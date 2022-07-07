Гарвард чи Оксфорд: українські абітурієнти мають можливості безоплатно навчатись в найкращих вишах світу

Для тих, хто мріє вчитися за кордоном, - тепер справжнє вікно можливостей. Гарвард, Оксфорд, Єль - найкращі вищі навчальні заклади світу вже запровадили спеціальні стипендії для студенів з України.

Інші закордонні виші також оголошують спеціальні умови для українців, які хочуть вступити, і допомагають тим, хто вже вчиться, йдеться в ТСН.

«Мене звуть Рома, мені 23 роки. Я з міста Чернівці. Я закінчив бакалаврат право там, а потім вступив на магістратуру в Оксфорді і зараз я живу, і навчаюсь тут», - розповідає студент Оксфордського університету Роман Токарик.

В 2020 Роман подав заявку до юридичного коледжу в Оксфорді. А через 7 місяців хлопець отримав відповідь, що довела до сліз його батьків. «Спочатку я не вірив, бо прийшов email, я сидів разом зі своїми батьками. Думали відповідь буде дуже гарно сформульована і завуальована, що ви були гарним кандидатом, але, на жаль, ми повинні вам відмовити. Але коли ми відкрили і вони сказали, ми вас вітаємо, ви зараховані», - розповідає Роман.

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Цілеспрямованість, велика кількість волонтерських проєктів і високий рівень англійської дали перепустку Роману до Оксфорду. Проте відтепер стати студентом найпрестижнішого вишу значно простіше.

«В Оксфорді взагалі є 40 коледжів, в 40-му коледжі назначили президентом коледжу джентельмена якого звуть Лайонел Тарасенко. З його прізвища ви можете зрозуміти, що в нього є якесь українське коріння», - розповідає Роман.

Лайонел Тарасенко вже понад 20 років є провідним професором в галузі біомедичної інженерії. На початку березня він розіслав запити до коледжів Оксфорду з проханням надати стипендії українцям. «Впродовж 24 годин понад 20 коледжів дали йому позитивну відповідь, що більшість з цих коледжів будуть раді надати більше ніж 1.000.000 фунтів до цієї стипендії, тобто він зробив феноменально роботу і саме зараз для 20 студентів з України буде безкоштовне навчання в Оксфордському університеті - це раз, безкоштовне проживання - це 2 і ще стипендія в 7,5 тисяч фунтів на рік, щоб покривати всі кишенькові витрати, харчування і будь-які інші витрати, тобто це феноменальна стипендія, яку коли-небудь робив Оксфорд», - каже хлопець.

Подати заявку на вступ можна й досі, та Оксфорд - не єдине місце, де чекають на українців. «Пропонується, як від різних знижок на навчання, на проживання. Так я ще помітила таку особливість, що велика кількість університетів зараз надають психологічну підтримку для українців студентів, за потребою, звісно… Знижка на навчання вона може бути, як 100%, так і часткова, наприклад 50%», - додає експерт з вищої освіти за кордоном Олександра Тарченко.

Особлива турбота відчувається і до тих студентів, які вже навчаються в закордонних вишах. «Університет зроби, в що всі наші сім'ї, хто хоче приїхати і можуть приїхати до Словаччини, можуть також безплатно жити поруч з нами. Приїхав мій брат і вони поселили його до кімнати», - розповідає українська студентка в Словаччині Анастасія Гресь.

Анастасія Гресь навчається в словацькому сільськогосподарському університеті. Турботу про українців вона відчула від самого початку широкомасштабного вторгнення. «Ще в 1-й день, нас зібрали, питали, яку допомогу ми потребуємо. Хто потребує, хто потребує грошей, хто роботу знайти. Вони нам шукали роботу», - додає Настя.

В Словаччині вже готуються зараховувати нових абітурієнтів з України. Головне - завчасно відправити документи. «Ще є можливість вступати на навчання з вересня, але багато дедлайнів вже пройшло. Зараз багато з наших студентів можуть розглядати зимовий початок навчання в закордонних університетах», - переконує Олександра Тарченко.

Попри обмежені терміни та паперову тяганину кількість охочих отримати закордонну освіту зростає. «Минулого року в цей самий період ми могли отримувати близько сімдесяти запитів, а зараз це близько 200 запитів за тиждень»,- каже Олександра.

Однак вступ до навчального закладу це лише початок випробувань. Поблажок у навчанні іноземним студентам ніхто не робить, - кажуть ті, хто вже спробував. «Тут вони задають по 800-900 сторінок перед семінаром англійського юридичного тексту, який тобі треба не просто прочитати, зрозуміти, переказати, а й переварити, сформувати з нього аргумент, заперечити, критикувати…», - розповідає Роман.

«Для студентів, які хочуть сюди вступати і взагалі, тут дуже важко навчатися…», - переконує Настя.

Для тих, хто труднощів не боїться - шансів отримати європейську освіту зараз, справді, побільшало. А здобуті знання і досвід дуже знадобляться для вповоєнної відбудови України.

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