Гаситимуть пожежі на ранній стадії та забезпечать евакуацію хворих: МВС отримає нові гвинтокрили

МВС у 2022 році отримає 50 французьких гвинтокрилів та літаки вітчизняного виробництва.
Україна невдовзі отримає нові авіаційні системи, а саме: Єдиний аеромедичний простір та Європейський хаб пожежної безпеки.
Про це 16 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
50 французьких гвинтокрилів та літаки вітчизняного виробництва МВС матиме у розпорядженні уже наступного року. І це буде один із найбільших парків Європи. Аби максимально ефективно їх використовувати - створять спеціальний ситуаційний центр. Він аналізуватиме знімки із супутника. А рятувальники зможуть, наприклад, гасити пожежі на ранній стадії.
Що ж до медичної евакуації, то, вона, кажуть, уже добре себе зарекомендувала. Лише за останні півроку медики та рятувальники здійснили понад 8 десятків вильотів. Тепер у планах - максимально розширити карту евакуації та парк техніки. Її хочуть доповнити вітчизняними гвинтокрилами, аби максимально швидко діставатися до пацієнтів.
"Разом із Міністерством охорони здоров'я ми розробляємо проект, аби в наступному році забезпечити евакуацію в кожній області, з поширенням по всій Україні, аби авіація МВС та медики могли рятувати життя та здоров'я наших громадян", - каже міністр МВС Денис Монастирський.
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