"Гарячий" день у Росії: звільнення від Путіна, падіння літака і атака дронів - подробиці

У Росії побоюються нового вторгнення російських же добровольчих загонів напередодні виборів Путіна. Як зазначають в Інституті вивчення війни, країна-агресорка використовує для захисту свого кордону з Україною призовників, імовірно, через небажання передислоковувати війська з лінії фронту в інші райони.

Про це йдеться у репортажі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Російські добровольці хочуть звільнити Росію від Путіна

Доки російське ППО зайняте одразу в кількох областях, а соцмережами ширяться кадри пожежі на двох нафтобазах. Підрозділи легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та "Сибірського батальйону" з двох напрямків перетинають кордон.

Російські добровольці у РФ

Усі ці підрозділи складаються з росіян. Вони заявляють на відео: повертаються додому, аби звільняти громадян Росії від Путіна, від санкцій, від війни.

Невдовзі "Свобода Росії" публікує відео селища, звільненого від БТРа російської армії. Першим з російських посадовців стрілецькі бої на території Росії обережно підтверджує губернатор Курської області.

Що кажуть у ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі Радіо Свобода заявив: це самостійна ініціатива російських добровольчих формувань. Про співпрацю з українськими силами оборони не йдеться.

Андрій Юсов

Протягом кількох годин соцмережі сперечаються - відбили атаку російських добровольців чи ні. Силовики країни-агресорки твердять про космічні цифри вражених людей і техніки.

Атака на нафтопереробний термінал і падіння Іл-76

Тим часом під Нижнім Новгородом доводиться повністю зупинити роботу спаленого нафтопереробного терміналу, одного з найбільших в країні, через який проходило 5 відсотків усієї російської нафти.

Тоді ж жителі російського міста Іваново фільмують військовий транспортник Іл-76, який горить в повітрі і розбивається, намагаючись сісти на військовий аеродром. На цьому летовищі базуються, крім транспортних, літаки дальнього радіолокаційного спостереження А-50. Твердять, що на облавку перебувало 15 росіян.

Одразу після цього стає відомо, що в міську адміністрацію Бєлгорода влетів дрон.

Російські добровольці заходять до РФ

Як росіяни реагують на визвольну армію

В ексклюзивному коментарі ТСН політичний представник легіону Свобода Росії Ілля Пономарьов твердить: під час попередніх операцій місцеві реагували на війська, що приходять з території України дружньо.

Пономарьов каже: далеко від кордону не заходять, бо не мають власної артилерії та західної зброї, а на трофейній російській техніці далеко не заїдеш.

У Росії все на стільки "під контролем", що влада Курської області забороняє поширювати в інтернеті фото обстрілів, які показують місце попадання або траєкторію польоту. А до влади Воронежа дійшло, що дітей під час повітряної тривоги варто залишати на дистанційці. Це був день, в який набагато більше росіян зрозуміли, як виглядає війна - не з пропагандистських екранів, а на власні очі у власних містах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 13 березня 2024 року | Повний випуск новин

Нагадаємо, легіон “Свобода Росії” заявив про часткове звільнення села Тьоткіно.

Читайте також: