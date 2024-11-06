Гарік Корогодський зробив ставку на перемогу Трампа: куди підуть зароблені гроші

Раніше бізнесмен переконував, що Трамп - це кращий варіант для України.
Відомий письменник і бізнесмен Гарік Корогодський зробив ставку на перемогу Дональда Трампа і тепер виграш передасть військовим.
Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.
"Трамп вже заробив 2250 доларів на нашу армію - я на нього поставив, а виграш витрачу на військових", - розказав нам Корогодський.
Нагадаємо, ще за два місяці до президентських виборів Корогодський дав велике інтерв'ю ТСН.ua "Наодинці", в якому пояснив, чому вважає Трампа кращим варіантом для України.
“У мене своє бачення виборів в Америці. Як на мене, для України краще Трамп. Він не буде терпіти, щоб хтось відігравав значну роль у світовій політиці, окрім нього, — розповів Корогодський в інтерв'ю ТСН.ua ще в серпні цього року. — Комусь здається, що він друг Путіна, але Трамп - друг самому собі. Повірте, він буде дуже рішучим. І це наш шанс!".
Тим часом стало відомо, що один із користувач букмекерської платформи поставив на перемогу Трампа 18 мільйонів доларів і отримав 11 мільйонів чистого прибутку.
Авторка: Анна Школьна
Зазначимо на виборах президента США Трамп набрав 277 голосів виборників із 270, необхідних для перемоги. Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив Трампа обраним президентом.
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