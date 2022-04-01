Газовий шантаж Європи: Німеччина переходить на режим підготовки на випадок припинення постачання з РФ

Передкризовий режим ввели і в Австрії.

Газовий шантаж Європи. Кремль вимагає платити за газ тільки в рублях. Інакше постачання газу може бути припинено. У багатьох країнах Європи це мало би катастрофічні наслідки, зокрема, як вони кажуть у Німеччині. Там вимагають від Росії виконувати чинні контракти, які передбачають оплату в доларах або євро. Однак, іти на поступки і переходити на рублі не збираються.

Про реакцію ФРН з Берліна в ефірі ТСН розповіла кореспондентка Наталія Фібріґ.

Європа, однак передусім Німеччина тепер сповна відчуває, що означає сидіти на газовій голці Росії. Німці довели себе до повної залежності від російського газу і тепер Кремль може їх шантажувати скільки хоче. У німців тільки зараз відкриваються очі, до якої залежності від Росії вони себе довели. Навіть німецький бізнес, а це головний лобіст Росії, тепер шокований. Представники російського бізнесу зробили заяву, що Росія односторонніми змінами ставить під загрозу десятиліття енергетичних відносин, а довіра до Росії серйозно підірвана безвідповідальною війною проти України. Щоправда навіть тут німецькі бізнесмени показують, що гроші не пахнуть, бо одночасно заявляють – антиросійські санкції не є самоціллю і їх частково можна було б скасувати, якщо Росія змінить свою поведінку.

Однак німецька влада йти на поступки Росії та платити за газ в рублях не буде, заявив міністр фінансів Німеччини Крістін Лінднер. У контрактах зазначена виплата в євро і доларах. Тому політичних шантаж неприйнятний, кажуть у Берліні. До того ж піти на поступки Росії – це означало б укріпити російську валюту і допомогти росіянам воювати проти України.

Зазначається, що Німеччина переходить на режим підготовки на випадок припинення газопостачання з Росії. Про це говорив міністр економіки Роберт Габек. Напередодні він зустрічався із французьким колегою, каже, країни Європи готуються разом на випадок газової кризи.

Передкризовий режим ввели і в Австрії. Ситуацію на газовому ринку обговорював канцлер Австрії під час візиту до Берліна. В Австрії 80% всього об'єму газу надходить із Росії. Щоправда піти вабанк, уникнути всіх цих принижень з боку Кремля і самим відмовитися від російського газу та нафти і вугілля Європа не може, надто залежить від росіян, але, все одно, готує нові санкції проти Москви.

Нагадаємо, 23 березня президент РФ Володимир Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі. Проте країни G7 відхилили таку вимогу РФ. Тож Росія почала погрожувати перекрити газ, якщо Європа відмовиться платити за нього в рублях.

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