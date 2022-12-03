G7 і ЄС нарешті узгодили "стелю" цін на нафту: заробітки Росії значно скоротяться

Євросоюз і “Велика Сімка” домовились обмежити російські доходи за рахунок впровадження стелі цін на нафту на рівні 60 доларів за барель. Дорожчу сировину європейські брокери й не тільки до третіх країн просто тепер не возитимуть, розповідає для ТСН кореспондентка “Радіо Свобода” Зоряна Степаненко.

Напружені, а подекуди й виснажливі переговори, що тривали понад тиждень завершились. Запровадити граничну ціну на нафту “Група Семи” і ЄС домовились давно, а от якою саме ціна має бути - дипломатам довелось пошукати точки дотику, щоб домовленість запрацювала. Однією з країн, що гальмувала її, була Польща.

Й не тому, що не хотіла російські доходи «зрізати». Навпаки: разом з країнами Балтії прагнула й закликала інших завдати якомога болючішого удару по бюджету агресорки. Запровадженням цієї межі знизити ціну бареля, яка на ринку зараз стоїть на рівні 80 доларів, учетверо. Ця пропозиція сильно контрастувала з тією, що внесла “Група Семи”, - 65-70 доларів за барель. Навіть на цей поріг не квапились згоджуватись господарі танкерного флоту, що возить, зокрема, й російську нафту. Греція, Кіпр, Мальта переймались, що втратять забагато грошей. Утім, напередодні компромісу врешті досягли. Стелю, в яку впиратимуться ціни на російську морську сировину, встановили на рівні 60 доларів.

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“Це посилює вплив наших санкцій, по-друге - зменшить доходи Росії. А по-третє, водночас це стабілізує глобальні ціни на енергетику, оскільки дозволяє операторам з Євросоюзу торговельні, брокерські й транспортні операції з російською морською нафтою щодо третіх країн за умови, що вона продається за ціною, нижчою від граничної”, - зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Інакше кажучи, перевозити чи здійснювати будь-які інші операції з російською нафтою, проданою дорожче, ніж 60 доларів за барель, флот “Групи Семи”, Євросоюзу й Австралії, яка вона теж долучилась до домовленості, не стане. Винятки зараз, такий собі перехідний період, лише для танкерів, куди нафта вже завантажена. Їм дається 45 днів на її доставку до місця призначення від дня, коли обмеження набуде чинності, а це вже з понеділка.

Від 5 грудня діятиме нафтове ембарго, погодження якого влітку так складно рухалось, тобто Євросоюз відмовляється від російської нафти й припиняє її закуповувати. Гранична ціна на неї була потрібна, щоби Росія не кинулась заробляти завдяки третім країнам. Раніше в Кремлі попереджали, не продаватимуть нафту країнам, що підтримають «стелю» цін. Між тим кожні два місяці її “Група Семи” і ЄС переглядатимуть, щоби гранична ціна відповідала актуальній ринковій ситуації.

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