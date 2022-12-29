Гармаші на Донбасі "перемелюють" варгнерівців впритул до українських позицій: на них оголосили полювання

Стволи гармашів рятують життя нашим оборонцям і зривають наступи окупантів на Донбасі, на них тримається піхота. Тож за гармашами полюють, бо вони зупиняють і ворожу піхоту і ворожу техніку, зводять нанівець плани окупантів просунутись у тому чи іншому напрямку, йдеться в ТСН.

Серед багнюки в коліно, сирісті та імли гармаші інколи зігріваються чаєм, частіше гріються носінням снарядів і наведенням на ціль. “За ними полює ворожа артилерія, дрони і авіація. Ми всюди влучаємо по них, щоб це не було ми постійно тримаємо їх на вогні”, - розповідає боєць “Малий”.

Артилеристи рятують нашу піхоту, яка нині утримують шанці на Донеччині. Лавини наступаючих окупантів рідіють після кожного прильоту, бо важкі 152 міліметрові снаряди потрапляють в ціль. “Буває такий день, що вони постійно лізуть і лізуть, і ми постійно відпрацьовуємо”, - додає “Малий”.

Наші гармаші ювеліри своєї справи, часто доводиться зупиняти ворога за десятки метрів від наших укріплень. На відео з дрона роботи артилеристів - трупи вагнерівців довкола наших позицій. Тому на помилку не мають права, бо за десять метрів наші хлопці.

“Дадуть ціль буває по піхоті, але більшість по техніці. Техніку більше б’ємо, ніж піхоту”, - зазначає “Артист”.

Вони звільняли Херсон і палили російських десантників, а нині на Донбасі перемелюють вагнерівців та російських кадровиків. Колишні студенти, як Дмитро, чи будівельники, як Андрій, нищать так звану “другу армію світу”. Ще б снарядів побільше, кажуть хлопці, то і розмова була б коротшою, а рух нашої піхоти швидшим. “Пульки, щоб снаряди привозили - це найскладніше. Якщо не буде пульок, ми не зможемо воювати”, - кажуть хлопці.

Та поки воювати є чим і снаряди з написами “За Вінницю”, “За Мелітополь” і “За Бердянськ” один за одним влучають у ціль. Аеророзвідка підтвердила успішну роботу гармашів.

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