Фугасні гранати та набої: у Запорізькій області у дворі будинку виявили боєприпаси Другої світової війни

Фугасні гранати та набої: у Запорізькій області у дворі будинку виявили боєприпаси Другої світової війни

На місце викликали вибухотехніків.

Майже сотню боєприпасів часів Другої світової виявили у Запорізькій області. В селищі Комишуваха господарі обійстя вирішили закласти фундамент під нову споруду та під час земляних робіт натрапили на підозрілі предмети.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 7 жовтня.

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На місце викликали вибухотехніків. За кілька годин четверо саперів виявили майже вісім десятків протипіхотних та фугасних гранат, а також старі набої. Територію обстежили металошукачами.

Боєприпаси вивезли на полігон, де знищили їх дистанційним підривом.

Новини України: на Запоріжжі виявили майже сотню боєприпасів часів Другої світової

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині упіймали ділків, які продавали міни, гранати, автомати й пістолети, а також навіть протитанкові керовані ракети із зони проведення операції об'єднаних сил на Донбасі.

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