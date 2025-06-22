ФСБ планувала ліквідувати топ-військового в центрі Києва: чим все завершилося – деталі від СБУ

Про свій провал Росія дізналася з ефіру ТСН / © ТСН

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Служба безпеки України вкотре переграла кремлівську ФСБ! Її особливий відділ замовних убивств планував ліквідувати просто посеред Києва відомого військового — Народного Героя України, який із 2014-го воює на фронті. За цей злочин готові були викласти 100 тисяч доларів! Наші спецслужби «вели» кілера впродовж року.

Про подробиці унікальної операції «Перевертень» йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Завдання прямо з Кремля — показове вбивство відомого військового і обов’язково в центрі Києва.

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Російська ФСБ хотіла організувати в Україні фабрику кілерів. Але виявилося, що підлеглі Малюка переграла ворога і тут. Бо навіть головний «ліквідатор», на якого робив ставку ворог, виявився агентом СБУ. І про це ФСБівці чують у ці секунди в реальному часі з цього відео.

«Коли ми з вами говоримо…. Вони ще думають, що він його вб’є», — розповіли в СБУ.

Подвійна гра спецслужб, з кодовою назвою «Перевертень» вийшла на фінішну пряму. І сьогодні ми отримали ексклюзивну можливість розкрити таємниці нової операції Служби безпеки України, від якої полетять голови та погони кремлівців, і яка ще більше підмочить репутацію спеців з Луб’янки.

Все почалося майже рік тому– 29 листопада 2024 року. З оголошення в улюбленому ФСБівцями телеграмі. ФСБ — клюнула. І в результаті добре розіграної переписки запропонувала нашому агенту роботу з ризиками та захмарними заробітками.

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ФСБівці звітували керіництву: що їм вдалося завербувати професійного ліквідатора. Не одноразового терориста-смертника, якого за їх поширеною схемою, знищують разом із жертвою. І не чергового ідіота-підлітка, а надійного агента. Його показовою роботою мало стати вбивство командира й засновника Грузинського національного легіону — підрозділу Сил Спеціальних операцій ЗСУ — Мамуку Мамулашвілі. Обов’язково посеред столиці України.

У розпорядження ТСН. Тижня потрапила переписка завербованого кілера з російським куратором.

Чому саме Мамука став такою бажаною мішенню і що то за списки ФСБ — розкажемо згодом. Зараз про прайс. Заплатити за його фізичну ліквідацію обіцяли щедро. Операцією особисто керував підполковник ФСБ, начальник «особливого відділу», який спеціалізується на замовних ВІП вбивствах для Кремля.

Соцмережа Телеграм — дуже зручний для ФСБ майданчик. Тут давно намагаються шукаюти, вербувати, керувати зрадниками України російські спецслужби. Тактику постійно міняють. Після вдалої серії вербувань підлітків, тепер для виконання будної роботи взялися за пенсіонерів. Причому діють креативно. Вербують від імені СБУ, дають завдання, які начебто допоможуть Україні перемогти.

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Та ця інтернет-зброя виявилася гострою з обох сторін. Підполковник ФСБ сам попався на гачок наших спеців. Кілер, якого він вважав своєю удачею, і якому так радів — був нашим агентом. СБУ почало повійну гру.

Наш кілер був у центрі схеми. Вибухівку для нього мали збирати інші, а фільмувати злочин мав підліток, що не вперше співпрацював з росіянами. Підпалював військову автівку — погодився доставити вибухівку. Він раніше вже отримував підозру за підпал авто ЗСУ, але суд йому обрав в міру запобіжного заходу просто домашній арешт.

«Хлопець вийшов знову на свого куратора з ФСБ і той відпрацював йому нове завдання. І ми його затримали на гарячому, коли він вже з бомбою йшов до однієї з військових будівель столичного регіону», — розповіли в СБУ.

Відео вбивства і мало стати ледь не важливішим за саму ліквідацію грузинського легіонера. Російська пропаганда — це військовий ресурс часто дієвіший ніж сама російська армія.

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«Картинка для сіяння дестабілізації в нашому суспільстві, певної паніки, щоб показати уразливість військовослужбовців України, які знаходяться в тилових регіонах країни, що до них можуть дістатися, навіть якщо вони не перебувають на нулі», — зазначили в СБУ.

Грузинський національний легіон Мамука Мамулашвілі створив у 2014-му, з 2016 -го легіон офіційно у складі ЗСУ, нині в структурі ССО. Це був перший інтернаціональний підрозділ в ЗСУ. Він починався з двох сотень вояків, й виріс в 10 разів.

Мамука воює з росіянами з 14-ти років. Батько-генерал, ще хлопцем взяв його на війну на початку 90-тих. Каже, не забуде: єдині хто приїхав на підмогу його народу тоді були українці. Він пережив російський полон. Воював в Чечні. Захищав свою Грузію від росіян й в 2008-му.

Батько малого змусив ідеально вивчити мову ворога — російську. Й навчив ким насправді є росіяни.

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«Мій батько завжди говорив, що у нас єдиний ворог — це Росія», — згадує Мамулашвілі.

Росіяни давно розгорнули потужну інформаційну віну проти підрозділу й Мамуки особисто. Знімали замовні пропагандистки фільми, намагалися дискредитувати підрозділ у Грузії, аби грузини не їхали сюди воювати на боці України, вигадували численні фейки. Один з останніх особисто озвучив проросійський премєр-міністр Фіцо — мовляв Мамука готував державний переворот в Словаччині.

Але росіяни вирішили піти далі й ліквідувати Мамуку фізично. Кілька разів невдало намагалися отруїти важкими металами.

СБУ переграла ФСБ. Наш агент професійно імітував, що слідкує за жертвою, веде розвідку тощо. Й паралельно дізнавався вкрай важливу інформацію для наших спецслужб.

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Підняти імідж, як планували на Луб’янці, схоже не вийде. Скоріш навпаки. Полетять і голови, і кремлівські погони у відділі замовних вбивств. Інформація — зброя і наші майстерно нею користувалися більше року. І поразка ФСБ не тільки в ударі по їх планах і структурі, а й в збереженні наших героїв, до яких син Грузії точно належить.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ЛІКВІДАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО В ЦЕНТРІ КИЄВА! СБУ переграла ФСБ! Про свій ПРОВАЛ РФ дізналась з ЕФІРУ ТСН

Дата публікації 21:14, 22.06.25 Кількість переглядів 24 Викриття у прямому ефірі! ФСБівці побачили свій провал в спецоперації СБУ в ексклюзиві ТСН

Нагадаємо, що на Черкащині викрили ідейного «крота» РФ, який наводив російські ракети на свою військову частину, де проходив службу.

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