 сіл. За цей час подалі від війни змогли вирушити понад 900 неповнолітніх.

Як під канонаду обстрілів люди прощаються із рідними домівками, бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

У дворі пані Анжели незвично гамірно. Коло дверей купа коробок та сумок. Жінка розгублена, намагається прихопити якомога більше речей. Каже, відчуває — батьківський дім покидає назавжди.



«Якби була така можливість, я взяла б отак цю хату — і мене в друге місце перевозьте, я була б рада», — каже вона.

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Анжела — одна з останніх, хто з дітьми евакуюється з Межової. Каже — трималась за роботу та будинок, але прильоти КАБів женуть із дому. Ця родина поїде до Закарпаття.

Врешті збори закінчені, і прихопивши улюблені іграшки, дітвора з мамою прямують до автобуса.

Межова / © ТСН

Дорогою підбирають іще одну родину. У них лише кілька сумок, за одну з яких відчайдушно чіпляється кошеня. Трохи віддихавшись, пані Олена розповідає: їдуть із сином недалеко. До Павлограда — це 90 кілометрів від Межової. Сподіваються — колись повернутись додому.

Доки чекаємо на іншу сім’ю поряд із їхнім двором, до евакуаційників підходить місцева мешканка. Просить, аби найближчими днями вивезли її, чоловіка та сина з інвалідністю.

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Ще одну родину забирають на околиці селища. Тут вже не до довгих прощань. FPV- дрон або КАБ можуть прилетіти будь-якої миті. Місцеві радять навіть двигун не глушити. Тож до автобуса всі пересуваються бігцем.

Евакуювати ці родини приїхали волонтери гуманітарної місії «Проліска». Від січня, коли ворог наблизився до Дніпропетровщини, та почав закидати авіабомбами прифронтові громади, змогли врятувати майже дві тисячі людей. Сьогодні ж вивозять останню малечу з Межової.

«Межова — це найбільший населений пункт, тут була дуже велика кількість дітей, але приблизно за місяць нам вдалось евакуювати всіх дітей, що підлягали евакуації. Кожна родина це — окремий кейс, у кожного є свої запити», — каже регіональний координатор гуманітарної місії «Проліска» Олексій Пріма.

Під час евакуації родин повідомляють — кілька людей пішки та на велосипедах вибралися із крайнього села Межівської громади — Новопідгородного, що за 15 кілометрів звідси. Один поранений. Треба забрати і їх.

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Поранений це — пан Анатолій. На його тілі немає живого місця, все посічене уламками, сильна контузія. Згоріли усе майно та документи. Розповідає — двічі його відкопували після прильоту КАБів.

Другу хвилю примусової евакуації на Дніпропетровщині завершили. У чотирнадцяти селах на межі з Донеччиною не залишилось дітей. Однак, враховуючи стрімке наближення фронту, волонтери вже готуються до нових місій порятунку.

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