Газовий капкан Кремля: чому ЄС заганяє себе в енергетичну пастку Росії

Питання енергетичної безпеки було одним з головних на саміті Україна-ЄС в Києві.

12 жовтня у Києві відбувся 23-й саміт Україна-ЄС. Чи не найважливішою темою заходу була енергетика. Європа втрапила в газовий капкан Кремля і, схоже, не має наміру цьому опиратися.

Чи розуміють у Брюсселі, що самі загнали себе в пастку, ексклюзивно в інтерв’ю ТСН.ua розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Україна є стійкою до будь-яких криз

Ольга Стефанішина: "Вчора під час саміту президент Зеленський передав позиційний документ щодо загальноєвропейських дебатів про енергетичну безпеку та стійкість. Урядова команда, яку я координувала, цей документ готувала. Тому я спілкувалася з багатьма представниками європейських інституцій певних країн ЄС і чула дуже полярні думки: від серйозного усвідомлення загроз, до позиції, наприклад, що насправді ціни підвищуються і укладаються контракти з "Газпромом" просто через те, що ми виходимо в пост-пандемічну реальність. Тобто, коли була пандемія, було знижене споживання газу, а тепер відновлюється нормальне життя і тому власне такі ціни на газ".

Це трошки шокове усвідомлення. І це фактично підтверджує тезу, що Україна є найбільш стійкою до будь-яких криз, тому що у нас немає завищених очікувань, ми не намагаємося виправдати, проігнорувати або замовчати ситуацію навколо російського газу. Тому важливо, щоб голос України був почутий нашими партнерами. Вчора для мене дуже позитивною була дискусія на саміті по енергетиці. Є усвідомлення, що правила (роботи європейських енергетичних ринків - ред.) мають бути однакові для всіх. На прикладі України, яка вже реформувала свій ринок. Ми отримали запевнення від європейців, що будь-яке продовження роботи "Північного потоку-2" буде відбуватися виключно на таких самих умовах, як і для будь-яких інших країн. Це була чітка позиція, яка не ставилася під сумнів.

Також вчора президент Європейської Ради підтвердив необхідність проведення загальноєвропейських дебатів щодо енергетичної безпеки. Цього тижня в ЄС буде відповідне засідання. Документи, які представила Україна, будуть розглянуті, як і на саміті лідерів ЄС в кінці цього місяця".

Яка користь від загальноєвропейських дебатів

Журналіст ТСН.ua: "Окей, будуть загальноєвропейські дебати. Але ж це просто слова. ЄС не хоче провести розслідування дій "Газпрому"? Можливо вони там виявлять зловживання?"

Ольга Стефанішина: "Загальноєвропейські дебати — це не звичайна конференція. Це саміт лідерів ЄС, де вони визначають пріоритети, оцінюють загрози та ухвалюють рішення. Щоб не було монополії однієї країни формувати порядок денний для всього ЄС. Але це не означає, що ми не рухаємося по іншим трекам. Ми ініціювали консультації в межах Угоди про асоціацію. Вже за тиждень ми фіналізуємо юридичну позицію, з якою будемо виходити (на перемовини — ред). Йдеться про дотримання принципу солідарності в наших відносинах з ЄС, недискримінації, права вільної торгівлі. Бо енергетика, газ — це теж продукт.

"Нафтогаз" також звернувся до Єврокомісії, щоб долучитися до дебатів в якості третьої сторони, поки Єврокомісія буде готувати висновок щодо сертифікації "Північного потоку-2". Із тим, щоб унеможливити будь-яку упередженість з нашого боку, Єврокомісія звернулася до спеціальної агенції, яка функціонує в ЄС, щоб вони зробили неупереджений аналіз всіх ризиків і потенційних загроз, пов’язаних з реалізацією "Північного потоку-2". Тобто, є мінімум п’ять треків, за якими ми рухаємося. І ми дійсно вважаємо, що ЄС тут має проявити лідерство і проактивну позицію. Бо загальноєвропейські правила, власне, і створювалися, щоб унеможливити монополії, небезпеку на ринку, збої у газопостачанні… Тобто, щоб не допустити тої ситуації, до якої зараз стрімко рухається ЄС в газовому питанні".

Європа закликає, щоб Україна сама забезпечувала себе газом

Журналіст ТСН.ua: "Було дуже дивно чути вчора на саміті від Урсули фон дер Ляєн, що Україна взагалі-то має сама себе забезпечувати газом. Тобто, нарощувати власний видобуток. А як же тоді сумнозвісна американо-німецька декларація щодо добудови "Північного потоку-2", де чітко записано, що Німеччина та ЄС будуть санкціонувати Росію, якщо та використовуватиме газ як зброю. А вона не використовує? Момент не настав?"

Ольга Стефанішина: "Це дуже принципова позиція. Будь-які наші перемовини, незалежно від того, чи це газові, чи інші, мають в основі одну філософію - від декларацій до дій. Ми звернули увагу на цю американсько-німецьку декларацію. Особисто мені сумно, що партнери не консультувалися серйозно з Україною, коли вона формувалася. Адже декларація про 1 млрд євро щодо зеленого переходу для України (надання Німеччиною 1 млрд євро для можливості транспортування нашою ГТС водню — ред.) виглядає недоопрацьованою заявою. Бо ми на це потребуємо 102 млрд євро. Це просто неспівставні суми.

Так, ми говорили, що Україна дійсно має розраховувати на власний видобуток — це наша принципова позиція. Але для нас важливо розуміти, і домовитися з Німеччиною та американськими партнерами, що таке червоні лінії. Тобто, зараз принципова позиція України полягає в тому, щоб втілити ці задекларовані позиції в конкретне розуміння.

Ми бачимо, що ці червоні лінії у нас різні. Наприклад, угода між "Газпромом" та Угорщиною на тлі неймовірного стрибка цін на газ — це очевидно популістичний крок для угорського уряду. Всі говорять про платіжки. І тут одна з країн каже, що у нас будуть найнижчі тарифи в платіжках. Це політична ціна, яка встановлена в цій угоді. Вимога припинити негайно транзит газу через Україну — це очевидна червона лінія. Сьогодні ми не бачимо, що це також є червоною лінією для, наприклад, наших німецьких та американських партнерів. Ми вже звернулися до Єврокомісії щодо оцінки цього кроку (Угорщини — ред). Але для мене абсолютно принциповою є позиція визначення цих червоних ліній".

"Ніж у спину" від Угорщини

Журналіст ТСН.ua: "Укладення нового газового контракту між Угорщиною та Росією — це був ніж у спину України. Нам не тільки обрізали транзит, а ще й віртуальний реверс.

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Ольга Стефанішина: "У нас немає завищених очікувань. Ми ведемо перемовини про бронювання запасів газу, реверс, але паралельно такі самі перемовини веде "Газпром". І на сьогодні вже є "успішний" кейс — це кейс Угорщини. Тут звичайно є фізична загроза для України. Але найбільше загроза тут для ЄС. Якщо не реагувати проактивно, у підсумку ЄС отримає невеличкі осередки пожеж, які врешті-решт запалять весь ЄС. Тому, я думаю, для них важливіше реагувати на цю ситуацію, ніж для України".

Журналіст ТСН.ua: "Київ пропонував Брюсселю перенесення точок приймання-передачі газу на наш кордон?"

Ольга Стефанішина: "Ця дискусія триває вже багато років між компаніями. Тут має бути в першу чергу комерційний інтерес. Ми звичайно зверталися до Єврокомісії, щоб прискорити цей діалог. Є певні домовленості. Але це більше питання роботи конкретних газових компаній".

Раніше повідомлялося, що Україна майже на 99% готова до нового опалювального сезону.

Нагадаємо, що на черговому саміті Україна-ЄС Київ та Брюссель відкрили небо, але не політичні кордони ЄС для вступу.

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