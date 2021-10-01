Гематоген із джерела заліза перетворився на інсулінову бомбу: Алла Мазур викриє підробку відомого батончика

Зараз основою відомого батончика став цукор, а не важливий альбумін.

ТСН.Тиждень зазирнув під упаковку відомого усім з дитинства батончика і дізнався з чого виготовляють гематоген. Результат перевірки вразив навіть педіатрів.

Солодка плитка з характерним присмаком і аптечною назвою «Гематоген» закодована у пам’яті кількох поколінь. Його турботливі мами закуповують в аптеках тоннами для підвищення гемоглобіну дітей. Та мало хто помічає, що від відомого бренду лишилась тільки назва. І купа запитань до безпечності з приторним післясмаком.

Телеведуча Алла Мазур першою звернула увагу на дивний склад солодкої плитки. «Це я зрозуміла, коли нарешті уважно вчиталась у склад батончика: відомого багатьом з нас ще з дитинства. Наші мами сподівались підняти наш імунітет і поліпшити кров оцими батончиками з вмістом альбуміну: що виробляють з крові корів? Не скажу точно, скільки його було в гематогені колись. Але склад тепер – цукор, молоко незбиране згущене з цукром, патока крохмальна карамельна. І лише потім альбумін чорний! Скільки чого - на цьому батончику не вказано. Лише за порядком розміщення розумію: найбільше- цукру!» - зазначила телеведуча.

Чи хотілося вам коли-небудь нагодувати дитину цукром? Отим, що підвищує збудливість, перешкоджає засвоєнню мінералів та... Опубліковано Аллою Мазур Пʼятниця, 1 жовтня 2021 р.

Перелік складників на упаковці занепокоїв експертів і медиків. “Повинно бути чітко вказано, який вміст компонентів. А це напічкано різними компонентами, які висококалорійні! Це може порушити травлення” - з обуренням зауважує заступник директора науково-дослідного інститут Володимир Загребельний.

То де і коли загубився старий бренд? ТСН.Тиждень провів ціле розслідування у пошуках здорової коров’ячої крові - основи гематогену. І виявив, що фармацевтичні гіганти вже давно зупинили конвеєри, що пакують гематоген. То - чим тоді завалені прилавки майже всіх наших аптек? Не пропустіть сенсаційне викриття вже цієї неділі о 19.30 тільки в ТСН.Тижні з Аллою Мазур.

ТСН.Тиждень зазирнув під упаковки сучасних "Гематогенів" і виявив, що користі там вже не залишилось

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