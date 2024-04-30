Фура ледь не впала на жінку: у Києві сталася моторошна ДТП – з'явилося відео

Жінка ледь встигла увернутися від вантажівки та дивом не постраждала, а от водій фури відбувся зламаною рукою.

У Солом'янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки DAF. Фура перекинулась та ледь не впала на жінку.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва та оприлюднила відео ДТП з камер відеоспостереження.

На записі видно, як величезна фура на великій швидкості намагається обігнати іншу та перекидається на бік і вилітає на тротуар. В цей момент там йшла жінка, яка ледь встигла увернутися від вантажівки та дивом не постраждала. А от водій фури, як з'ясував ТСН відбувся зламаною рукою.

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"За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля DAF не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. Транспортний засіб здійснив некерований рух та перевернувся на тротуар", – йдеться у повідомленні під відео.

Окрім того, патрульні перевірили у водія наявність всіх документів та встановили, що керманич не має дійсного страхового поліса.

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Патрульні винесли на водія постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) та склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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