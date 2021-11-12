Гарячі, як завжди: австралійські рятувальники випустили новий пікантний календар на 2022 рік

Усі кошти від продажу календарів традиційно витратять на благодійність.

Напівоголені австралійські пожежники випустили свій славетний календар на 2022 рік.

Про це йдеться 11 листопада у сюжеті ТСН.19:30.

Придбати можна аж 6 різних видань. Зокрема, з песиками, котами, кіньми та екзотичними тваринами. Із ними чоловіки позують топлес уже 29-й рік поспіль. Крім того, вперше з'явився літній календар, у якому пожежники насолоджуються пляжами та веселяться на сонечку.

Australian firefighters calendar

Чоловіки говорять, що все це роблять, аби привернути увагу до навколишнього середовища. Чимало користувачів в соцмережах зазначають, що пожежники нічим не гірші від справжніх професійних моделей.

Усі виручені кошти з продажу календарів традиційно відправляють на благодійність. Торік їх перерахували в австралійські центри дикої природи, які рятували від пожеж коал. А цього разу вирішили діяти масштабніше — і допомогатимуть міжнародній організації, що опікується притулками для тварин в усьому світі.

Новини світу: австралійські пожежники випустили 6 видань славетного календаря на 2022 рік

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