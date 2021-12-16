Гаситимуть пожежі на ранній стадії та забезпечать евакуацію хворих: МВС отримає нові гвинтокрили

МВС у 2022 році отримає 50 французьких гвинтокрилів та літаки вітчизняного виробництва.

Україна невдовзі отримає нові авіаційні системи, а саме: Єдиний аеромедичний простір та Європейський хаб пожежної безпеки.

Про це 16 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

50 французьких гвинтокрилів та літаки вітчизняного виробництва МВС матиме у розпорядженні уже наступного року. І це буде один із найбільших парків Європи. Аби максимально ефективно їх використовувати - створять спеціальний ситуаційний центр. Він аналізуватиме знімки із супутника. А рятувальники зможуть, наприклад, гасити пожежі на ранній стадії.

Що ж до медичної евакуації, то, вона, кажуть, уже добре себе зарекомендувала. Лише за останні півроку медики та рятувальники здійснили понад 8 десятків вильотів. Тепер у планах - максимально розширити карту евакуації та парк техніки. Її хочуть доповнити вітчизняними гвинтокрилами, аби максимально швидко діставатися до пацієнтів.

Україна невдовзі матиме єдиний аеромедичний простір та Європейський хаб пожежної безпеки

"Разом із Міністерством охорони здоров'я ми розробляємо проект, аби в наступному році забезпечити евакуацію в кожній області, з поширенням по всій Україні, аби авіація МВС та медики могли рятувати життя та здоров'я наших громадян", - каже міністр МВС Денис Монастирський.

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