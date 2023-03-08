Гатять по хатах мирних жителів на Харківщині: як виживає село за чотири кілометри кордону з Росією

З танків та артилерії росіяни щодня гатять по хатах мирних жителів прикордонної Харківщини.

Про це пише ТСН.

У селищі Козача Лопань - воно лише за кілька кілометрів до кордону з Росією - вже з десяток родин залишилися без житла. За останню добу ворог тричі обстріляв населений пункт. Снаряди влучили у дахи будинків та на подвір‘я. Пошкоджено місцевий ліцей та пожежну частину.

Замість стіни - діра та купа цегли. У цей дім росіяни поцілили з танка. Від вибуху повиривало шибки та позносило дахи і у хатах поблизу. Галина Федорівна дивиться на що перетворилась її хата. Після обстрілу так підскочив тиск, що жінка й підвестись не може.

А це вже показує свої нашвидкуруч заліплені вікна пані Лідія. Її подвір’я теж стало мішенню для росіян. Жінка саме була на кухні, як вибуховою хвилею вибило скло.

Підлатати хату допоміг син. Та чи надовго, боїться жінка - бо це вже четвертий приліт.

Під другу хвилю обстрілу потрапила хата пані Галини.

У своїй хаті жінка не живе вже з пів року - відколи росіяни поцілили сюди уперше. Сусіди, що виїхали, пустили пожити до себе. Але цього разу прилетіло і в їхню будівлю. Тож пані Галина знову шукатиме прихисток.

Лише за цю добу росіяни обстріляли селище тричі. Дивом минулося без поранених.

Козача Лопань - лише за 4 кілометри від кордону з Росією. Обстріли тут регулярні. В селі залишаються півтори тисячі людей - виїжджати навідріз відмовляються.

Світло та газ у селищі обіцяють відновити вже найближчим часом. Аби лише росіяни не завдали нових ударів.

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Ситуація на Харківщині: деталі

Нагадаємо, що на Харківщині прикордонники вирахували позиції росіян за допомогою їхнього ж дрона.

Додамо, що раніше росіяни обстріляли Куп'янськ на Харківщині. Унаслідок інциденту є загиблий.

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