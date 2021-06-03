"Газу немає, ТЕЦ на грані зупинки": Арсеній Яценюк розповів особисту історію

Він поділився, чому "червонів" у дворі Кабміну.

Колишній прем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк розповів особисту історію про свої думки у часи, коли ТЕЦ була на грані закриття і були проблеми з постачанням газу.

Про це він сказав в ток-шоу "Право на владу".

Також читайте Венедіктова розповіла, який статус має Порошенко в справі Медведчука і Козака

"Розкажу вам історію з особистого. Почалася зима, а у дворі Кабінету міністрів росте калина. Я кожного разу підходив до тієї калини і на неї дивився, бо кажуть, що є прикмета: як вона "крепко" червона - то холодно. Як я її бачив червону, то і сам потихеньку червонів, бо газу нема, вугілля нема, ТЕЦ на грані зупинки, грошей немає, віялові відключення почалися. І це все треба якось вберегти, щоб країна не замерзла", - поділився він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував, чи будуть у його команді Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк і Юлія Тимошенко​​​​​, які є досвідченими політиками.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання