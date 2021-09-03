Газ в Європі здорожчав вп’ятеро: що там відбувається та наскільки зростуть тарифи в Україні

На тлі зростання цін на газ в Європі «Нафтогаз» може ввести нові тарифи і для українців.

На початку вересня ціни на «блакитне паливо» на європейських газових хабах сягнули позначку в 630 доларів за тисячу кубометрів. Це є історичним максимумом, настільки високих цін не було ще ніколи. За рік ціни зросли майже в п’ять разів.

Однак, йдеться лише про біржові котирування – ціни за якими на європейському газовому ринку продаються лише залишки газу з терміновою поставкою. Більшість угод укладаються на довготривалі терміни, і там ціни майже вдвічі нижчі. Тож населення європейських країн історичний злет цін не відчує.

Цього не можна сказати про українців, адже саме за біржовими котируваннями визначається ціна на газ, за якою державний «Нафтогаз» продає його виробникам тепла і побутовим споживачам. Тож на гаманцях українців зростання біржових котирувань відіб’ється.

ТСН.ua розбирався, чому світові ціни на газ сягнули історичного максимуму, а також наскільки зросте вартість «блакитного палива» в Україні найближчим часом.

Чому вартість газу «летить» вгору та де її межа

За даними «Української енергетичної біржі», станом на 1 вересня газ на європейських хабах коштував від 624,55 до 632,33 долара за тисячу кубометрів. У річному вимірі вартість блакитного палива зросла в понад 4,5 раза: у вересні 2020-го газ коштував близько 150 доларів за тис. куб. м.

Ціни на газ зростали поступово від червня 2020 року. Тоді на тлі падіння цін на нафту до від’ємних значень ціни на газ сягнули історичного мінімуму в 60 доларів/тис. куб. м. На початку червня 2021 року газ на європейських хабах коштував вже 360 доларів за тис. куб. м, а ще за три місяці його ціна злетіла вдвічі.

Фахівці з питань енергетики наводять ряд факторів, через які біржові котирування газу в Європі сягнули рекордних показників.

Як пояснює в коментарі ТСН.ua економічний експерт Олексій Кущ, перший фактор, через який дорожчає «блакитне паливо», - глобальний: в рамках Європейського зеленого курсу саме газ прийде на заміну нафти і стане ключовим видом палива в перехідний період, до 2050 року, коли основою енергетичного балансу стануть відновлювальні джерела енергії.

Другий фактор, за словами фахівця, полягає в тому, що основний постачальник газу до Європи – Росія – грає в «індивідуальний ОПЕК» на ринку газу: штучно знижує обсяги поставок, тим самим «накручуючи» ринкові ціни.

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«Росія постачає в Європу трубний газ через магістральні газопроводи та зріджений природній газ, собівартість виробництва якого в Росії значно нижча, аніж деінде. Трубний газ, який дешевший в транспортуванні, вони намагаються постачати по прямим контрактам з європейськими країнами, тоді як дорожчий в транспортуванні зріджений – продавати через біржу, де ціни завжди вищі, аніж ціни в довгострокових контрактах», - пояснює фахівець.

За його словами, в прямі газові контракти легше «зашити» політичні вимоги і політичні бонуси. Водночас, за рахунок зрідженого природнього газу Росії зручніше створювати дефіцит на європейських «хабових» ринках, а внаслідок нестачі газу там підвищуються ціни, що означає додаткові прибутки для продавця.

«Таким чином Росія змушує європейських споживачів переходити на прямі довгострокові контракти. Вони опиняються в такій ситуації: або купляють у Росії газ по 300 доларів/тис. куб. м по прямому контракту, або на хабах по 600 доларів/тис. куб. м», - пояснює Олексій Кущ.

Заступник директора Науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев в коментарі ТСН.ua наголошує, що біржові котирування на європейських газових хабах зростають через спекулятивні дії учасників ринку.

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«З кожної операції організатори торгів отримують зиск. Жодних обмежень по спекуляціям – немає. І, зрештою, ніхто, окрім споживачів, в припиненні спекуляцій не зацікавлений. Тим більше, що ці котирування не впливають на ціни, за якими отримують газ побутові споживачі країн Європи», – каже фахівець.

За словами експертів, враховуючи відсутність обмежень на газових біржах, немає і верхньої межі, до якої можуть зрости ціни на газ в Європі. «Можна створити штучний дефіцит в короткий проміжок часу, наприклад, якщо будуть несприятливі кліматичні умови, дуже холодна зима. В такому разі ціна на газ може «злетіти» і до 1 – 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів», – додає Олексій Кущ.

Водночас, точні ціни на газ, які прописані в прямих контрактах між європейськими країнами та «Газпромом», невідомі, адже умови договорів є комерційною таємницею. Як припускають опитані ТСН.ua фахівці, фактичні ціни на газ в Європі мають бути на рівні 300-400 доларів за тисячу кубометрів.

Чи здорожчає газ в Україні?

Високі ціни на газ на європейських хабах, за словами фахівців, не відіб’ються на гаманцях європейських побутових та промислових споживачів. На відміну від українців, які точно відчують історичні ціни на газ в Європі – ціна на «блакитне паливо» в Україні прив’язана саме до біржових котирувань. Тож їх зростання відчують як пересічні споживачі газу, так і промисловість.

За даними «Української енергетичної біржі», гуртові ціни на газ в Україні вже значно зросли: у серпні 2021 року гуртова ціна на «блакитне паливо» була на рівні 15,6 тис. грн/тис. куб. м. Це вдвічі вище, аніж було в березні цього року, коли кубометр газу коштував 7,5 тис. грн/ тис. куб. м, і в чотири рази вище, аніж було рік тому – у серпні 2020-го газ коштував 4,2 тис. грн/тис. куб. м.

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Крім того, цього року, за словами фахівців, Україна може зіткнутися з дефіцитом газу: через високі ціни, що були в Європі влітку, українські трейдери не закуповували великі об’єми у сподіванні продати їх взимку за вигіднішою ціною.

«Трейдери мають на такому перепродажі від 100% до 200% в залежності від сезону. Але цього року газ здорожчав вже влітку, і вони розуміли, що цього року не буде такої маржі між літніми та осінніми і зимовими цінами. Тому вони закуповували лише ті обсяги, які були необхідні, аби закрити поставки за своїми контрактами», – каже Олексій Кущ.

«Внутрішні ціни в Україні прив’язані до найвищих спекулятивних цін в світі. А держава, замість того, щоб прив’язати ціни до внутрішніх індикаторів, ігнорує цей факт. Бо чим вищими будуть ціни на газ в гривні, тим вищим буде обсяг ВВП», – додає Геннадій Рябцев.

Захмарні ціни та газовий шантаж: що чекає на українського споживача

Опитані ТСН.ua фахівці прогнозують, що ціни на «блакитне паливо» для побутових споживачів теж зростуть, але відіб’ється це на гаманцях українців вже наступного року. Водночас можуть зрости ціни і на опалення.

За словами Олексія Куща, державний «Нафтогаз» може використати ситуацію зі зростанням цін на європейських газових хабах, спонукаючи підприємства теплової генерації укладати з ними довготривалі контракти по фіксованій, відносно низькій ціні.

«Для них ситуація ідеальна: усі бояться захмарних цін в 15-20 тис. грн/тис. куб. м, і тому, коли «Нафтогаз» пропонує «тепловикам» контракт за 7-8 тис. грн/тис. куб. м, вони це сприймають як велике благо. Його там насправді немає, адже реальна, справедлива ціна на газ власного видобутку, яким оперує «Нафтогаз», має бути на рівні 3 тис. грн/тис. куб. м. Тому довготривалі контракти забезпечать «Нафтогазу» рентабельність у понад 200%», – пояснює фахівець.

Водночас, ціни на газ для населення зростуть не одразу. До квітня 2022 року переважна більшість українців платитимуть за річними контрактами, на які автоматично їх перевели газопостачальники наприкінці минулої весни. Так, приміром, тариф для клієнтів «Нафтогазу» з минулої весни – 7,96 грн/куб. м.

Однак, від квітня 2022 року ціни на газ зміняться. Вже зараз місячні пропозиції від газопостачальних компаній, які розраховуються регулярно, майже вдвічі вищі, аніж річні, які розраховувались навесні, і на декілька гривень вищі, аніж попередні, серпневі ціни.

Приміром, постачальник «Київгазенерджи» пропонує на вересень ціну в 19,80 гривні за кубометр, тоді як на серпень його ціна склала 15,76 грн за кубометр, «Черкаси газзбут» встановив ціну в 16,76 грн/куб. м, а «Умань газзбут» - 16,78 грн/куб. м.

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За словами Олексія Куща, «Нафтогаз», клієнтами якого є понад мільйон домогосподарств, може використати високі ціни на газ в Європі як аргумент для підвищення річного тарифу на «блакитне паливо» для побутових споживачів на наступний рік. Тоді, за його словами, ціна буде вже не 7-8 грн/куб. м, а, наприклад, 10-12 грн/куб. м.

Погоджується з цим і Геннадій Рябцев, додаючи, що якщо держава не відмовиться від прив’язки внутрішніх цін до європейських біржових котирувань, ціни на «блакитне паливо» для українців злетять пропорційно до зростання цін на європейських хабах.

Він висловив сподівання, що буде реалізоване рішення Ради нацбезпеки і оборони «Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері», де одним із пунктів було «створення справедливої методики розрахунку цін на газ».

«Що це означає, я не знаю, але сподіваюсь, що у вартість газу для українських споживачів буде включена ціна газу внутрішнього видобутку. Інакше для українських споживачів ціна зросте так само, як спекулятивні котирування в Європі», – каже фахівець.

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