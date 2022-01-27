Гасили пожежу та діставали плавучу міну: в Одеській області відбулися навчання ДСНС України та Румунії

Рятувальники обмінялися знаннями та навичками.

На Дунаї українське пасажирське судно внаслідок шторму наскочило на мілину і п’ятеро пасажирів опинилися у крижаній воді.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 27 січня.

Це лише легенда для навчання одеських рятувальників. На українському березі річки вони тренувалися разом зі своїми колегами із сусідньої Румунії.

За легендою, від капітана судна надійшов сигнал про допомогу. І надзвичайники одразу ж відправили на річку рятувальні човни та болотохід. Потерпілих оперативно діставали з води та доправляли на берег, де на них вже чекали медики. Окрім рятувальної операції, надзвичайники вчилися гасити пожежу на пасажирському судні, ліквідувати розлив нафтопродуктів та навіть діставати плавучі міни. Для їх знешкодження рятувальники тренувалися спускати на річку важкий БТР.

“У рамках цієї програми головним управлінням був придбаний от такий аварійно-рятувальний автомобіль на повному приводі і плавзасіб, який дозволяє нам у взаємодії з румунською стороною і з партнерами з Тульчі реагувати на виклики, які можуть виникнути у нас на річці Дунай”, - сказав Вадим Шулюк, начальник ГУ ДСНС України в Одеській області.

Раніше стало відомо, що у Херсонській області заборонили фотографувати та знімати на відео військову техніку під час проведення навчань ЗСУ та передислокації військ.

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