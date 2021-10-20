Гавкучі поліцейські: у Житомирі із 25 найкращих чотирилапих копів визначали переможця

Собаки і кінологи нервували.

Як виховати собі колегу, відданого і бездоганного, знають поліцейські-кінологи. 25 із них разом зі своїми собаками стали найкращими у регіонах, а зараз виборюють перемогу на всеукраїнському рівні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

Вони перестрибують чагарники, перелазять через двометрову стіну, балансують по тонкій перекладині, проповзають під сіткою. Двохсот метрову смугу перешкод потрібно подолати за хвилину. «Якщо вони більше витрачають на це часу з них знімаються штрафні бали. Якщо один з учасників не подолав якусь перешкоду, також знімається 10 балів», - розповідають в суддівській колегії.

Собаки і кінологи нервують. «Він у невеликому стресі, перший раз стільки собак, трохи переживає», - розповідає про свого колегу кінолог.

Інна приїхала із Маріуполя. За фахом бухгалтер, після декрету кардинально змінила професію і стала кінологом. Лекс К9, а лагідно - Лунтік - її перший пес. Йому три роки. «І спеціалізується він з пошуку людини за запаховим слідом. Коли я його побачила, він мені дуже сподобався. В нього характер киці, він любить обійматися, гратися, він дуже контактний», - розповідає Інна.

А щоб був слухняний і команди виконував бездоганно, як і всі поліцейські собаки, вчився два роки. «Останнім часом ми багато відпрацьовуємо пошук зброї. Після 14-го року ці направлення є для нас найбільш актуальними», - розповідають кінологи.

Службові собаки, на вигляд дуже серйозні і здаються навіть злими. Але без команди господаря не накинуться і навіть дадуть себе погладити. Як виховати таку слухняність - у кожного кінолога свій секрет.

У одесита Томаса Зінгіса - це любов. Його Емма за слухняність отримала найвищу оцінку - 100 балів. «Треба дуже багато вкладати душі в собаку, щоб відчував, що це справжні відносини, щирі», - переконує Томас.

Новини України: поліцейські-кінологи розповіли, як виховати собі відданого колегу

«Якщо є хороший контакт з собакою, що вона відчуває ваш настрій, то тоді воно йде все набагато швидше», - додає інспектор-кінолог Євгеній Сорокун.

Киянин Євгеній зі своєю Бертою минулорічні переможці всеукраїнських змагань поліцейських кінологів. Днями затримали серійного злодія, який вже встиг здати крадене в ломбард.

За любов, довіру і терпіння - певні кінологи- собаки віддячать відданістю і бездоганною службою.

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