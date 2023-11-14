Гарно малювала та була сильною в математиці: нові деталі фатального падіння дівчат з висоти у Києві

Трагічний випадок, який стався у Києві 9 жовтня, до цього часу обговорюють кияни та користувачі соціальних мереж. Дві неповнолітні дівчинки стрибнули з 26 поверху недобудованого будинку у Деснянському районі.

Сайт ТСН.ua поспілкувався з мамою загиблої дівчинки, аби дізнатися, якою була її дитина та які причини могли призвести до трагедії.

Обох дівчат звали Софійками – 2005 та 2006 років народження. Вони були найкращими подружками та обоє дуже любили життя. Їх рідні досі не можуть відійти від пережитого шоку.

Повернулася з Бельгії до Києва

За словам Марії Сай, мами Софії, коли розпочалася війна, вона з донькою та сином виїхали до Бельгії. З ними подалі від війни вирушили її мама, свекруха, кіт і собака. Чоловік залишився у Києві. Софійка жила у Бельгії до грудня 2022 року, а потім захотіла повернутися до Києва.

Софія захотіла повернутися до Києва з Бельгії, куди виїхала зі своєю родиною

"Донька пояснила, що дуже хоче додому, до своїх друзів у рідне місто. Я погодилася, бо повернутися захотіли наші бабусі – буде кому придивитися за Сонею. Тому вони взяли з собою кота та собаку, і всі разом вирушили до Києва. А я з сином залишилася у Бельгії. Соня була дуже задоволена, що повертається. Пізніше я прочитала у її щоденнику: "Нарешті моя мрія здійсниться – їду в Київ. Я не можу повірити, що мама мені це дозволила, нарешті я зустрінуся з Сонею. В мене знову будуть світанки та заходи сонця на Дніпрі". Вона повернулася додому і була від цього щасливою. Моєму сину, навпаки, дуже сподобалося у Бельгії. Буквально на другий день він сказав, що це його місце і він хоче тут жити. Він ходить до школи, вивчає мову", – розповідає сайту ТСН.ua Марія Сай, мама дівчинки.

Урну з прахом Софійки похоронили 2 листопада. Мати пояснює, що на кремацію не змогла приїхати в Україну, бо було не зрозуміло коли правоохоронці повернуть тіло дитини після судмедекспертизи. До того ж у Бельгії все дуже суворо з відвідуванням школи – заняття не можна пропускати. Тому похорон дівчинки відбувся, коли її мама з братом приїхали до Києва.

Жінка показує фото надмогильного пам’ятника доньки та додає, що на кремацію прийшло багато друзів та вчителів Софійки з школи та коледжу, де вона навчалася.

Марія біля могили своєї доньки

Останнє повідомлення

Як раніше зазначали правоохоронці, дівчата написали одинакові повідомлення своїм рідним та відправили їх з відкладеним часом отримання.

"Повідомлення донька відправила батьку, мені вона, на жаль, нічого не написала. Також нічого не написала брату. Ми з нею розмовляли напередодні трагедії, у п’ятницю. Балакали довго і про все на світі – це була щаслива, весела дитина. Вона мені розповіла, що в суботу та неділю вона з Софійкою йдуть на прогулянку. Тому я її у ці дні не турбувала, бо знала, де вона і з ким. Вона обожнювала прогулянки Києвом і могла не знайти часу на розмови", – розповідає жінка.

За словами Марії, отримавши повідомлення чоловік одразу вирушив на пошуки Софії, орієнтуючись на місце звідки воно надійшло. Він під’їхав до недобудови і зустрів там охорону, пояснив, що дівчата можуть бути на об’єкті.

"Охоронці, за словами чоловіка, почали оглядати територію, а потім йому повідомили, що знайшли їх – дівчата впали. Чоловік просто психологічно не зміг піднятися на поверх, звідки сталося падіння. Йому поліцейські показали фото – сумочки та мобільні дівчат лежали на поверсі звідки вони стрибнули. Того дня я відчувала якусь тривожність і вона підтвердилася, коли зателефонував чоловік і попросив перевести подих та сісти", - згадує мама дівчинки.

У Софії були дуже красиві малюнки, живопис, вона гарно малювала

Могла навчатися у Генті

Поліція забрала на експертизу телефони, щоденники та комп’ютери дівчат. Але згодом батькам повідомили, що нічого підозрілого не знайшли. У крові загиблих не виявили ні алкоголю, ні наркотиків, вони нічого забороненого не приймали.

"Наша донька була позитивною та доброю дитиною. У Софії були дуже красиві малюнки, живопис, вона гарно малювала. Їй навіть замовляли з Бі-бі-сі комікси, які вона малювала про війну в Україні. А ще вона дуже любила в’язання, музику, природу, тварин, була сильною в математиці. Коли донька жила у Бельгії, її запрошували до університету в Генті, могла здобути там професію художника. Вона дуже тому раділа, але потім захотіла повернутися до Києва. Навчалася у технологічному коледжі, до речі, в групі вона була єдиною дівчинкою серед хлопців. Вони там щось паяли, майстрували, їй це неймовірно подобалося", - розповідає мама Софії.

Марія додає, що у них з чоловіком немає жодної версії чи якоїсь причини, яка б пояснювала вчинок дитини.

"Все це сталося у понеділок, а я з нею розмовляла у п’ятницю. Це була адекватна, щаслива 17-річна дівчинка. Я передивилася її щоденники, записи – пробач мене за це доню. У неї були грандіозні плани на життя. Вона обожнювала англійський серіал "Доктор Хто" (про мандрівників у часі). У соціальних мережах є група фанатів цього серіалу, там 70 тисяч підписників. В цій групі її добре знали, навіть присилали їй різні дрібнички. Коли почалася війна, то актор, який грав її улюбленого героя з серіалу, надіслав їй відеозапис зі словами підтримки. Соню знали у цій групі. Коли я написала, що вона загинула, то понад дві тисячі людей висловили слова співчуття", - розповідає Марія Сай.

Софія обожнювала серіал "Доктор Хто" про мандрівників у часі

Пальто іншого кольору та чобітки

Також жінка розповіла про дивний вчинок своєї доньки напередодні трагедії.

"В п’ятницю Соня разом з подружкою та її мамою ходили на ринок. Донька побачила там пальто, яке їй дуже сподобалося. Чоловік розповів, що донька йому зателефонувала і сказала: "Тату, я дуже хочу це пальто". Вона любила в основному чорний колір, а це – було оливкового кольору. Батько тоді перерахував їй на картку гроші і вона його придбала. Вдома у ньому крутилася перед дзеркалом, була задоволена та щаслива. Бабуся ще пораділа, що пальто нарешті не чорне. До цього вони придбали їй нові чобітки. В цих обновках вона і стрибнула…", – розповідає мама дівчини.

Недов’язаний шарф та відсутність зачіпок

Жінка намагається стримати емоції, але відчувається, що говорити про доньку у минулому часі їй дуже важко.

"Я зараз сплю у кімнаті моєї дівчинки, на її ліжку. В кімнаті все як завжди – її улюблені іграшки, малюнки, недов’язаний нею шарф. Все залишилося, а її немає. Ми з чоловіком обшукали всю кімнату з надією, що знайдемо хоч якесь пояснення. Теж робили й поліцейські, вони тричі приїжджали, але жодних зачіпок немає. Дівчата були непитущі, вони ніколи не приймали наркотиків. Дехто нам закидав, що це трапилося через нещасливе кохання. Але моя Соня мені казала, що їй зараз не потрібний молодий чоловік, вона не готова до сім’ї та дітей, вона запевняла: "Я ще маю навчатися", – розповідає мама дівчинки.

Батьки другої Софії теж не розуміють, що могло статися з дівчатами і чому вони наважилися на такий відчайдушний крок, адже все з ними було добре до дня трагедії.

"На поминальному обіді батьки загиблої подружки сказали: "Ми тебе прощаємо, пробач і ти нас". Соня, подружка моєї дочки, була повна відмінниця, вона дуже добре навчалася. Якщо моя Софія була більш творча, любила поспівати пісень – у неї була гітара, глюкофон, калімба, діджеріду, вона дуже цікавилася цією темою, то її подружка більше тягнулася саме до навчання", – розповідає Марія Сай.

Софійки були найкращими подружками

Аби трагедія не повторилася

Дівчата періодично ночували одна у одної вдома, проводили багато часу разом, навіть побували у Львові, були завжди на позитиві, як то кажуть – нерозлийвода.

"Після усього що сталося, я хочу розповісти про свою донечку, бо таке не можна замовчувати. Так, наша дитина загинула, але інші батьки мають знати, що таке може трапитися. Можливо, вони будуть більше придивлятися до своїх дітей. Все це дуже боляче, дуже. Наша донька мала багато захоплень та мрій, вона любила життя. А після такого, ти просто нічого вже не розумієш. Тому сенсу мовчати немає. Можливо – це стане наукою для інших підлітків, що так робити не можна і не варто стрибати, залишаючи у горі своїх батьків", – підсумовує жінка.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що неповнолітні відправили батькам однакові смс перед смертю: що відомо про дівчат, які загинули після падіння з висоти в Києві.

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