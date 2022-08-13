Газова пастка Росії: мільйони німців не можуть сплатити тарифи за опалення та готуються до суворої зими

Мільйони німців не зможуть оплатити рахунки за опалення. Такі тривожні прогнози звучать через здорожчання російського газу, а також скорочення його обсягів, які "Газпром" постачає в Європу.

До війни Німеччина отримувала понад половину газу з Росії. Тепер там бояться, що Росія перекриє газовий кран повністю. Тож, попри літню спеку, країна ретельно готується до зими.

Як Німеччина готується до опалювального сезону 2022-2023 – у сюжеті ТСН.

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Для мішків із дровами берлінка Керстін звільнила весь багажник свого вседоріжника. Каже – треба встигнути купити дрова, поки їх не розібрали зовсім. Попит на дрова у Німеччині зараз шалений, каже українка Зоя Савін, яка має власну компанію з продажу дров. Деревину у Берліні вона продає вже 11 років. З початком російської війни проти України підприємиця змушена докуповувати дрова з Польщі та Німеччини. Ціни на них теж виросли, однак німці все одно купують. Перед зимою німці кинулися перебудовувати системи опалення під дрова і брикети, закуповують каміни та пічки. За словами українки, у людей є страх, що їм відключать газ.

Заощаджувати енергоресурси на зиму і випадок, якщо Росія повністю перекриє газовий кран. Це - план німецького уряду, регіонів, міст і простих домогосподарств. Тепер міста один за одним відключають гарячу воду або нічне освітлення , щоби за ними повторювали і громадяни – і були дуже ощадливими.

Тільки холодний душ тепер у басейнах Гановера. Гарячу воду перестали подавати у спортзали і державні структури. Гаснутиме світло після опівночі у Берліні. У темряві буде берлінський кафедральний собор, колона перемоги або будівлі Бундестагу.

Зберігати електроенергію без шкоди довкіллю – це бізнес-ідея українки Кароліни Аттсподіної. Її компанія розробила легкі сонячні батареї для балконів. Особливо цінно для німців – батареї можна замовити онлайн, вони не потребують спеціальних дозволів, а зібрати і поставити їх можна самостійно. Сонячна енергетика надходить в оселю через кабель і розетку на балконі. Вартість набору для балкона 1300 євро. Дівчина саме замовила у виробництво нові, бо всі батареї розкупили.

Німці, які так звикли до стабільності, болісно намагаються позбавитися залежності від російського газу. Чи вдасться їм це – покаже наступна зима. Країна вже готується до холодів і неприємних російських сюрпризів.

"Я не розумію як це можна було допустити, щоби так сильно залежати від одного постачальника. Як можна було так довіряти Росії, що вона безперебійно постачатиме енергетику", - говорить жителька Берліна.

Як повідомляли раніше, український президент Володимир Зеленський попередив про небезпечну ситуацію на енергоринку через газовий шантаж Росії.

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