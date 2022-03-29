Газовий шантаж: чи вдасться Путіну поставити Європу на коліна, щоб йому платили в рублях

Путін може повністю перекрити газовий вентиль. Проте, за словами експертів, навіть за такого сценарію, Євросоюз не погодиться платити за російський газ в рублях.

Росія погрожує перекрити газовий вентиль, якщо Європа відмовиться платити за газ в рублях. "Немає оплати – немає газу". Це пряма погроза прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, яку він пізніше повторив в ефірі американського телеканалу PBS.

По-перше, вона пролунала одразу після доручення Путіна російському урядові, Центробанку та "Газпрому" до 31 березня перевести оплату в рублі за контрактами з "недружніми європейськими країнами", які запровадили проти Росії санкції.

По-друге, погроза звучить ще й на тлі домовленості щодо поставки США 15 млрд куб м скрапленого газу до Європи. Додайте до цього ще 22 млрд куб м скрапленого газу, який Європа отримала торік, і отримаємо 25% від загального обсягу російського газу, який надходить до ЄС, який Брюссель може замістити LNG-газом з інших країн.

З Росії Європа отримує 40% газу (це приблизно 155 млрд куб м на рік) і 25% нафти. Тобто, з урахуванням скрапленого газу, наступного року Європа може замістити до 55 млрд куб м російського експорту. Проте, путінський ультиматум стосується передовсім Німеччини, яка найбільше залежить від російських енергоносіїв і не має власних LNG-терміналів. І саме Берлін, а також Будапешт, блокують введення повного ембарго на купівлю путінської сировини.

ТСН.ua розбирався, чи дійсно Путін готовий перекрити Європі газовий вентиль, що буде, якщо це станеться, і які європейські країні можуть погодитися платити за російські нафту і газ в рублях.

Військова логіка

Депутати російської Держдуми кажуть прямо: відмова європейських країн платити за газ в рублях однозначно призведе до повної зупинки поставок. Тобто, Путін готовий перекрити газовий вентиль, щоб змусити, як він вважає, приповзти Європу на колінах до Росії, на тлі й без того захмарних цін на блакитне паливо.

"Велика сімка" (G7), де зараз, до речі, головує Німеччина, різко відкинула вимогу Путіна платити за газ в рублях. "Оплата в рублях неприпустима. Ми закликаємо відповідні компанії не виконувати вимоги Путіна", - заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, довгострокові контракти, які різні європейські країни мають із "Газпромом", передбачають фіксовану валюту розрахунку за куплений російський газ. І це не рублі.

Тому, якщо Москва перекриє газовий вентиль, продовжуючи вимагати від європейських країн купувати за долари та євро рублі, щоб розрахуватися за спожитий газ, це буде порушенням контрактних умов. Тоді європейські компанії можуть сміливо піти до Стокгольмського арбітражу, як це свого часу зробила Україна, і відсудити у Росії багатомільярдні штрафні санкції. А якщо Москва відмовиться платити, на виконання рішення арбітражу в Європі почнуть арештовувати російські активи.

Крім газового шантажу, за словами старшого наукового співробітника Європейської ради зовнішніх відносин Густава Гресселя, Путін також вимагає перераховувати гроші за куплений газ до підсанкційного Центробанку Росії. Тобто, фактично він хоче змусити ЄС відмовитися від фінансових санкцій.

"Практично всі в ЄС погоджуються, що цього не буде. Більшість країн перераховуватимуть гроші за куплений газ і нафту на нейтральний депозитний рахунок в євро і чекати на реакцію Росії. Якщо потім вони все ж таки перекриють газ, ми побачимо, що Європа насправді може жити і без нього, що не так вже й погано. Тому я не думаю, що росіяни перекриють газовий вентиль", - каже ТСН.ua Густав Грессель.

До того ж, із близько 240 млрд куб м газу, які Росія експортує, біля 155 млрд куб йде на Європу. Тобто, 65% свого газу Москва продає до Європи. Враховуючи, що ціна на споті впевнено тримається вище $1000 за тисячу кубів, а понад 50% доходів російського бюджету – це якраз доходи від продажу нафти і газу, постає низка логічних запитань. У Кремлі цього не розуміють? Чому тоді Путін хоче вистрілити собі ж у ногу?

Помилкова "шредерізація"

За словами президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайла Гончара, треба розуміти, що Путін керується військово-політичною логікою. Кремль вже погрожував Європі перекрити газовий вентиль восени минулого року, коли штучно "підсушував" газовий ринок, вимагаючи сертифікації "Північного потоку-2". Тепер гасло "можем повторить", яке вони активно використовують щодо нагадування передовсім Німеччині про результати Другої світової (на противагу європейцям, які кажуть "ніколи знову"), вони задіюють в енергетичній сфері.

"Звісно, в Європі є певна група "путінферштеєрів", хоча їхні лави значно поріділи. Газова зброя ефективно працює взимку, а не коли весна і тепла погода. Так, Росія може перекрити постачання газу до ЄС. І, я б сказав так, - прапор їм у руки. Можливо це ще більше протверезить європейських лідерів. Росіяни намагатимуться знайти зараз когось одного, хто погодиться на розрахунок рублями. Із числа країн-членів ЄС, думаю, це може бути Угорщина. Гіпотетично може спокуситися Болгарія, хоча не думаю. Не з членів ЄС, але кандидатів, - Сербія", - коментує ТСН.ua Михайло Гончар.

Щодо Німеччини, яка найбільше серед країн ЄС залежить від російського газу, експерти не вважають, що Путін може повністю відрізати її від газу. Хоча певне скорочення поставок все ж можливе. Але зовсім припинити постачання на найбільший газовий ринок в Європі - це до певної міри постріл собі у ногу. Тому Москва діятиме методом батога і пряника. Наприклад, батіг буде країнам Балтії, Польщі, Словаччині, Румунії, Чехії, які активно підтримують Україну. А от щодо Угорщини, Австрії та Німеччини – може бути більш лояльний підхід.

Наразі Німеччина, хоч і повільно, але визнає помилки минулого, зокрема невдалої політики Меркель і попередніх урядів, які загнали країну у тотальну залежність від російських енергоресурсів. Разом із цим доволі смішно читати пояснення такого помилкового підходу, мовляв, Берлін керувався принципом, коли ще за СРСР Москва буцімто не використовувала нафту чи газ, як зброю. Тому німці вважали, що так буде і надалі.

В інтерв’ю ТСН.ua директор Оператора ГТС України Сергій Макогон також нагадує, що в Німеччині досі немає жодного LNG-терміналу. Тому питання, як вони отримуватимуть той же скраплений американський газ. Так, Берлін домовився про поставки катарського газу, але це горизонт 2-3 років. Значну кількість газу Німеччина використовує саме для електростанцій. Є дуже велика різниця між тим, як використовуємо газ ми в Україні, і як вони в Німеччині. У нас газ – це переважно опалення (ТКЕ) та приготування їжі. А в Німеччині – це більше вироблення електричної енергії.

Що далі

За словами експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього Адріана Прокіпа, Європа довела себе до критичного рівня залежності від Росії, і Путін буде на цьому грати. Деякі країни вже готуються до газової кризи. Бельгія відтермінувала зупинку своїх АЕС до 2035 року. У Франції закликають економити газ, хоча там його не так багато використовується.

"Найгірша ситуація з німцями. Я чекав, що Німеччина теж відтермінує закриття трьох своїх останніх працюючих АЕС, яке заплановано на 2023 рік, продовживши термін "життя" вугілля. Але поки що вони про це не заявили. І тут інтрига: чи підуть вони на продовження терміну життя вугілля і атому, щоб не зламатися перед росіянами, чи будуть крутити носом. Якщо Європа встоїть, десь скоротить споживання, десь позаміщує вугіллям і атомом, тоді це вже буде просто кінець російської енергетичної монополії", - каже ТСН.ua Адріан Прокіп.

Експерти, з якими поговорив ТСН.ua, впевнені що ніхто з Росією розраховуватися в рублях не буде. До того ж, Путін своїми діями ще більше підштовхує ЄС до створення спільної платформи для централізованих закупівель газу, де б Єврокомісія отримала право закупівель газу для всіх (як було з вакцинами від COVID-19), що сприятиме стабілізації ціни.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар нагадує, що ще 2015 року це пропонувала Польща при створенні енергетичного союзу ЄС, щоб унезалежнитися від російського шантажу, і перейти на уніфіковану систему закупівлі газу. Але тоді це не підтримали, сказавши, що це порушує ринкові принципи і підходи, бо Єврокомісія не є газовим трейдером.

"Зараз життя до цього підштовхує. І в Кремлі розуміють небезпечність для себе такого підходу. Бо тоді Єврокомісія чи уповноважений нею за згодою країн-членів орган буде здійснювати централізовані закупівлі газу. І оскільки так чи інакше правила диктує той, хто платить, то "Газпрому" вже не вдасться реалізовувати політику "розділяй і володарюй", визначаючи, яка країна отримає нижчу ціну. Наприклад Угорщина за "ескорт-сервіс" Кремля всередині ЄС і НАТО, та за антиукраїнську позицію. А комусь, хто займає опонуючу позицію (Польща, країни Балтії) навпаки ціни максимальні", - підсумовує Михайло Гончар.