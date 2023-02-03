Гарні дівчата без грошей і 10 тисяч доларів за одну ніч: подробиці "кришування" проституток поліцією в Україні

Стали відомі нові подробиці гучної історії про затримання співробітниками СБУ високопоставлених поліцейських, які, за версією слідства, "кришували" проституцію в столиці та інших регіонах.

Нагадаємо, пресслужба СБУ днями повідомила, що у результаті слідчо-оперативних дій співробітники спецслужби затримали заступника начальника Департаменту міграційної поліції, керівника відділу профільного підрозділу столичної поліції та ще дванадцятьох учасників угруповання.

"Щомісяця "прибутки" організаторів нелегального бізнесу становили більше 50 млн грн. За даними слідства, посадовці "прикривали" діяльність розгалуженої мережі місць розпусти у Києві. До таких "закладів" підбирали дівчат віком від 18 до 30 років з вразливим психо-емоційним станом. На підставі зібраних доказів більше ніж 20 особам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України", - повідомила пресслужба СБУ.

Як розповіло в коментарі для ТСН.ua поінформоване джерело в МВС, свого часу вищевказаний заступник начальника департаменту був призначений за рекомендацією тепер вже колишнього заступника голови Нацполіції України.

"Він, заступник начальника департамента, був, наскільки мені відомо, протеже колишнього заступника голови Нацполіції. Тобто це його людина. З якою метою – залишається тільки здогадуватись, - каже наш співрозмовник. - Схема з вербуванням дівчат, які за даними СБУ, перебували в скрутному психо-емоційному стані, виглядала так: вербувальники знаходили привабливих жінок, які мали гарну зовнішність, але бажали покращити матеріальне становище. Наприклад, ті, хто виїхав з окупованих територій та був вимушений мешкати в гуртожитках. Їм пропонували швидкі чималі гроші на оренду гарного житла в столиці. Також поза увагою сутенерів не залишались дівчата з тих родин, де було складне матеріальне становище. Скажу чесно, що особисто мене здивувала сума заробітку – 50 мільйонів гривень щомісяця. Мабуть, в СБУ знають більше, ніж я. Якщо це так, то це означає, що угруповання організувало дуже розгалужений бізнес".

Своєю чергою, наші джерела в СБУ кажуть, що, за версією слідства, прибутки угруповання були шаленими: до 10 тисяч доларів за одну ніч. Крім цього, правоохоронці не виключають, але поки і не підтверджують офіційно того, що клієнтів до проституток під час дії комендантської години привозили поліцейські.

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