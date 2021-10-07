Газова пастка Путіна: як Європа своїми ж руками загнала себе в енергетичний капкан

Москва прямо каже: врятувати Євросоюз від колапсу може повна сертифікація "Північного потоку-2".

Ціна газу на європейських хабах наблизилася до чергової шокуючої позначки - $2 тис. за тисячу кубів. І це ми ще не увійшли в опалювальний сезон. Через егоїстичні дії Німеччини щодо добудови "Північного потоку-2", стрімке зростання попиту в Азії та наслідків COVID-19 Європа опинилася у газовій пастці. Підприємства, надто хімічна промисловість, зупиняються один за одним - ніхто не хоче працювати в збиток.

Все це неодмінно вдарить по кишенях пересічних громадян. У Великій Британії вже паніка. Через стрімке здорожчання енергоносіїв та Brexit на ринку утворився справжній дефіцит пального. Майже два тижні британці буквально полюють за бензином, атакуючи пусті заправки. На допомогу залучили навіть армію, яка допомогає доставляти бензин на заправки, бо водії бензовозів просто позвільнялися.

І варто було окремим країнам ЄС натякнути на можливий початок розслідування зловмисних дій "Газпрому", який не заповнює свої європейські сховища, створюючи підвищений попит, як Володимир Путін раптово пообіцяв "врятувати" Європу, збільшивши обсяги постачання газу, щоб "збити" явно завищені ціни. Водночас в Кремлі не оминули можливості нагадати, що вирішити проблему допомогла б сертифікація "Північного потоку-2".

ТСН.ua розбирався, чи загрожує Європі енергетичний колапс та як змусити Росію все ж грати за правилами.

Британці атакують заправки

Хоч дефіцит пального на заправках у Великій Британії напряму і не пов’язаний із діями Росії, це нашаровується на загальний градус паніки в країні. Financial Times зазначає, що переважна більшість будинків Великої Британії, яка закрила вугільні електростанції, опалюється саме газом. Щось компенсується з відновлювальних джерел енергії, зокрема за допомогою вітрових електростанцій. Проте, коли енергія вітру менша, споживання газу для вироблення електроенергії може перевалювати за 50%.

До того ж, Велика Британія не має стільки газових сховищ, як деякі європейські країни. Проте і там, як пише Bloomberg, запаси блакитного палива на найнижчому за останні десять років сезонному рівні, а Росія штучно обмежує поставки.

Ба більше, вийшовши з ЄС, Велика Британія більше не може балансувати ціну газу за допомогою механізмів внутрішнього ринку блоку, тому енергетична криза вдарила по ній найбільше. Енергетичні компанії звернулися до уряду по допомогу, який пообіцяв, що різко ціна газу для пересічних громадян підвищена не буде. Проте британська преса пише, що зростання ціни, яке з жовтня торкнеться біля 15 млн людей, неминуче.

Найбільші підприємства з виробництва добрив вже зупинилися. Все це, за словами експертів, потягне за собою здорожчання м’яса та заморожених продуктів.

До цього додалася ще й бензинова паніка. Що ж стало причиною? Майже два тижні тому один із найбільших постачальників BP заявив, що вимушений закрити кілька своїх заправок через брак водіїв бензовозів, які можуть доставляти пальне на АЗС. Люди одразу ж вишикувалися в черги біля заправок, побоюючись, що пальне може взагалі зникнути.

Паніка настільки охопила британців, що п'ята частина АЗС у Лондоні та на південному сході країни залишилася без пального. Інші відпускали його з обмеженнями. Масово почали звільнятися водії таксі, бо їм просто нічим було заправляти свої автівки.

Уряду довелося задіяти армію - військові фізично розвозили пальне по заправках. Люди у соцмережах звинувачували у всьому Brexit та ЗМІ, які штучно підігріли паніку, порівнюючи це з карантинними часами, коли всі масово кинулися купувати туалетний папір. У Twitter навіть з'явилися свої хештеги на кшталт: #fuelpanic (топливна паніка), #toiletroll (туалетний рулон) та #fuelcrisis (бензинова криза). Ну і звичайно ж фотожаби:

ТСН.ua

Постачальники запевняли, що палива вдосталь. Просто немає водіїв бензовозів, щоб доводити пальне до АЗС. У це важко повірити, але дійсно в країні є брак близько 100 тис. водіїв вантажівок. Відчули це і супермаркети та роздрібні мережі. Дехто з британців постив у соцмережах порожні полиці магазинів. Проте АЗС це торкнулося найбільше. Річ у тім, що для перевезення бензину та інших небезпечних вантажів уряд вимагає від водіїв додаткової кваліфікації на додачу спеціальної ліцензії.

Після Brexit і пандемії COVID-19 багато європейських водіїв, які працювали у Великій Британії, або повернулися додому, або поїхали працювати в інші країни. Борис Джонсон пообіцяв спростити процедуру видавання робочих віз та спеціальних дозволів водіям вантажівок та бензовозів. Проте, за словами урядовців, наразі трохи більше 100 європейських водіїв пристали на таку пропозицію.

Як покарати Росію

В Євросоюзі ситуація не краща. Через захмарну ціну на газ багато підприємств вимушені скорочувати потужності або просто зупинятися. Bloomberg зазначає, що австрійська Borealis AG і норвезька хімічна Yara International ASA скоротили обсяги виробництва. Експерти зазначають, якщо уряд не вживе заходів, неминуча повна зупинка виробництва, особливо із наближенням зими, коли європейці починають вмикати обігрівачі.

ТСН.ua вже писав, що причина не лише в зловмисних діях "Газпрому", який ще влітку не тільки знизив закачування газу в свої найбільші європейські сховища, а й почав звідти відбирати газ. Після пандемії COVID-19 країни почали нарощувати виробництво, особливо в Азії, тому спостерігається підвищений попит на енергоносії.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка невдовзі залишить свою посаду, підіграла Кремлю, заявивши, що "Газпром" виконує свої зобов’язання, а справжня проблема в тому, що, можливо, до російського монополіста ніхто не звернувся за додатковими поставками, коли попит почав стрімко зростати.

На запит видання Reuters європейські енергетичні компанії Wingas та Engie відповіли, що не зверталися до "Газпрому" за додатковими поставками газу. Тоді як Eni, Uniper, OMV та RWE заявили, що російський монополіст виконує свої зобов'язання. Водночас Франція, Іспанія та ще декілька європейських країн вимагають проведення розслідування можливих зловживань на газовому ринку. Польща та країни Балтії прямо кажуть, що криза створена штучно руками Росії, щоб змусити Брюссель вивести "Північний потік-2" з-під європейських регуляцій і запустити газогін на повну потужність.

Добудова "Північного потоку-2" стала можливою після великої угоди між США та Німеччиною за спиною України. Адміністрація Байдена зобов’язалася не санкціонувати російсько-німецький газогін, що могло б повністю поховати трубу Путіна на дні Балтійського моря. Німеччина зі свого боку запропонувала грошові компенсації (зокрема у водневу енергетику) Україні, яку Росія просто "вимкне" по транзиту свого газу в Європу після 2024 року, коли закінчується строк дії транзитного контракту між "Нафтогазом" та "Газпромом".

Це зафіксовано у спільній американсько-німецькій декларації. Так, юридичної сили вона не має. Проте серед іншого цей документ також передбачає застосування санкцій проти Росії, якщо та почне використовувати газ як зброю. Тому постає логічне запитання: чи зараз не настав той самий час, коли "Газпром" штучно створює дефіцит на європейському газовому ринку, застосувати санкції проти Кремля?

Поки Євросоюз тільки думає починати відповідне розслідування, Володимир Путін, як "месія", виходить на публіку із заявами про готовність всіх врятувати додатковими поставками російського газу. Проте у завищених цінах на газ і енергетичній кризі звинувачує Єврокомісію, діяльність якої була спрямована на згортання довгострокових контрактів.

"Це ж не годинник, труси і краватки. Газ так не торгується. Пропозицію газу на ринку можна збільшити. Але нехай беруть його на споті не в Європі, а в Петербурзі. Можна збільшити і тиск в ГТС України. Але вона може лопнути, бо давно не ремонтувалася. "Газпром" вважає, що економічно доцільніше було б навіть заплатити Україні штраф (за припинення транзиту - Авт.), збільшивши обсяг прокачування по новим системам. Але я прошу цього не робити. Не треба нікого ставити в скрутне становище, включно з Україною, незважаючи на всі моменти, пов'язані з російсько-українськими відносинами", - заявив очільник Кремля.

На додачу віцепрем’єр Олександр Новак та президент "Роснафти" Ігор Сєчин запропонували дозволити додатковий експорт 10 млрд кубів російського трубного та скрапленого газу в Європу. Виглядає так, що Європа може прийняти цей сумнівний рятівний жилет. Адже ніхто не хоче повальної зупинки виробництв та зростання невдоволення населення у себе вдома через підвищення тарифів в платіжках та цін на продукти. Це саме те, чого домагається Росія - посадити Європу на газову голку, щоб мати можливість прикручувати газовий вентиль тоді, коли це вигідно Кремлю.

Новини світу: у Європі рекордна ціна на газ

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