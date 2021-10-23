Газу немає, а рубати ліс заборонено: чому на Прикарпатті селяни змушені мерзнути та бунтувати

Газу немає, а рубати ліс заборонено: чому на Прикарпатті селяни змушені мерзнути та бунтувати

Дозволу на будь-яку вирубку дерев не дає Міндовкілля.

У селах Косівського району на Прикарпатті назріває бунт. Лісгосп навіть звернувся до РНБО - боїться, що селяни почнуть штурмувати ліси з сокирами та пилками. Людям віднедавна перестали продавати дрова, а більшість тамтешніх сіл не газифіковані. Місцеві погрожують лісникам самовільними рубками. І вже їх розпочали.

Про це 23 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Свіжа крадіжка мешканців гірських Микитинців - величезний сторічний бук. Здорове дерево зрубали собі на дрова. Коли воно падало, то пошкодило ще кілька дерев.

Лісники приголомшені – кажуть, років 10 таких проблем у цих краях не мали.

"Ви бачите, який екземпляр вони зрубали! Замість того, що ми бачили - там дерева сухостійні, там ще якісь погані - вони зрубали абсолютно здорове дерево!", - скаржиться т.в.о. директора Кутського держлісгоспу Андрій Ониськів.

Самовільно дерево зрубали з відчаю, каже брат крадія Богдан Підлетейчук. Мовляв, від весни лісгосп не продає дрова, тож нічим опалювати хату.

Немає дров- холодні пічки та хати. Адже більшість сіл району не газифіковані - опалювати оселі можна лише дровами. Від холоду потерпають також лікарні, школи, дитсадки. Торішніх запасів деревини залишилося на тиждень-два.

Лісники ледь не плачуть: заготовити дрова та продати селянам і раді, але не дозволяють столичні посадовці.

"Якщо ми не продамо людям, вони просто незаконно будуть це рубати, красти - називайте це, як хочете. Ми не зупинимо людей. Бо вже йдуть погрози, що будуть створюватися бунти - по 40-50 людей збираються йти в ліс... І що, ми з ними будемо битися?", - каже т.в.о. директора Кутського держлісгоспу.

Новини України: на Прикарпатті через відсутність дров назріває бунт

А все тому, що у складі Кутського лісгоспу - національний парк "Гуцульщина". І коли лісгосп подає в Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів запит на вирубку, там автоматично фігурує і територія парку. Лісгосп звітує, що хоче рубати виключно сухостій, хворі або повалені вітром стовбури. Але з міністерства все одно шлють відмови.

"Там дозволяються тільки санітарні рубки по лімітах. Для санітарної вирубки має бути наукове обґрунтування, що там дійсно є якась хвороба, і тільки тоді ми можемо дозволити", - пояснює заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

Також читайте У Києві розпочався опалювальний сезон: процес підключення триватиме тиждень

Це юридична колізія 20-річної давнини. Саме тоді на території Кутського лісгоспу президентським указом створили національний парк "Гуцульщина". Цю територію адміністрація парку мала вивести зі складу лісгоспу, але цього не зробила. Тож юридично парк залишається на балансі лісників. Раніше, кажуть вони, у міністерстві йшли назустріч: дозволяли рубати сухостій усюди, крім парку. А від весни усю вирубку поставили під заборону.

"Ми в своїх листах пропонували погодити все, що міністерство вважає безспірним. Можна зробити виняток. І жодні господарські заходи не погоджувати на місцях, де міністерство має сумніви, зокрема на тих ділянках Кутського лісгоспу, які входять в територію сільради", - каже перший заступник керівника обласного управління лісового і мисливського господарства Роман Олійник.

Такі саме листи до Міндовкілля шлють ще 16 лісництв. А оскільки їхні запити в одному пакеті з Кутським лісгоспом, усі пакетом отримують відмову на вирубку. Хоча більшість з лісгоспів не мають ані клаптика заповідної землі.

Автори: Алла Пасс, Антон Коцуконь

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання