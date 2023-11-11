"Гарячка, блювота, кашель, висип усюди, навіть у горлі та носі": історія киянки, яка хворіла на кір

Кір дуже небезпечний. Ним легко заразитися та важко хворіти. Кір може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та навіть смерті. Крім того, вірус кору атакує та вбиває клітини нашого набутого імунітету, які відповідають за захист проти інших хвороб, та залишає людину беззахисною перед тими інфекціями, на які вона вже хворіла та проти яких вакцинувалася.

Спалахи кору циклічні й відбуваються в Україні кожних чотири-п’ять років. Опинитися посеред спалаху без імунітету до цієї хвороби – дуже неприємно. Наша героїня Яна потрапила у такий спалах наприкінці 2005 року під час навчання в університеті. Разом з однокурсниками вона розносила по квартирах агітаційні матеріали до місцевих виборів та контактувала з великою кількістю людей. Тоді захворіло багато студентів.

З того часу минуло вже майже 20 років, але вона й досі згадує про хворобу з жахом: «Нікому не побажаю такого досвіду. Все почалося з температури понад 39 градусів, яка нічим не збивалася. Жарознижувальні засоби на неї просто не діяли, і від того було дуже страшно. Згодом на обличчі почався висип на грудях, тоді я точно зрозуміла, що це не застуда і не грип».

Через високу температуру Яна викликала швидку. Їй діагностували кір та поклали в інфекційне відділення однієї з київських лікарень.

«Мені сказали, що перебіг хвороби в мене середньої тяжкості. При цьому почувалася я жахливо: гарячка, головний біль, безсилля, біль у горлі, задушливий кашель, який не давав спати вночі, та ще й висип по всьому тілі – і не тільки на шкірі ззовні, але й в середині – на слизових – у носі, роті, горлі», – розповідає вона.

«У госпіталі я зрозуміла, що може бути ще гірше, ніж у мене. Кір викликає сильну інтоксикацію, і перші три дні я нічого не могла їсти, бо постійно відчувала нудоту. Зі мною в палаті лежала молода жінка років тридцяти. Їй було дуже зле. Перші декілька днів її нещадно рвало – поверталося все, що вона намагалася їсти чи пити».

У лікарні Яна пробула десь півтора тижня. Кір ускладнився отитом і довелося лікувати ще й запалення вуха. Але для неї все закінчилося добре. Ніяких інших наслідків, крім неприємних спогадів, у Яни не залишилося.

Та кір може мати серйозні довгострокові наслідки як для дорослих, так і для дітей, та навіть закінчитися смертю. За даними Центрів контролю та профілактики захворювань США, з 1000 людей, які заразилися кором, 1 помирає, 1 хворіє на енцефаліт, а 50 отримують тяжкі ускладнення. Щорічно у світі від кору гине близько 130 тис. людей, а точних даних про те, скільки з них отримує інвалідність або довічні проблеми зі здоров’ям, у нас просто немає.

“Кір часто сприймають як просту дитячою хворобу. Та це далеко не так. Крім тяжкого перебігу та ускладнень, викликаних кором, інфікована людина через 10 років може раптово захворіти на паненцефаліт. Це смертельна хвороба, яка стрімко розвивається і завжди завершується смертю”, - розповідає дитячий імунолог, голова Національної технічної групи з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Цього року в Україні було вдвічі більше випадків кору, ніж торік. Причини цього — низький рівень вакцинації проти кору серед дітей, обумовлений пандемією COVID-19 та війною, а також висока заразність хвороби.

«Кір належить до найбільш заразних інфекцій у світі. З 10 невакцинованих людей, які контактували з хворим на кір, 9 інфікуються теж», – пояснює лікар.

Для захисту від кору потрібні дві дози вакцини КПК. За календарем щеплень їх вводять дітям у 12 місяців та у 6 років. Дітям, яких не було вакциновано вчасно, вводять дві дози вакцини з інтервалом мінімум у 28 днів.

Дорослим теж потрібний захист від кору. Тим, хто не був вакцинований у дитинстві і не хворів на кір, або не має записів про вакцинацію, варто отримати принаймні одну, а краще дві дози вакцини КПК.

Вакцинація дітей від кору гарантується державою, діти можуть щепитися від нього безоплатно до 18 років. Дорослі можуть отримати щеплення КПК за власний кошт. Вакцинуватися можна у медичних закладах, мати декларацію з лікарем для цього не обов’язково. Також проти кору щеплюють на дитячих точках “Спільно” ЮНІСЕФ, облаштованих у різних містах країни.

Війна створює додаткові умови для поширення інфекцій, тому дуже важливо захистити від них своїх дітей та захиститися самим. Перевірте, чи маєте всі потрібні щеплення за національним календарем та наздоженіть пропущені.

Нагадаємо, в Україні на кір уже захворіло вчетверо більше людей, ніж за весь минулий рік.

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