Гарячі напої, солодощі, безкоштовне житло і теплі речі: як Польща зустрічає українців, які виїжджають після нападу РФ (фото)

Гарячі напої, солодощі, безкоштовне житло і теплі речі: як Польща зустрічає українців, які виїжджають після нападу РФ (фото)

Польща на кордоні розгорнула гуманітарну допомогу для українців.

На українсько-польскому кордоні сусідня країна організувала гуманітарну допомогу для громадян України, які після цинічного нападу Росії вирішили покинути батьківщину. Зокрема, на пункті пропуску «Шегині» українцям пропонують снеки, солодощі, дитяче харчування, різні напої, а також засоби особистої гігієни.

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Як розповідає співрозмовниця ТСН. ua, одразу після прибуття автобусів до польського пункту пропуску, прикордонники підносять для українських пасажирів воду та випічку. У залі проходження паспортного кордону також чергують прикордонники, які зустрічають громадян України і запрошують їх пригоститися солодощами.

На вулиці польські колеги розмістили кілька столиків і пропонують на вибір каву або чай, соки або воду. Зробити каву, приміром, можна з молоком. Воду для напоїв постійно підносять, аби кава або чай були гарячими. Також українцям пропонують шоколад, печиво, снеки, випічку (круасани, пончики, булочки), дитяче харчування. На окремому столику розмістили індивідуальні медичні маски, серветки та інші засоби для гігієни.

Польща на кордоні розгорнула "гуманітарні пункти" для українців

На так званому «гуманітарному пункті» чергують групи прикордонників, які стежать за порядком і надають допомогу за потреби, а також стоять карети «швидкої». Зокрема, на наших очах прикордонники допомагали двом жінкам з маленькими дітьми. Крім того, на КПП дуже багато людей, які зустрічають українців, а також журналістів.

Недалеко від пункту пропуску, небайдужі поляки пропонують українцям свою допомогу - безкоштовне житло або трансфер до великих міст Польщі. Також розташовані ятки з різним одягом та теплими речами.