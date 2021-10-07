Фугасні гранати та набої: у Запорізькій області у дворі будинку виявили боєприпаси Другої світової війни

На місце викликали вибухотехніків.
Майже сотню боєприпасів часів Другої світової виявили у Запорізькій області. В селищі Комишуваха господарі обійстя вирішили закласти фундамент під нову споруду та під час земляних робіт натрапили на підозрілі предмети.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 7 жовтня.
На місце викликали вибухотехніків. За кілька годин четверо саперів виявили майже вісім десятків протипіхотних та фугасних гранат, а також старі набої. Територію обстежили металошукачами.
Боєприпаси вивезли на полігон, де знищили їх дистанційним підривом.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині упіймали ділків, які продавали міни, гранати, автомати й пістолети, а також навіть протитанкові керовані ракети із зони проведення операції об'єднаних сил на Донбасі.