Фура ледь не впала на жінку: у Києві сталася моторошна ДТП – з'явилося відео

Жінка ледь встигла увернутися від вантажівки та дивом не постраждала, а от водій фури відбувся зламаною рукою.
У Солом'янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки DAF. Фура перекинулась та ледь не впала на жінку.
Про це повідомила Патрульна поліція Києва та оприлюднила відео ДТП з камер відеоспостереження.
На записі видно, як величезна фура на великій швидкості намагається обігнати іншу та перекидається на бік і вилітає на тротуар. В цей момент там йшла жінка, яка ледь встигла увернутися від вантажівки та дивом не постраждала. А от водій фури, як з'ясував ТСН відбувся зламаною рукою.
"За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля DAF не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. Транспортний засіб здійснив некерований рух та перевернувся на тротуар", – йдеться у повідомленні під відео.
Окрім того, патрульні перевірили у водія наявність всіх документів та встановили, що керманич не має дійсного страхового поліса.
Патрульні винесли на водія постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) та склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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