Гарячі напої, солодощі, безкоштовне житло і теплі речі: як Польща зустрічає українців, які виїжджають після нападу РФ (фото)

Польща на кордоні розгорнула гуманітарну допомогу для українців.
На українсько-польскому кордоні сусідня країна організувала гуманітарну допомогу для громадян України, які після цинічного нападу Росії вирішили покинути батьківщину. Зокрема, на пункті пропуску «Шегині» українцям пропонують снеки, солодощі, дитяче харчування, різні напої, а також засоби особистої гігієни.
Як розповідає співрозмовниця ТСН. ua, одразу після прибуття автобусів до польського пункту пропуску, прикордонники підносять для українських пасажирів воду та випічку. У залі проходження паспортного кордону також чергують прикордонники, які зустрічають громадян України і запрошують їх пригоститися солодощами.
На вулиці польські колеги розмістили кілька столиків і пропонують на вибір каву або чай, соки або воду. Зробити каву, приміром, можна з молоком. Воду для напоїв постійно підносять, аби кава або чай були гарячими. Також українцям пропонують шоколад, печиво, снеки, випічку (круасани, пончики, булочки), дитяче харчування. На окремому столику розмістили індивідуальні медичні маски, серветки та інші засоби для гігієни.
На так званому «гуманітарному пункті» чергують групи прикордонників, які стежать за порядком і надають допомогу за потреби, а також стоять карети «швидкої». Зокрема, на наших очах прикордонники допомагали двом жінкам з маленькими дітьми. Крім того, на КПП дуже багато людей, які зустрічають українців, а також журналістів.
Недалеко від пункту пропуску, небайдужі поляки пропонують українцям свою допомогу - безкоштовне житло або трансфер до великих міст Польщі. Також розташовані ятки з різним одягом та теплими речами.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи у великих містах України.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 6:00 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 120 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 536;
- літаки - 14;
- гелікоптери — 8;
- особового складу — 3000.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.