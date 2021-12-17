Ген довголіття: експеримент із близнюками не підтвердив вирішального впливу генетики на швидкість старіння

Хоча Катя і Таня не мають шкідливих звичок та набутих хвороб, результат їхнього дослідження здивував найбільше.

Ми провели експеримент з однояйцевими близнюками. У них, як запевняють вчені - 100% ідентична генетика. Але при цьому - швидкість старіння виявилась різна.

Про це йшлося в завершальному сюжеті спецпроєкту “Ген довголіття” в ТСН.19:30.

Катя і Таня - однояйцеві близнючки, народжені з різницею у 15 хвилин. Зараз їм по 36 років. З народження - усюди разом. “Ми виросли в однакових умовах, навчалися за однією партою, маємо одну професію”, - розповідала Таня.

Обидві близнючки – талановиті художниці. Стиль живопису – чи не єдине, що їх відрізняє. Кажуть, що в дитинстві мали одні й ті ж хвороби, досі стараються харчуватися однаково. Але чи означає це, що і старішають близнючки однаково?

Наука каже, що від народження вони – генетичні клони. Тому однояйцеві близнюки - ідеальні піддослідні для науковця, який вивчає, чому одні люди живуть набагато більше за інших. “У них сто відсотків однакової генетики і на цю генетику накладається різний спосіб життя, різне харчування та різний стресовий беграунд”, - пояснює генетик Олександр Коляда.

Катя і Таня стверджують, що і харчуються і навіть стресують — майже однаково, з несуттєвими відмінностями. Але заради науки погоджують дізнатися справжній вік своїх тіл.

Для науковців також дуже важливо з’ясувати, як швидкість старіння змінюється з віком. За гіпотезою, чим старші близнюки, тим більше може різнитися їхній біологічний вік - хтось старішатиме швидше. Щоб перевірити це, ми знайшли на Закарпатті ще одну пару близнючок, яким уже за 60.

Сестри живуть в одному селі. Їдять те саме – з однієї комори. Але одна — здоровіша, а в іншої - букет хвороб.

За словами Олександра Коляди, проблеми зі здоров’ям можуть бути в обох близнюків, але в когось вони проявляються, а в іншого є лише вірогідність таких процесів. Відповідь на питання, хто з них старішає швидше – дасть лише спеціальний аналіз.

Відповідно до отриманих результатів, біологічний вік близнючок був майже однаковий - на два роки менший, ніж паспортний. При цьому та із жінок, яка скаржиться на хронічні хвороби, виявилася навіть на 4 місяці “молодшою” за здоровішу сестру!

Як пояснює науковець, хвороби не завжди мають відображення на темпі старіння і не вони є показником нашого довголіття.

Пластичний хірург зі Сполучених Штатів Бахман Гуюрон дослідив дві сотні пар близнюків і знає, що насправді пришвидшує старіння.

“Найсильніший фактор - це куріння. Люди, які палили, старіли швидше: і їхнє обличчя, і весь організм. Коли ми говоримо, що паління призводить до швидкого старіння, це не діє на людей стовідсотково. Але коли ми показуємо фото близнюків, де один палить, а інший ні, то пацієнти починають до нас прислухатися”, - розповідає медик.

І хоча Катя і Таня не мають шкідливих звичок та набутих хвороб, результат їхнього дослідження здивував найбільше.

Як виявилося, біологічний вік Катерини – дорівнює паспортному. І при цьому вона старша за Тетяну на півтора роки (біологічний вік Тані – 34,8 року, Каті — 36,2 року).

На думку Олександра Коляди, суттєва різниця у біологічному віці молодих учасниць експерименту може говорити про те, що є щось відмінне в їхньому способі життя.

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Щоб розгадати цю загадку, зустрічаємося з дівчатами ще раз та йдемо на роботу до Каті. Виявляється, останні кілька місяців у неї дуже напружені через важливу посаду. Вона розповіла, що могла 32 години працювати без перерви, коли робота її захоплювала.

Версію про те, що стрес є суттєвим фактором старіння підтверджують і психологи.

“Один із найстресогенніших факторів – це надмірне інтелектуальне навантаження. Ми говоримо, що процес старіння сповільнюється, якщо ми розвиваємо когнітивну сферу. Але коли ми не зупиняємось і постійно навантажуємо свій розум – це навпаки посилює старіння”, - пояснює психологиня Олена Тараріна.

Відпочивати і працювати Катерині допомагає її сестра Таня, яка завжди поруч. І, здається, це - найбільш обнадійливі ліки від вікових змін.

"Ген довголіття": що впливає на швидкість старіння

Нагадаємо, дослідження показують, що деякі вітаміни забезпечують потужну підтримку організму проти старіння, і ви можете запастися більшістю з них за допомогою правильної здорової їжі.

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