Ганяються за людьми дронами і скидають ВОГи: росіяни не просто знищують Берислав, а й кошмарять місцевих

Берислав, як і Херсон, приймає удари, обидва міста на березі Дніпра.

Місто Берислав на Херсонщині окупанти розбивають і літаками і артилерією. У містечку ще живе багато людей і всі вони стають цілями для окупантів, йдеться в ТСН.

Дві авіаційні бомби впали просто на голови людей. "Червоне зарево йшло звідти, дружина навіть не встигла сказати нічого, а далі все посипалось", - розповідає Валерій.

Він з дружиною під час авіаудару були вдома і вціліли, а їхній будинок ні.

Місто Берислав окупанти щодня або розстрілюють з артилерії, або бомблять кидаючи з літаків на цивільну інфраструктуру керовані бомби з боку Нової Каховки.

Микола прийшов до свого вже колишнього зоомагазину прибирати сміття. Останній вибух - знищив його бізнес і забрав життя товариша. “Товариш загинув в мене на очах, в півтора метра від мене стояв, був перший приліт, ми були в магазині, через 3-4 хвилини другий.. Осколок поранив в голову”, - розповідає чоловік.

Розбиті будинки мерії, банків, річкового вокзалу. Пусті вулиці і спорожнілі парки та майдани, десь з’являються люди, але вони швидко зникають між будинків, постійно озираючись на небо. “Багато дронів літає і ганяються за людьми, просто ганяються”, - розповідають місцеві.

Біля розбитої багатоповерхівки Олександр Олександрович нашвидкоруч продає молочні продукти. Це все з його господарства, чоловік один з останніх фермерів. “Не виїжджаю, бо фермер, багато скотини, люди просять молочку. Бережуся, як можу, але з кожним днем все більше думаю виїзжати”, - розмірковує чоловік.

Олександру з кожним днем все важче виїжджати до міста. Усі околиці і його село біля Дніпра обстрілюються російською артилерією і дронами. “Цілять спеціально по цивільних машинах. Переважно дрони скидують ВОГи. Тільки дрона побачив, одразу тікаю, він за мною їздив, куда я машиною, туди і він”, - розповідає фермер.

Берислав, як і Херсон, приймає удари, обидва міста на березі Дніпра. Нерухомі цілі у прицілі російських гармат.

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