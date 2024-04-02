"Гаванський синдром": дипломатів та співробітників спецслужб США отруїли секретною зброєю

Американська розвідка не підтверджує припущень, що за так званим "гаванським синдромом" у дипломатів можуть стояти російські спецслужби. Про це повідомили у Державному департаменті.

Чому у США це заперечують - йдеться у сюжеті ТСН.

До слова, днями західні видання The Insider, Spiegel та телеканал SBC провели розслідування, під час якого з'ясували, що дивні випадки тяжкого нездужання, які західні держслужбовці переживали у різних куточках світу, ставалися саме тоді, коли до міст їхньої дислокації приїздили співробітники російського Головного управління розвідки. А дехто із дипломатів, з якими поговорили журналісти, навіть упізнали російських розвідників.

Чому синдром називають "гаванським"

Гаванський синдром отримав назву на честь столиці Куби, де вперше зафіксували це дивне нездужання. І тепер це узагальнений термін для важких і непояснюваних симптомів, які доводилося відчувати західним дердслужбовцям. Слухові галюцинації, запаморочення, нудота, проблеми з координацією рухів та концентрацією уваги. Дехто із потерпілих отримав тривалі проблеми зі здоровʼям і втратив працездатність. Такі тривожні випадки фіксують у різних куточках світу ось уже 10 років. Останній - про нього розповіла речниця Пентагону Сабріна Сінгх - стався торік на вільнюському саміті НАТО із їхнім співробітником.

Розслідування західних ЗМІ та "слід" Росії

Журналісти провідних європейських видань The Insider та Spiegel, а також американського телеканалу SBC у спільному розслідуванні зʼясували: потерпілі - а це дипломати та співробітники американських спецслужб - за специфікою своєї роботи так чи інакше були повʼязані саме із Росією. І принаймні деякі випадки "гаванського синдрому" дивним чином збігалися у часі із подорожами до місць дислокації жертв російських ГРУшників.

Їх журналісти давно вели, бо знали серію спецпаспортів співробітників російської розвідки, а декого навіть в обличчя, наприклад, після отруєння Скрипалів нервово-паралітичною речовиною новачок. Але тут зброя набагато серйозніша і секретніша - акустична, припускають розслідувачі.

Військові експерти про "гаванський синдром" у американських дипломатів

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, росіяни могли завозити її до Європи під прикриттям дипломатичних вантажів.

"Вона до кінця недорозслідувана ця зброя. Очевидно, що вона дає можливість впливати ультразвуком таким потужним, який не одразу помітно на стан здоровʼя людини. І це доволі таки небезпечно", - розповів експерт.

Чому у США заперечують причетність російського ГРУ

Американська розвідка проводила тривали розслідування усіх інцидентів зі співробітниками їхніх дипслужб і оприлюднила висновок. Вони не встановили фактів на користь того, що за випадками хвороби дипломатів стоять будь-які іноземні держави. Напередодні речник Держдепартаменту Метью Міллер наголосив, що результати того розслідування вони і досі вважають актуальними.

"У березні 2023 року розвідувальне співтовариство дійшло висновку про те, що навряд чи іноземні опоненти несуть відповідальність за ці аномальні інциденти зі здоровʼям. Це питання розвідувальне співтовариство ретельно дослідило і продовжує вивчати. Ми розглянемо нову інформацію, якщо вона надійде, і робитимемо висновки всередині Державного департаменту та з нашими колегами з розвідувального співтовариства", - наголосив він.

У держустановах США є суворе правило не коментувати публічно конкретні випадки так званого "гаванскього синдрому". За новими коментарями у Білому домі порадили звертатися до офісу директора національної розвідки - організації, що практично ніколи не дає публічних коментарів.

Нагадаємо, у Вашингтоні прокоментували "гаванський синдром" в амеркианських дипломатів та відповіли, чи причетна ГРУ Росії до інциденту.

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