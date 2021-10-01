Газовий шантаж та угода Угорщини із "Газпромом": скільки в Україні коштуватиме газ та до чого це призведе

Газовий шантаж та угода Угорщини із "Газпромом": скільки в Україні коштуватиме газ та до чого це призведе

За весь час поставок в Угорщину наша держава жодного разу не порушувала контрактних зобов'язань.

Росія припинила постачання газу до Угорщини через українську трубу. Із першого жовтня запрацював контракт із Москвою на транспортування блакитного палива в обхід нашої держави. Для України, кажуть експерти, це може обернутися втратою майже 20% транзиту і проблемами з імпортом газу. Що робитиме Україна у відповідь, і чи вплинуть газові війни на ціну пального, йдеться 1 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Законтрактовані обсяги є - газу немає. Жодного кубометру палива через український газогін до Угорщини із Росії відсьогодні більше не надходить. Обсяг транзиту впав до нуля зранку.

Цьому передувала угода Угорщини та "Газпрому" про поставку газу. Діятиме вона 15 років. За ним - усе постачання буде вестися через Турецький потік, в обхід України. При цьому - маршрут через Україну найкоротший і відповідно, найдешевший, кажуть в Операторі ГТС України. А за весь час поставок в Угорщину наша держава жодного разу не порушувала контрактних зобов'язань.

"Ми це пов'язуємо з продовженням агресивної політики Кремля щодо позбавлення України транзиту", - каже генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

За різними оцінками від такого контракту Україна може втратити до 20% обсягів транзиту. Втім збитки може принести не лише це. По перше, частину газу Угорщина зберігала у наших сховищах і це також давало гроші. По друге - саме із Угорщини Україна імпортувала значні обсяги газу за віртуальним реверсом. Це означає? Що газ фізично не транспортувався із Угорщини в Україну, а його просто відбирали із труби. Тепер це неможливо, адже немає і транзиту.

"Наша мета гарантувати обсяги імпорту із інших джерел. Ми співпрацюємо із польськими колегами, словацькими колегами, щодо збільшення імпорту газу", - каже генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Новини світу: Росія припинила постачання газу до Угорщини через українську трубу

Безпросередньо на українців зменшення транзиту поки не матиме суттєвого впливу. Втім нерви може попсувати ціна на газ. На європейських ринках вони б'ють усі можливі рекорди. Тисяча кубів цього тижня коштувала дорожче тисячі доларів. Це абсолютний рекорд. Завдяки власному видобутку газу це не дуже позначиться на цінах на газ для більшості населення, кажуть експерти. Про те, що тарифи для населення цієї зими не зростатимуть обіцяв і президент Зеленський

"Українські споживачі, населення, більш-менш застраховані, через контракти з НАК "Нафтогазом". Адже споживачі будуть отримувати газ по 7,95, тоді як комунальники по 7,42", - каже експерт Володимир Омельченко

А от кому буде не солодко - це промисловості. Їм доведеться купувати газ за ринковими цінами - до 30 гривень за куб. Це означає, що продукція деяких компаній значно здорожчає. А деякі - "дорогий газ" просто не осилять.

"Вона є нищівною для усіх підприємств, які використовують газ, як сировину. І якщо ціна буде зростати, всі ці підприємства стануть. А це означатиме, що Україна недоотримає гроші від експорту, І навряд чи аграрії будуть в наступному році з добривом вітчизняного виробництва", - каже експерт Геннадій Рябцев

При цьому, певні експерти, ціна у 1000 доларів узагалі не є ринковою. До неї призвели одразу кілька факторів. І збільшений попит на паливо зі сторони Китаю, інфляція, дії спекулянтів, і звісно ж - дії "Газпрому". Той штучно зменшує поставки додаткових обсягів палива, аби створити дефіцит. При цьому у Росії постійно повторюють - якщо запрацює "Північний потік-2", то проблеми із поставками начебто зникнуть. Але насправді проблем із потужностями і зараз немає. Росія від них показово відмовляється.

Тому експерти сподіваються, що регулюючі органи звернуть увагу і на ці дії Росії, і її вимоги для поставок газу.

"Північний потік -2 ще не запустили, але щоби просунути цей газогін - Росія використовує усі методи. Залякування, шантаж газовий країн Європейського союзу. І тут, мені здається Єврокомісії, країнам - треба задуматися", - каже експерт Володимир Омельченко

Нагадаємо:

1 жовтня 2021 року, почав діяти контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу обсягом 4,5 млрд куб м на рік, згідно з яким газ до Угорщини буде поставлятися через "Турецький потік".

на транспортування газу обсягом 4,5 млрд куб м на рік, згідно з яким газ до Угорщини буде поставлятися через "Турецький потік". Таким чином російська компанія "Газпром" від ранку 1 жовтня зупинила транзит газу до Угорщини через територію України.

через територію України. Тим часом у "Нафтогазі" оцінили втрати для України. Газовий контракт Угорщини та Росії призведе до зниження прокачування і збільшення витрат на транспортування блакитного палива через територію України. ГТС доведеться наростити кількість агрегатів для підтримки тиску в системі.

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