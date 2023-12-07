Гамселили ногами по голові та хихикали: під Києвом дівчата жорстоко побили однокласницю

На Київщині школярки накинулися на однокласницю, щосили її били ногами по голові.

Деталі жорстокої бійки в ексклюзиві TSN.UA розповіла Вікторія Гнатюк.

"Показати ці кадри в оригіналі ми вам зі зрозумілих причин не можемо. Це моторошне відео інциденту зафільмували в селищі Рокитному, що на Київщині. Після побиття кадри виклали в Мережу, на відео можна побачити велику кількість людей, зокрема хлопців, ймовірно, старших за віком, але які разом з іншими дівчатами нібито насолоджуються тим, що відбувається, спокійно спостерігають за цією екзекуцією і знімають побиття на телефон", – розповідає журналістка.

Згодом з’ясувалося, що на відео, так би мовити, з’ясовують взаємини однокласниці.

Дівчатам по 12 років, деякі, можливо, старші, після побиття дівчинка з відео, що лежала на землі, потрапила до лікарні з тяжкими травмами.

Журналісти з’ясували, що у неї діагностовано черепно-мозкову травму, а ще відбита печінка та поламані пальці. На інцидент уже відреагувала ювенальна превенція, відео вони теж побачили в соцмережах і вже встановили особи кривдниць. Агресивних дівчат разом із батьками запросили до відділу поліції для надання пояснень. Але згодом з’являється ще одне відео, більш повне, там видно, що всі учасники конфлікту не відстають у словесних перепалках і нацьковуванні одне на одного. І спершу постраждала б’ється з іншою дівчинкою.

Що кажуть у поліції?

Потерпіла написала заяву до поліції, там уже відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство", однак правоохоронці не виключають, що справу можуть перекваліфікувати: "Винні обов'язково будуть покарані, найсуворіше покарання в цьому випадку – обмеження волі на термін до 5 років. Але це вже справа слідства, вирок призначатиме суд".

Яка причина конфлікту?

Що стало справжньою причиною конфлікту – наразі невідомо. Але за останні дні це не єдиний випадок. На початку тижня Мережу облетіло схоже відео, лише з Житомирщини. Тут свою однокласницю гамселив хлопчик, згодом до нього приєднується ще один, а інші діти, за класикою жанру, спостерігають за тим, що відбувається і хутчіш дістають телефони.

У дописі користувач, який опублікував це відео, зазначив, що події відбувалися ще 27 листопада в ліцеї села Першотравневе Гладковицької громади Житомирщини, але заява до поліції надійшла лише на початку грудня.

Директор ліцею Микола Левківський, де все сталося, прокоментував бійку "Суспільному" та розповів ще одну версію подій: "Так, справді, бійка сталася у 8-А класі нашого ліцею 28 листопада. Того дня дівчинка, яку вдарив її однокласник, святкувала день народження – діти їли торт, між ними були нормальні дружні відносини. Спочатку вони щось там балувалися, потім почалася суперечка. Дівчинка гребінцем ударила хлопця по обличчю, потім вдарила його в область паху. Після цього сталося продовження бійки, яке потрапило на відео, де хлопець бив дівчину. Вчителі у нас чергують у коридорі, а не в класах, тому якби хтось із дітей, які спостерігали за бійкою, нас повідомив, то ситуація була б вирішена одразу, але цього не сталося. Так, цей випадок нас не красить, але він вже стався і треба розбиратися. Чи відбирав я у дітей телефони, щоб видалити відео? Це неправда".

Також читайте У Москві 14-річна школярка наклала на себе руки через нерозділене кохання до іншої дівчини

Що вирішили у школі?

Директор зазначає, що такий випадок у школі вперше, але тепер за дітьми вчителі стежитимуть і на перервах. Але в коментарях під дописом "Суспільного Житомир" користувачі стверджують протилежне.

Як реагують батьки?

До слова, як з'ясувалося пізніше, матір хлопчика з відео – теж педагогиня, але працює в іншому закладі. "Суспільне Житомир" звернулося по коментар до матері дівчинки, яка зазнала побоїв, однак та відмовилася коментувати ситуацію, сказавши, що в ліцеї були батьківські збори, де ситуація була вирішена.

Нагадаємо, в Росії школярка з дробовика розстріляла дітей. Вчителі пробували заспокоїти дівчинку, але нічого не вдалося. Без жертв теж не минулося: свою однокласницю Машу дівчинка застрелила на смерть, а ще п’ятьох учнів поранила.

Перші постріли діти встигли зафільмувати на камеру.

Читайте провідні новини дня: