Фугасна загроза: скільки у РФ надважких бомб ФАБ-3000 та як їх можна знищувати

Росіяни почали використовувати надпотужні плануючі бомби ФАБ-3000. Їх бойова частина має1200 кг вибухової речовини, повідомляє Інтитут вивчення війни. Окупанти нібито скинули таку бомбу на Харківщині біля місцевої лікарні. Удар був не точним, але будівля зазнала значних руйнувань.

Фахівці додають, що фугасна авіабомба має надпотужну силу – важких контузій можуть зазнати люди в десятках метрів від епіцентру вибуху.

У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що росіяни найчастіше використовують ФАБ-250 і ФАБ-500 і переробляють їх під уніфікований новий плануючий боєприпас. А от чи застосували вони саме ФАБ-3000 на Харківщині, стане відомо після обстеження місця вибуху.

Як Шойгу вихваляв ФАБ-3000

Військовий експерт Ігор Романенко переконаний, що факт застосування ФАБ-3000 – це подія, насамперед, для американців, а не для українців, які потерпають від авіаційних ударів росіян вже третій рік.

"Американці вперто реалізують свій дивний підхід щодо військової допомоги, наче чекають наступних злочинів від РФ з жертвами, кров’ю та іншим бідами українців. І тільки після цього роблять якісь кроки, щоб допомагати Україні. На жаль, партнерам було недостатньо, коли Шойгу ще декілька місяців тому ходив по заводу, де виготовлять фугасні авіабомби і розповідав про потужність ФАБ-3000. Цього тоді виявилося замало нашим партнерам, вони дочекалися, коли бомби застосували по Україні. Сподіваюсь, тепер вони нарешті прокинуться і почнуть допомагати", - розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр).

Росіяни скинули на Харківщину ФАБ-3000

Потрібно збивати літаки над РФ

Він додає, що порятувати Харківщину, Сумщину та інші прикордонні регіони від потужних російських фугасних бомб, частково допоможуть сучасні системи ППО, які зможуть збивати російські літаки до того, як вони з бомбами на борту будуть наближатися до кордону України.

"Поки ми лише чуємо розмови про надання Україні 7 додаткових Patriot. Країни-партнери визначаються. Навіть президент США пообіцяв передати одну батарею Patriot з Польщі, причому не польську, а саме американську, бо поляки відразу відмовилися передавати нам свої батареї. Та й американську не дуже поспішають передавати, на жаль. До речі, у американців є все для того, щоб і F-16 нарешті надійшли до України, вони нам потрібні, щоб захистити наші території", - зауважує Ігор Романенко.

Бити по аеродромах, де вантажать ФАБи

Він додає, що застосовувати ФАБ-3000 можуть не всі російські літаки, бо це надважка бомба.

"Але росіяни, на жаль, вже знайшли рішення і застосовують бомбу з бойовою частиною у 1200 кілограмів. Знищити її у повітрі дуже важко. Тим більше, що у нас немає таких засобів. Тому саме час сформувати унікальну систему протиповітряної та протиракетної оборони навколо Харківщини. Туди потрібно заводити батареї Patriot, а також передавати та концентрувати у регіоні винищувачі F-16. Вони мають бити не по бомбах, а по літаках, які їх запускають та аеродромах звідки вони злітають", - розповідає військовий експерт.

Час зняти обмеження бити по Росії

Ігор Романенко додає, щоб завдавати ефективні удари по російських аеродромах, потрібно збільшити дальність нанесення ударів.

"Я вважаю, що заборону бити по РФ на понад 80 кілометрів потрібно зняти. Треба тими ж ATACMS бити значно далі. Чому? Росіяни швидко відсунили на понад 80 кілометрів свою логістику та аеродроми. Їх просто неможливо діставати наявним озброєнням та діючою забороною. Нам потрібна зброя, щоб бити по аеродромах ворога, де базуються літаки, які запускають ФАБ-3000", - розповідає Ігор Романенко.

Чому Patriot та F-16 мають працювати в парі

Він додає, що навіть, якщо ми завеземо у регіон батареї Patriot, є висока небезпека, що ворог може їх знищити.

"Росіяни сформували біля Харківщини розвідувально-ударний комплекс. Наявними засобами вони розвідують все над Харковом та у регіоні і наносять відповідні удари "Іскандерами", бо їх артилерія не дістає – відтягнули на безпечну відстань. А також завдають ураження ударними безпілотниками "Lancet". Вони вдосконалили баражуючі боєприпаси і тепер їх дальність – 100 кілометрів. Саме "Lancet" ворог використовує аби атакувати прикордонні міста", - каже Ігор Романенко.

Експерт додає, що росіяни не чекають на якісь дозволи. Вони ведуть активну розвідку та продовжують нищити наші міста.

"За це можемо "подякувати" американцям. Для нас зрозуміло, що Росія це – ворог. І з ними потрібно воювати, але щоб було чим, нам потрібна відповідна та адекватна допомога. Гадаю, партнерам не варто чекати страшних уражень українських міст та крові. Рішення про допомогу потрібно ухвалювати вчасно", - зауважує генерал-лейтенант у відставці.

Поки у РФ десятки ФАБів

Військовий експерт додає, що, на його думку, Росія встигла виробити десятки потужних фугасних бомб.

"Щодо ФАБ-3000, то гадаю, що у РФ їх уже десятки, але можливості є на сотні та більше. Ще минулого року Путін перевів промисловість країни на військові рейки. Тому там майже все працює на війну і можливості у них, на жаль, є", - зауважує експерт.

ФАБ-3000 / Фото: Вікіпедія

Загроза для всіх прикордонних міст

До речі, використовувати фугасні авіабомби ворог зможе не лише на Харківщині – під загрозою численні прикордонні та прифронтові міста.

"Маючи достатню кількість літаків та технічних засобів, росіяни можуть атакувати такими бомбами міста, які знаходяться поблизу російського кордону – Сумську, Харківську, Чернігівську області. Тому наші партнери мають зняти усі ці обмеження щодо нанесення ударів по території РФ. І бажано робити це до того, як пролиється українська кров", - підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що армія РФ уперше скинула на Україну ФАБ-3000: ISW проаналізував потенціал знищення.

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