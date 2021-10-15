Футболіст Андрій Пятов заради експерименту цілий день "збирав" у місті бактерії на свої руки

Футболіст Андрій Пятов заради експерименту цілий день "збирав" у місті бактерії на свої руки

Стафілокок, спорові бацили та інші бактерії - все це можна знайти на руках. І якщо їх як слід не вимити, можна підхопити кишкову хворобу чи вірусну інфекцію. Загалом до 80% інфекційних захворювань передаються саме через руки.

У Всесвітній день чистих рук медики закликають іще раз проаналізувати, чи правильно ви їх миєте. А як потрібно це робити - продемонструє голкіпер національної футбольної збірної Андрій Пятов. Заради експерименту воротар пройшовся громадськими місцями, а потім здав відбитки своїх пальців у лабораторії. Які бактерії виявили на руках капітана національної збірної, 15 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Яку інфекцію знайшли на руках футболіста Андрія Пятова

У супроводі дружини та сина воротар Андрій Пятов бере участь у соціальному експерименті. Його завдання - помацати якнайбільше поверхонь, аби потім перевірити, скільки і чого залишається на руках.

У лікарні Охматдит голкіпер здає свої відбитки пальців, щоби перевірити, яких мікробів назбирав на руки під час прогулянки. А ще медик радить узяти посіви і з помитих рук, щоби перевірити, чи добре людина це робить. І задля цікавості - що покажуть дослідження, коли руки обробити антисептиком.

У лабораторії посіви з пальців Андрія Пятова помістили в термостат та вирощували при 37 градусах. Невидимі відбитки виросли "букетом". На брудних відбитках воротаря лаборантка побачила, окрім стафілококів, спорові бацили, корінебактерії та дрібненькі стафілококи. Вони могли б спровокувати недугу, якби господар ці руки облизав. Але він їх помив. Посів із помитих рук: бактерій у рази менше і майже немає після антисептика. Тож воротар миє руки правильно.

Ретельно мити руки, зізнається капітан національної збірної, привчила дружина. І його, і дітей. Усі до найменшого знають, що руки слід мити з милом.

Новини України: як правильно мити руки, аби не підхопити вірусну інфекцію

До 80% інфекційних захворювань передаються через руки

За статистикою, людина щопівгодини стикається із 300 різними поверхнями та майже з мільйоном мікробів. І їх більше там, де більше людей: кнопки ліфта містять на 20% більше бактерій, ніж сидіння унітазу. А скільки їх на поруччях...

До 80% інфекційних захворювань передаються саме через руки. Якщо їх добре вимивати, то ризик підхопити кишкову інфекцію зменшується ледь не вдвічі, і майже на чверть менше шансу злягти від респіраторних інфекцій. Однак, лише 5% людей правильно миють руки.

Як потрібно мити руки?

Майстер-клас - від епідеміологині. Вона каже, що "дуже бажано знімати з рук прикраси, годинник". Руки потрібно намилити щедро і виконати шість стандартних рухів.

"Помили між пальцями, помили зверху, пучки пальців об долоньку, великі пальці", - радить лікарка.

Мити руки треба не менше 20 секунд.

"Висушуємо руки і добре б серветкою закрити кран, бо на ручці багато бруду", - каже лікарка.

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