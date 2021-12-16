Гаманець українців у 2021 році "потовстішав": де і кому цьогоріч платили найбільше

Гаманець українців у 2021 році "потовстішав": де і кому цьогоріч платили найбільше

Топ-3 вакансій у 2021 році було відкрито для спеціалістів у сферах продажів, ІТ та банківської справи.

2021 рік став для українського бізнесу періодом випробувань та адаптації до нових умов праці. Відтак, якщо 2020 рік приголомшив усіх неочікуваним локдауном, то у 2021 рік українські компанії увійшли обережно, вже готуючись до труднощів.

Також читайте В Україні здорожчав новорічний стіл: скільки коштують традиційні продукти

Бізнес в Україні протягом 2021 року навчився працювати навіть в умовах жорстоких карантинних обмежень. Змін зазнали не лише компанії в цілому, а і їх працівники.

Портал grc.ua підвів підсумки щодо найбільш популярних та оплачуваних ваканцій 2021 року.

Кількість відкритих вакансій

Динаміка вакансій показує процес адаптації. На початку року роботодавці не поспішали відкривати нові робочі місця та шукати новий персонал. Порівняно з аналогічним періодом 2020 року кількість вакансій значно знизилася.

Січень показав зниження вакансій майже на третину, в лютому бізнес почав потроху оговтуватися та повертатися до звичного режиму фукціонування.

Також читайте В Україні здорожчав новорічний стіл: скільки коштують традиційні продукти

І вже з весни 2021 року помітно позитивну динаміку в прирості нових вакансій. Пошук персоналу активізувався та протягом року показав приріст більше ніж у два рази.

Слід зазначити, що нових співробітників шукали й на заміну тим, хто звільнився.

Спеціалісти на початку року також трималися своїх робочих місць. Звільнень поменшало. Проте вже з весни ринок праці ожив. Люди почали шукати кращі умови роботи.

grc.ua

Затребувані галузі

Найбільша кількість вакансій у 2021 році відкривалася для спеціалістів у сферах продажів, ІТ, банківської сфери, фахівців з маркетингу, реклами та PR, а також у транспортній галузі та логістиці.

Вже другий рік поспіль "продажі" утримують першість, витіснивши IT-сферу на другу позицію. За рік ця сфера збільшилася на 137% та склала понад чверть (26%) від загальної кількості усіх вакансій на порталі grc.ua.

Попит на IT-спеціалістів залишається теж досить високим. За 2021 рік кількість нових вакансій для фахівців цієї сфери, порівняно з 2020 роком, збільшилася на 91%. Головна причина такого успіху полягає в тому, що IT-спеціалісти і до початку пандемії працювали переважно віддалено.

Досить високі показники приросту відкритих вакансій показують банківська сфера (157%), маркетинг, PR та реклама (68%), а також транспорт та логістика (174%).

Слід зазначити, що майже у всіх професійних сферах кількість вакансій за підсумками 2021 року має позитивну динаміку. Лише у галузі "Спортивні клуби, фітнес, салони краси", порівняно з минулим роком, кількість пропозицій роботи зменшилася на 41%.

Низький попит на спеціалістів за 2021 рік показали також некомерційні організації та державна служба (-9%). Лише на 9% порівняно з минулим роком збільшилася кількість пропозицій роботи для юристів. На 10% за рік зросла кількість вакансій для вищого менеджменту та на 16% для фахівців у страхуванні.

grc.ua

Де роботи було найбільше

У 2021 році, як і раніше за територіальними показниками лідирує Київ, де кількість розміщених вакансій була найбільшою — майже чверть (23%) від розміщених. В середньому за рік тут з’явилося 11 729 нових пропозицій роботи.

Заробітна плата у Києві також найвища, зважаючи на пропозиції столичних роботодавців. Протягом року середня зарплата у відкритих вакансіях у Києві коливалася від 29 405 грн до 40 342 грн. Проте, навіть при найнижчих показниках, столична середня зарплата залишалася більшою, ніж в інших регіонах.

Також читайте Не будуть надто відрізнятися: у МОЗ пообіцяли змінити зарплати медиків і керівників лікарень

Наступні сходинки після Києва зі значним відривом у показниках активності розміщення нових вакансій за рік займають Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Львівська та Київська області.

Слід зазначити, що в Київської області хоч і з’являються нові робочі місця, проте щомісячна зарплата тут найменша серед усіх регіонів України.

Найменше розміщених вакансій на Заході України — у Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. При цьому, порівняно з минулим 2020 роком, кількість пропозицій роботи теж вища.

grc.ua

Кому платили найбільше

Середня заробітна плата у відкритих вакансіях по всіх професійних сферах порівняно з 2020 роком збільшилася й складає 17 126 грн. Проте зросли виплати не на багато, отримувати українці більше не стали, зважаючи на офіційний показник інфляції.

Найвищі зарплати, як і раніше, отримують працівники ІТ-сфери. Максимальна зарплата, озвучена у вакансіях для ІТ-фахівців може сягати 5 тис. доларів і вище. Зарплата у цій категорії протягом 2021 року в середньому збільшилась на 11 331 грн, і складає близько 53 980 грн.

Другими за розміром щомісячної компенсації є представники топ-менеджменту. Слід зазначити, що лише 30% роботодавців зазначають зарплату у розміщених вакансіях, в середньому за 2021 рік вона складає 43 607 грн.

Також читайте Мінімальна зарплата-2022: як зросте показник від 1 січня

Останнім часом до п’ятірки найвищих середніх зарплат в Україні входять представники консалтингу. Попри це динаміка розвитку їх щомісячної компенсації навпаки негативна. Протягом року були злети та падіння зарплат спеціалістів цієї професійної сфери і наприкінці року вони майже досягли рівня кінця 2020 року.

Далі у лідерах галузь будівництва та нерухомості. За рік середня заробітна плата у цій сфері зросла на 6 073 грн.

Замикає п’ятірку лідерів Державна служба із середньою заробітною платою 23 138 грн.

Далі у шкалі найвищих зарплат — туризм, ресторани, медицина, працівники-початківці, робітничий персонал та адміністративний персонал.

Останні, зокрема, отримують найменше, хоча за рік середня компенсація для цих фахівців збільшилася майже на 1000 грн.

Слід підкреслити, що ще на початку 2021 року роботодавці дуже обережно озвучували прогнози щодо підвищення заробітних плат в їх компаніях. В середині року 31% роботодавців повідомили, що зарплату підвищили всім працівникам, 21% опитаних стверджували, що зарплату підвищили лише тим, хто виконав або перевиконав план, ще 21% компаній підвищили зарплату з урахуванням індексації.

grc.ua

Нагадаємо, від 1 січня в Україні набуде чинності низка законодавчих ініціатив, які торкнуться більшості українських громадян. Зокрема, зросте розмір мінімальної зарплати, підвищаться пенсії, а також зміниться розмір сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку для ФОПів.

Читайте також: