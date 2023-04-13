Гарантії безпеки для України: Резніков окреслив топ-5 пунктів захисту від Росії

Україні потрібна чітка й міцна система гарантій безпеки, яка б унеможливила агресію з боку Росії. А головна запорука миру в Чорноморському регіоні — це деокупація Криму.

Міністр оборони України Олексій Резніков окреслив пʼять фундаментальних принципів, на яких має базуватися безпека як Чорноморського регіону, так і в ширшому контексті.

Про це він заявив, виступаючи на Першій конференції з безпеки в Чорному морі в Бухаресті.

По-перше, треба змінити парадигму, діяти швидко та превентивно, бути на крок попереду, а не просто реагувати постфактум.

"Ми не маємо боятися застосовувати силу та жорсткі санкції. Агресори мають визнати, що досягти результату їм не вдасться, натомість вони отримають колосальних збитків. У цей день рік року український флот завдав удару по крейсеру "Москва". Росія вперше за понад століття втратила флагман свого (Чорноморського - ред.) флоту. За цим були кілька операцій, які змусили росіян покинути острів Зміїний, щоб зробити жест доброї волі. Це дозволило нам запустити зернову ініціативу. І жодними переговорами чи благаннями цього не досягти", - зазначив Олексій Резніков.

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По-друге, потрібна система гарантій, яка б унеможливила агресію з боку Росії. І це не має бути альтернативою членству в НАТО.

"Три країни регіону вже є членами НАТО. Альтернативи вступу України до НАТО немає. Необхідно розширити інфраструктуру безпеки союзників на схід. Україна вже довела свою сумісність. Україна вже зробила свій крок, офіційно подавши заявку на вступ до НАТО. Відсутність прогресу в досягненні цієї мети лише продовжує період невизначеності та ризиків. Минулого тижня кордон Росії з НАТО подвоївся. Що у відповідь зробила Москва? нічого. Тому треба діяти", - вважає міністр оборони України.

По-третє, без звільнення Криму будь-які розмови про регіональну безпеку є не більш ніж ілюзією. Росія почала з окупації Азовського моря, а потім почала повзучу окупацію західної частини Чорного моря, блокуючи райони поряд з навігаційними шляхами для військових навчань.

"Ніхто не провокував Кремль. Це просто їхня звичайна тактика. Це те, що поставлено на карту нещодавньої атаки на американський безпілотник і ракетних пусків, які становлять загрозу для кількох країн. Поки Росія контролює Крим, вона буде продовжувати спроби експансії в імперському дусі. Якщо ми хочемо безпеки, стабільності та процвітання регіону, Крим потрібно звільнити. Це в наших спільних інтересах", - підкреслив Олексій Резніков.

По-четверте, деякі партнери стверджують, що питання щодо регіону неможливо вирішити без залучення Росії. Ми повинні чесно визнати, що досягнення сталого миру та передумов для спільного процвітання в регіоні неможливе без трансформації в Росії.

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"Трансформація в Росії має бути елементом порядку денного. Росія має отримати чіткий спільний сигнал. І збереження санкцій має бути частиною цього сигналу. Росія має стати демократичною федерацією. Це має бути за умов проведення денацифікації. Стратегічна поразка Росії очевидна. Але без суттєвої трансформації ми не отримаємо більше, ніж перепочинок перед наступною війною", - зазначив український міністр оборони.

По-пʼяте, важливий час. Продовження заморожування війни означатиме зупинку прогресу всього регіону. Це означатиме втрачені можливості.

Цього року, за словами Олексія Резнікова, Україна хоче змінити ситуацію на полі бою.

"Для нас ставки найвищі, але це не наш спільний інтерес. І наша армія вже довела, що це можливо. Для цього нам потрібна допомога, і вона потрібна якомога швидше. Така підтримка має включати постачання різних типів озброєння та боєприпасів, підготовку українських військових частин, підвищення рівня обміну інформацією про розвиток ситуації в регіоні, у небі та на морі, посилення та контроль режиму санкцій проти росіян, поглиблення оперативної сумісності військових частин України та країн-партнерів", - заявив Резніков.

Міністр оборони України також нагадав, що Кремль вдався до відкритого ядерного шантажу, захопивши спочатку Запорізьку АЕС, а потім погрожуючи застосувати ядерну зброю та передаючи її іншій країні (Білорусі - ред.).

"Це останній цвях у труну нерозповсюдження ядерної зброї. Нагадаю, що за Будапештським меморандумом Україна добровільно відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки. Давайте поставимо чесне запитання. Після того, що з нами сталося, хтось колись погодиться на добровільне ядерне роззброєння?", - нагадав Олексій Резніков.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив, що Бухарест просуватиме в НАТО створення постійного флоту Альянсу в Чорному морі.

Також ми інформували, що Сполучені Штати, Німеччина та Угорщина виступають проти ідеї запропонувати Україні "дорожну карту" вступу до НАТО на майбутньому саміті, на чому наполягають Польща та країни Балтії.

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