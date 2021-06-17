"Газпром" сушить Європу: чому світові ціни на газ б’ють рекорди та як це позначиться на гаманцях українців

​​​​​​​Маніпулюючи цінами на газ, "Газпром" намагається переконати Європу в необхідності "Північного потоку-2".

Впродовж останніх двох місяців світові ціни на газ б’ють рекорди: 14 червня вартість "блакитного палива" подолала п’ятирічний максимум і виросла до рівня 2016 року – вище 360 доларів за тисячу кубометрів. У порівнянні з червнем попереднього, 2020 року, біржові котирування газу в Європі зросли у понад 6 разів.

"Завдячувати" рекордним цінам на газ європейські країни мають російському монополісту "Газпрому", який штучно стримує ринок і не постачає ті обсяги, які потрібні Європі для заповнення газосховищ. Про це минулого тижня заявляли представники українського енергетичного сектору – радниця міністра енергетики Олена Зеркаль і голова "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон.

Високі ціни на газ в Європі так чи інакше відіб’ються на гаманцях українських споживачів, бо 30% від загального споживання газу Україна звідти імпортує. "Перша ластівка" прилетіла 17 червня: "Нафтогаз" підняв місячний тариф на газ з 7,96 грн/куб. м до 11,94 грн/куб. м.

ТСН.ua розбирався, що буде з цінами на газ в Європі в другій половині літа, а також на скільки можуть зрости "платіжки" за газ та опалення в Україні.

Чому та наскільки зросли ціни

Традиційно ціни на газ зростають або ж перед, або під час опалювального сезону, коли зростає споживання палива. По завершенні опалювального сезону, у другій половині весни та влітку, ціни навпаки мали б знижуватись. Саме в цей період газові трейдери скуповують "блакитне паливо" по вигідній ціні і закачують його в газосховища.

Тож очікувалось, що в травні ціни на газ підуть вниз. Утім, цього не сталось. 14 травня ціна газу на хабі TTF в Нідерландах виросла до 342 доларів за тисячу кубометрів, що є максимальним значенням з вересня 2018 року. Такі дані наводить "Українська енергетична біржа".

В другій половині травня ціна впала до 293 доларів за тисячу кубів, утім, ненадовго – вже 11 червня ціна газу на хабі NCG перетнула позначку в 361,5 доларів/тис. куб. м. На решті європейських хабів котирування були вищими і сягали 388 доларів за тисячу кубометрів.

Для порівняння: наприкінці вересня 2020 року, перед опалювальним сезоном, ціни на газ в Європі були на рівні 150 доларів за тисячу кубометрів, тобто в понад 2,5 рази нижчими, аніж зараз. Два роки тому, у червні 2019-го – тисяча кубометрів газу теж коштувала близько 150 доларів.

Водночас, порівняно з цінами, що були в червні минулого року, вартість "блакитного палива" зросла майже в 6,5 разів. 18 червня 2020 року на тлі від’ємних котирувань нафти газ подешевшав до рівня 2000-х років і коштував трохи більше 60 доларів за тисячу кубометрів, тоді як зараз – 360 доларів та вище.

Фахівці відмічають кілька факторів, які сприяли росту ціни на газ на європейських хабах: холодний і значно довший зимовий період, обмеження поставок американського зрідженого газу в Європу і ріст світових котирувань нафти вище 70 доларів за барель.

Але ключовою причиною стрибків ціни на газ на європейських хабах є маніпуляції "Газпрому". Російський монополіст, користуючись своїм становищем ексклюзивного постачальника російського газу в Європу, штучно обмежив поставки. А підтримка певного дефіциту зумовлює ріст ціни, адже в Європі працює газовий ринок.

За словами голови "Оператора ГТС України" Сергія Макогона, оскільки "Газпром" має монопольне право на експорт газу з Росії, тільки він теоретично має можливість збільшити постачання газу в Європу, але цього не робить.

Українська сторона постійно пропонує "Газпрому" орендувати додаткові потужності для транзиту газу в Європу обсягом близько 62 млн кубічних метрів на добу. Тобто "Газпром" має можливість збільшити транзит газу на 2 мільярда кубометрів в місяць, але нею не користується.

"Це цілком зрозуміло - навіщо докладати зусиль для зменшення ціни, за якою ти продаєш газ? Для мене це зловживання "Газпромом" домінуючою позицією на ринку газу ЄС, і Європейська комісія повинна звернути на це увагу", - написав у Facebook Сергій Макогон.

Економічна маніпуляція з політичним акцентом

Опитані ТСН.ua експерти пояснюють, що така політика цілком вкладається не лише в економічні, а й в політичні інтереси "Газпрому". Обмежуючи поставки газу в Європу, російська сторона показує необхідність добудови "Північного потоку-2".

За словами президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайла Гончара, зараз "Газпром" системно зменшує транзит газу через Україну, тим самим створюючи проблему у вигляді дефіциту газу на європейському ринку, але одночасно пропонує просте її вирішення – мовляв, добудується "Північний потік-2", і в Європі буде "газовий рай".

"Якщо "Газпрому" дозволити добудувати "Північний потік-2", то він, маючи, газопроводи "Північний потік", "Турецький потік", "Блакитний потік", "Ямал-Європа", буде проводити політику маніпуляції напрямками, обсягами і цінами – або ж буде "сушити", або ж надавати преференції "за слухняну поведінку", - пояснив Гончар в коментарі ТСН.ua.

gazprom.ru

За його словами, зараз "Газпром" показує, що високі ціни на газ – наслідок дій європейців, які ставлять палиці в колеса російській стороні в намаганнях добудувати "Північний потік-2", мовляв, в інакшому випадку ціни були би нижчими.

"Справа не в тому, що бракує газу – його достатньо, але "Газпром" не хоче, щоб він потрапляв на європейський ринок. Їх влаштовує така ситуація. Свої гроші російська сторона отримує за рахунок зростання ціни", - каже Гончар.

Аналітик пояснює, що "Газпром" веде себе таким чином, тому що йому це дозволяють – в Єврокомісії закривають очі на зловживання російського монополіста. Зокрема, впродовж останніх місяців з боку посадовців, що відповідають за дотримання конкуренції, не було жодної реакції на дії "Газпрому".

В якості підтвердження аналітик нагадав, що з 2012 по 2018 роки Єврокомісія вже розслідувала зловживання "Газпромом" монопольним становищем на європейському газовому ринку, яке завершилось для російської сторони суцільним "хеппі-ендом" - лише попередженням. На відміну від Google та Intel, які отримали мільярдні штрафи, "Газпром" уникнув ризику бути оштрафованим на 10% від глобальної виручки компанії, або ж на десятки мільярдів доларів.

Втім, домінування "Газпрому" на європейському газовому ринку зрештою не означає його повну монополію. Відтак, вони прогнозують, що впродовж наступних кількох місяців варто очікувати певного зниження цін на європейському ринку, але не через зміну політики "Газпрому", а за рахунок збільшення поставок з альтернативних напрямків, зокрема зрідженого газу із США.

"Послаблення з боку "Газпрому" можуть бути, якщо вдасться добудувати другу нитку "Північного потоку-2" і вивести газопровід на проектну потужність, але це вже буде наступного року. Тоді вони можуть продемонструвати, що, мовляв, не треба було опиратись "Північному потоку-2". Але згодом російська сторона в будь-якому випадку повернеться до маніпуляцій", - прогнозує Михайло Гончар.

Водночас учасники газового ринку більш скептичні. За даними "Української енергетичної біржі", контракти на місяць наперед у Європі були на 1% дорожчими від поточних цін, квартал наперед - на 1,5% дорожчими, сезон наперед – на 2% дорожчими від поточного рівня. Це, на думку аналітиків, показує, що ринок очікує подальшого зростання цін навіть у літньому періоді.

Чи буде дефіцит газу зимою та як зростуть "платіжки" українців

Хоча високі ціни на газ на європейських ринках і впливають на ціноутворення на українському, "платіжки" українських споживачів «блакитного палива» не зможуть різко подорожчають, адже з початку 2021 року українці платять газ за фіксованою річною ціною. Її газопостачальні компанії встановили наприкінці квітня і не мають права змінювати протягом року. На сьогодні фіксована річна ціна на газ для українських споживачів в діапазоні від 7,8 до 13,5 грн за кубічний метр.

Водночас ціна в 11,94 грн/куб. м, яку "Нафтогаз" встановив в середині червня, стосується місячного тарифу. Якби він був менший, українці могли б на нього перейти задля економії коштів. Утім, як повідомили в прес-службі компанії, станом на середину червня бажаючих скористатися такою послугою не знайшлось – тобто, усі клієнти "Нафтогазу" отримуватимуть і далі газ за річною ціною в 7,96 грн/куб. м.

Фахівці переконують, що дефіцит газу під час наступного опалювального сезону Україні не загрожує – в газосховищах залишилось багато газу після завершення попереднього опалювального сезону.

"У нас в газосховищах зараз близько 17 млрд кубів газу. Думаю, що до листопада цей об’єм виросте до 18-19 млрд куб. м, і цього буде цілком достатньо. Ми проходили зимові періоди і з меншими обсягами, наприклад, в 2015-2016 роках. Тоді теж кричали, що буде катастрофа і не вистачить газу. Але вистачило. Інша справа, що кризова ситуація може бути створена в Україні штучно, зокрема через дестабілізацію ситуації навколо "Нафтогазу", - резюмує Михайло Гончар.

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