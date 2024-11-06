Гарік Корогодський зробив ставку на перемогу Трампа: куди підуть зароблені гроші

Раніше бізнесмен переконував, що Трамп - це кращий варіант для України.

Відомий письменник і бізнесмен Гарік Корогодський зробив ставку на перемогу Дональда Трампа і тепер виграш передасть військовим.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Трамп вже заробив 2250 доларів на нашу армію - я на нього поставив, а виграш витрачу на військових", - розказав нам Корогодський.

Нагадаємо, ще за два місяці до президентських виборів Корогодський дав велике інтерв'ю ТСН.ua "Наодинці", в якому пояснив, чому вважає Трампа кращим варіантом для України.

“У мене своє бачення виборів в Америці. Як на мене, для України краще Трамп. Він не буде терпіти, щоб хтось відігравав значну роль у світовій політиці, окрім нього, — розповів Корогодський в інтерв'ю ТСН.ua ще в серпні цього року. — Комусь здається, що він друг Путіна, але Трамп - друг самому собі. Повірте, він буде дуже рішучим. І це наш шанс!".

Тим часом стало відомо, що один із користувач букмекерської платформи поставив на перемогу Трампа 18 мільйонів доларів і отримав 11 мільйонів чистого прибутку.

Авторка: Анна Школьна

Зазначимо на виборах президента США Трамп набрав 277 голосів виборників із 270, необхідних для перемоги. Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив Трампа обраним президентом.

Читайте також: