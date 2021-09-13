Газ в Європі здорожчав до 730 доларів, «Газпром» обмежує поставки: експерт назвав ризики для України

Україні може загрожувати дефіцит газу вже цієї зими.

У понеділок, 13 вересня, ціна газу на хабі TTF в Нідерландах (ф’ючерси на жовтень) перевищила 726 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані сесії лондонської біржі ICE.

Таким чином, порівняно з серпнем 2021 року вартість газу на європейських біржах зросла майже на 200 доларів, а порівняно з вереснем 2020 року – майже на 600 доларів, або майже в 5 разів.

Основною причиною зростання ціни на газ в Європі є те, що найбільший імпортер «Газпром» обмежив постачання через Україну та Польщу і розпочав відбір газу зі сховищ задля виконання своїх контрактних зобов’язань.

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Як повідомив голова «Оператора ГТС України» Сергій Макогон, попри максимальну ціну на газ в ЄС та недостатні запаси газу в європейських сховищах, «Газпром» не забронював на вересень додаткові транзитні потужності. Це призведе до зменшення транзиту зі 124 млн куб. м до 109 млн куб. м на добу.

«Газпром» прозвітував про закінчення трубоукладальних робіт по проекту «Північний Поток-2» та готовність постачати газ по ньому вже у 2021 році. Фактично «Газпром» грубо натякає, що збільшення постачання до ЄС можливо тільки по «Північному Потоку-2», - написав Сергій Макогон.

Через обмеження транзиту газу до країн Європи через українську газотранспортну систему зі сторони «Газпрому» Україні може загрожувати дефіцит газу вже найближчим часом. Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив економічний експерт Олексій Кущ.

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За його словами, наприкінці 2019 року «Газпром» уклав з Україною транзитний контракт до 2024 року, який передбачає принцип «транзитуй або плати». Тож Росія може відмовитись від транзиту, але при цьому оплачувати близько 1,5 млрд доларів на рік за заброньовані обсяги.

«Попри розмови про те, що ми не купуємо газ у Росії, з газотранспортної системи ми фізично відбираємо саме його, купуючи у європейських трейдерів на газових хабах. Відібрані обсяги закриваються за допомогою віртуального реверсу на україно-словацькому кордоні. Але ця модель працює до того моменту, поки об’єм відібраного газу менший, аніж обсяг транзиту», - пояснює Олексій Кущ.

Він додав, що Україна отримує шляхом віртуального реверсу близько 14,5 млрд куб. м газу на рік, тож якщо обсяг транзиту впаде із 40 млрд куб. м, що є зараз, до позначки нижче 14,5 млрд. куб. м на рік, Україні фізично відбирати буде нічого.

«Відповідно, нам доведеться ці 14,5 млрд куб. м газу реально закуповувати в Європі. Але там є свої технічні обмеження: не можна транспортувати газ по газопроводу одночасно в обидва напрямки. Ми можемо опинитися у ситуації, коли навіть купивши газ за ціною в 700 доларів/тис. куб. м, ми не зможемо фізично доставити в Україну», - каже Олексій Кущ.

Тож, як стверджує фахівець, на тлі мізерних запасів вугілля на складах теплоелектростанцій, газу в газосховищах, обмеження імпорту електроенергії, є ризик, що цієї зими будуть тимчасові відключення споживачів від газу, опалення або від електроенергії», - прогнозує фахівець.

Нагадаємо, 9 вересня ціна на газ на європейських біржах зросла до рекордних 690 доларів/тис. куб. м.

10 вересня «Газпром» повідомив, що будівництво «Північного потоку-2» - повністю завершене, і з жовтня 2021 року росіяни готові постачати газ до Європи новим газопроводом.

Детальніше про те, що відбувається на європейському газовому ринку та чи зростуть ціни на газ в Україні, читайте в ексклюзивному матеріалі ТСН.ua «Газ в Європі здорожчав вп’ятеро: що там відбувається та наскільки зростуть тарифи в Україні».

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