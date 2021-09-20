Газовий шантаж Кремля: як Румунія може допомогти Україні у "війні" проти "Газпрому"

Київ та Бухарест домовляються про будівництво нового інтерконектора, який може забезпечити Україні до 5 млрд куб м на рік.

Ціна газу на європейських хабах б’є рекорди. З весни вона зросла більш ніж на 170%, наближаючись до $1000 за тисячу кубів. Західні експерти вбачають у цьому руку Кремля. Москва навмисно прикрутила газовий вентиль, зменшивши поставки до Європи, щоб дотиснути Німеччину запустити "Північний потік-2" на повну потужність, вивівши трубопровід з-під європейських директив.

Наразі європейські газові сховища заповнені лише на 70%. Це найнижчий за останні п’ять років показник. В європейських країнах, які критично залежать від російського газу, справжня паніка. Громадяни не готові платити захмарні ціни. Все це загрожує енергетичною кризою за місяць до початку опалювального сезону.

Позначиться це і на Україні. ТСН.ua дізнавався, чи ризикуємо в морози сидіти з холодними батареями та як наші сусіди можуть допомогти у війні з "Газпромом".

Тиск на Європу

Знижувати закачування газу в свої найбільші європейські сховища "Газпром" почав ще влітку. Ба більше, часто російський монополіст навіть відбирав наявні об’єми зі сховищ у Німеччині, Австрії та Нідерландах буцімто через аварію в Новому Уренгої. Ціна блакитного палива почала стрімко зростати. Проте на сполох забили лише зараз, коли найбільші європейські концерни почали зупинятися через захмарні ціни на газ.

Володимир Путін звинувачує Єврокомісію, забуваючи додати, що "Газпром" навмисно не забронював додаткові транзитні потужності через Україну та Польщу. Західна преса пише, що це заздалегідь продуманий шантаж Кремля, щоб вивести "Північний потік-2" з-під регуляцій Третього енергопакету ЄС, за яким без доступу до труби третіх компаній газопровід може бути заповнений лише на 50%.

На тлі великої угоди між США та Німеччиною щодо "Північного потоку-2" ситуація на європейському газовому ринку виглядає ще більш дивною. Адміністрація Байдена заплющила очі на добудову російсько-німецького газогону, проте підписала з Берліном меморандум, який серед іншого передбачає санкції проти Росії, якщо вона використовуватиме газ, як зброю.

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Так, ця декларація не має юридичної сили та є радше політичною. Проте, чи можна вважати, що "Газпром" вже порушив її, штучно знизивши об’єми заповнення європейських газових сховищ? Німеччина, де за тиждень відбудуться парламентські вибори, воліє цього не помічати. Натомість 43 депутати Європарламенту вже звернулися до Єврокомісії із вимогою провести розслідування дій "Газпрому".

Громадяни Болгарії (30,1%), Литви (26,7%), Кіпру (21,0%) , Португалії (18,9%), Греції (17,9%) та Італії (11,1%) заявили, що не зможуть платити за газ у разі істотного підвищення цін. Все це загрожує соціально-економічною кризою, яку Путін може використати з політичною метою. Європейські споживачі можуть "подякувати" Німеччині, яка в гонитві за добудовою "Північного потоку-2" поставила Європу за крок до енергетичної кризи.

За словами гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона, розуміючи потреби наших європейських партнерів у газі, він постійно пропонує додаткові потужності для збільшення обсягів транзиту.

"Однак виглядає так, що російська сторона в цьому не зацікавлена. Наразі Європа опинилась перед вибором – ціни або цінності: або високі ціни на газ, що вже загрожує опалювальному сезону та роботі промисловості, або "Північний потік-2" – а це газова та відповідно політична кабала. Подібні ультиматуми є загрозою не лише енергетичній безпеці України, а й у цілому засадам ЄС, зокрема принципу енергетичної солідарності ЄС. Попри тиск, Україна продовжить наполягати на дотриманні правил Третього енергопакету – без преференцій і виключень. Зокрема, сертифікація ("Північного потоку-2" – авт.) має відбуватися відповідно до європейського законодавства. Оператор ГТС України, як надійний партнер Європи, також працює відповідно до цих норм", – коментує ТСН.ua Макогон.

Експерти кажуть, що ця зима буде вкрай складною.

По-перше, ніхто не може спрогнозувати, чи чекають на нас люті морози.

ніхто не може спрогнозувати, чи чекають на нас люті морози. По-друге, до цього шантажу "Газпром" готувався давно, тому навряд чи Москва повністю задовольнить попит на європейському ринку, щоб знизити ціну.

Допомогти Європі можуть Сполучені Штати зі своїм скрапленим газом. Це могло б стати наочною демонстрацією трансатлантичної енергетичної солідарності. Інакше ЄС ризикує капітулювати перед Путіним, як французи зі своїм шампанським, що обернеться катастрофою європейського енергетичного права, яке Брюссель вибудовував 20 років.

Реверс із Румунії

Румунія – чи не єдина країна ЄС, яка на 90% самотужки закриває свої потреби у природному газі. Ще три роки тому Київ та Бухарест обговорювали можливість будівництва додаткового інтерконектора для сполучення з Україною. Проєкт оцінювався в 125 млн євро та додаткових 5 млрд кубів для потреб українського ринку.

Наприкінці 2019 року оператори газотранспортних систем України та Румунії підписали технічну угоду, що дозволила постачати блакитне паливо новим маршрутом: з Південної Європи і Туреччини, через Болгарію та Румунію в Україну (пункт Орлівка-Ісакча), і далі до Молдови. Для останньої це стало великим проривом, адже на додачу до нового інтерконектора з Румунією, зменшує залежність країни від Росії.

Для України в разі повного припинення Росією транзиту свого газу нашою ГТС прийдешня зима може стати справжнім випробуванням. Нам точно доведеться оптимізувати витрати на утримання ГТС. За словами експертів, не варто вірити російській пропаганді, "різати" трубу на металобрухт Україна не буде. Йдеться про консервацію до 2/3 газокомпресорних станцій, бо за максимальної потужності прокачування до 220 млрд куб м цього року матимемо лише 40 млрд куб. Деякі українські міста в разі справжнього енергетичного колапсу взагалі ризикують опинитися з холодними батареями.

Будівництво додаткового газопровода-інтерконектора Україна-Румунія стало б альтернативою трубопроводу Болгарія-Румунія-Угорщина-Австрія для експорту газу з родовищ Чорного моря (які румуни освоюють спільно з американською ExxonMobil та австрійською OMV), та дозволило б Румунії скористатися українськими газосховищами, бо власних у неї недостатньо.

"Оператор ГТС України постійно працює над розширенням можливостей співпраці з сусідами. З Румунією – над збільшенням кількості "робочих" точок міждержавного з’єднання з однієї (Ісакча /Орловка1) до чотирьох (+Теково+ Ісакча /Орловка2, +Ісакча /Орловка3). Теково відкриє доступ румунських компаній до українських підземних сховищах газу на Заході України, Ісакча /Орловка2, +Ісакча /Орловка3 – розширить можливості використання Трансбалканського трубопроводу в реверсному напрямку. Крім того, можливість імпорту з Румунії є важливим елементом забезпечення безпеки постачання газу в Бесарабію", – пояснює ТСН.ua директорка ОГТСУ з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Ольга Бєлькова.

Джерела в румунському МЗС розповіли ТСН.ua, що Київ та Бухарест за крок до офіційних перемовин на рівні міністерств енергетики та газових операторів двох країн. Дипломати кажуть, що Україна та Румунія оточені російськими газогонами: на Півдні – "Турецький потік", на Півночі – два "Північних потоки".

"Для нас Росія – це агресор. Для інших це не так. Візьмемо, наприклад, Іспанію. Я не маю нічого проти Іспанії. Проте вона не відчуває удару наприклад в Чорному морі, як це відчуває Румунія. Іспанія – спекотна країна, туди приїжджають російські туристи, залишаючи багато грошей. А ми маємо проблему під боком – російські війська у Придністров’ї", – кажуть джерела.

Румунські урядовці додають, що наразі зарано говорити про постачання румунського газу з родовищ Чорного моря до України. Спочатку Бухаресту треба вирішити свою енергетичну проблему – добудову ще двох енергоблоків на єдиній у країні атомній електростанції. Ціна електроенергії для споживачів у Румунії з цієї осені зросте більш ніж удвічі. Після відмови Румунії від китайських інвестицій (Вашингтон звинуватив китайців у шпигунстві), країна підписала угоду зі США на $8 млрд.

Найголовніше для України – вийти на газову самодостатність, збільшивши власний видобуток. Проте реверсні маршрути, як-то з Румунії, Угорщини чи Словаччини (який успішно працює вже сьомий рік і залишається для нас головним), могли б суттєво допомогти на час перехідного періоду.

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