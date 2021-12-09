Фундаментальний документ: Данілов заявив, що США хочуть боротися з корупцією у всьому світі

Фундаментальний документ: Данілов заявив, що США хочуть боротися з корупцією у всьому світі

Секретар РНБО звернув увагу, що перед розмовою Байдена і Путіна у США ухвалили "стратегічний документ" про боротьбу з корупцією у світі.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував перемовини між президентом США Джо Байденом і очільником Росії Володимиром Путіним і звернув увагу на маловідомий факт, що їм передував.

Про свої спостереження Данілов розповів 9 грудня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Секретар РНБО звернув увагу, що напередодні цієї розмови США ухвалили стратегічний документ, який має на меті побороти корупцію у всьому світі.

"Дуже багато є різних інтерпретацій цих речей. Але ніхто не звернув увагу на один фундаментальний документ, який був ухвалений напередодні цієї зустрічі. США перед цією зустріччю ухвалили стратегічний документ, який має на меті поборотися з корупцією не тільки на території США, а й взяти на себе лідерство у боротьбі з корупцією у всьому світі. Фундаментальний документ, який багатьох дуже охолодить — тих, хто вважає, що вони і далі будуть займатися клептократією, якою вони займаються у своїх країнах. Він спрямований якраз на ті країни, у яких авторитарні режими крадуть з бюджету гроші. Я думаю, коли суспільство ознайомиться з цим документом, воно побачить там дуже багато цікавих речей", — сказав він.

За словами Данілова, цей документ безпосередньо стосується і України. Секретар РНБО попередив, що люди, які у попередні роки корупційними справами, тепер перебуватимуть під контролем "відповідних служб США".

"А це вже не прості інституції. Вперше в історії США Центральне розвідувальне управління безпосередньо буде цим питанням займатися. І це така фундаментальна річ перед початком перемовин президента РФ з Байденом", — підумував Олексій Данілов.

Данілов про документ, який США ухвалили перед перемовинами з Путіним | Право на владу

Раніше повідомлялося, що 7 грудня президенти США і Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори. У разі вторгнення РФ до України офіційний Вашингтон від себе та європейських партнерів попередив Кремль про масштабний пакет санкцій, що завдасть значної шкоди російській економіці.

Одразу після переговорів із Путіним Байден зібрав європейських союзників на телефонній конференції.

Своєю чергою Зеленський прокоментував переговори Байдена та Путіна, назвавши розмову "позитивним моментом".

Сьогодні президент України проводить перемовини з Джо Байденом.