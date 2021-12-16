Гарячий чай: скільки чашок можна випити на день і як правильно заварювати цілющий напій

Гарячий чай: скільки чашок можна випити на день і як правильно заварювати цілющий напій

Лікарі ж кажуть, що він знижує ризик серцевих та онкологічних захворювань.

Що нижче опускається позначка на термометрі, то частіше рука тягнеться по чашку гарячого чаю. Але цей напій не лише зігріває. Він іще й позитивно впливає на здоров'я - переконують лікарі. Тонізує, покращує травлення, нормалізує тиск. Як при заварюванні зберегти всі його корисні властивості, скільки чашок можна пити на день і чи все те чай, що чаєм називається, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 15 грудня.

Немає дня, коли в оселі пані Олени не чути цього звуку. Чаїв у неї близько сорока видів. І всі на травах.

Кожен - вірить - має свої, унікальні, властивості. От тільки, каже, заварювати чай треба не довше кількох хвилин. Інакше - ніякої користі.

Щодня у світі випивають близько трьох мільярдів чашок чаю. Популярнішого напою просто не існує. Улітку - охолоджує. Узимку - зігріває. Лікарі ж кажуть, що він знижує ризик серцевих та онкологічних захворювань, уповільнює процес старіння, нормалізує тиск, покращує настрій та прискорює процес мислення.

Ростислав погоджується із медиками. Він може навести ще з десяток аргументів на користь чаю. Його професія - молода і мало кому відома. Чоловік - чайний майстер. Інакше кажучи - він розуміється на чайних церемоніях. І саме таку він сьогодні проводить і нам. Чаювати будемо китайським чаєм пуер. Таке чаювання коштує від 650 і до двох тисяч гривень. Усе залежить від сорту чаю. А їх у світі тисячі.

Він має бути щонайменше вп'ятеро дорожчим за добре нам знайомий пакетований. З такими, додає Ростислав, треба бути вкрай обачними. І обов'язково читати склад.

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Зіпсувати чаєм здоров'я справді дуже легко. Його радять не пити натщесерце і перед сном. Дуже міцним і дуже гарячим. Не заливати в чайник воду з-під крана. І знати міру: а це не більше двох чашок чаю на день.

Останні три роки українці до чаю стали більш вибагливі. Про це нам розповідає Климент. Він колекціонер цього напою, а заодно і його імпортер. Він уже помічає на полицях магазинів кращий вибір чаю, ніж у деяких європейських містах.

А от найдорожчий у світі чай просто так не придбаєш. За рік китайського "Да Хун Пао" вирощують менше пів кілограма. Тому й коштує він майже сімсот тисяч доларів за кіло.

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Як правильно заварювати чай і скільки чашок можна пити на день