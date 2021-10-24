Гарбузовий сезон: що пропонують українські виробники і які страви радять приготувати кухарі

Гарбузовий сезон: що пропонують українські виробники і які страви радять приготувати кухарі

Журналісти ТСН побували на одному з найбільших гарбузових господарств на Півдні України.

На українських полях дозбирають пізні сорти кабаків. Ці плоди стають дедалі популярнішими по всьому світу, і цілком заслужено, бо за своїми властивостями просто створені для прихильників здорового харчування.

Ну а за тиждень до Геловіна гарбузи і поготів стають зірками, йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Журналісти ТСН побували на одному з найбільших господарств на Півдні України, де під гарбузами - 350 гектарів. Половину вирощують на насіння, а решта вісім сортів - їстівні.

На складах уже зберігаються білі, помаранчеві, зелені й жовті, різні не тільки за формою, а й смаком. Три роки тому до асортименту додалися батернати, які мають присмак мускатного горіха. Зараз вони домінують.

Невеликі за розміром гарбузики швидко здобули ринок. У них багато м’якоті і мало відходів, а ще вдалий розмір: зручно готувати на один раз.

У господарстві кажуть, попит на гарбузи росте з кожним роком. Половину врожаю з'їдають в Україні, решту - імпортують. "Об’єми кожного року ми нарощуємо, в Європі полюбляють, і з кожним роком все більше і більше", - вказує агроном Володимир Щиров.

Вирощувати кабаки, кажуть, вигідно і відносно нескладно. Середній урожай - 35 тонн із гектара. Гуртова ціна від 5 гривень до 15 за кілограм.

Тим часом у США активно готуються до Геловіну, зокрема прикрашають будинки. Згідно з опитуваннями, минулого року на всіляку святкову чортівню середня американська родина витратила близько сотні доларів.

Надгробки і кістки на газонах, відьми і зомбі на пікніку, а ще, звичайно, у кожній геловінській композиції є гарбузи, із вирізаними пиками і цілі. Їх купують на спеціальних сезонних ринках.

Один із таких розгорнули на родинному подвір‘ї. Продавчиня Сія розповідає, що це її сімейний бізнес уже 11 років. Її родина має перевірених постачальників із Пенсильванії.

Запорука успіху - найдивовижніші сорти. Тут є і традиційні жовтогарячі, і білі, що звуться сніжки, і в жовто-зелених бородавках, і арахісові, ніби обліплені горіховими шкаралупками. Є їстівні, є - суто декоративні. Щороку сім'я продає сотні тияч гарбузів, а те, що не розбирають задля краси, повертає фермерам.

"Фермери просять нас віддавати свиням, вони їх люблять, кури їх також добре їдять, або просто на компост", - ділиться Сія.

А ось у Дніпрі родина започаткувала крафтове виробництво олії з гарбуза. Кажуть, це чудовий антиоксидант. Спершу олію робили лише для себе ручним пресом, але попит зробив свою справу, тож довелося закупити професійне обладнання.

Традиційна гарбузова страва - це каша, але до сезонних меню в ресторанах додають вишукане: від супів до десертів. Столичний кухар Олександр Кириленко печений гарбуз із олією, тим'яном та сіллю кладе до салатного міксу. Підсилить смак в'ялена вишня та журавлина.

Окрім того, у ресторані пропонують приготувати з гарбуза піцу: змащують тісто 12-годинної витримки вершками, додають моцарелу, сир дорблю і запечений гарбуз. Головний секрет - випікати на дровах. Уже на готову піцу кладуть руколу і мед.

Гарбузовий сезон можна легко дотягнути аж до весни. Кабаки в сухому темному прохолодному приміщенні зберігаються довго. У київських супермаркетах - коштують від семи до п'ятдесяти гривень за кілограм. Детальніше дивіться у сюжеті:

Новини України: як приготувати з гарбуза вишукану, але просту страву

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