Ген довголіття: що спричиняє феномен людей, які живуть понад 90 років

У місцях, де живуть довгожителі, є ритуали, які зменшують стрес.

Феномен довгожителів - ТСН побувала на грецькому острові Ікарія, де кожен третій живе понад 90 років. За однією з версій - у світі є кілька зон з такою аномальною тривалістю життя - дослідники вивчають, що їх об’єднує. Одні вбачають секрет у місцевій дієті, інші стверджують, що визначальною є генетика, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Люди в середньому живуть сто років, але при цьому ще й зберігають хороше здоров’я. Ікарія – маленький острів. Але на карті світу це одна з 5 блакитних зон, де зафіксували велику кількість довгожителів. До 90 і більше років тут живе кожен третій.

Автор терміну “блакитні зони” - американський дослідник - Ден Бюттнер. Частенько буває на Ікарії. По-перше, тут дуже низький рівень деменції. По-друге, з'ясували які продукти вживають люди похилого віку, щоб сприяти довголіттю. У ці ж дні на Ікарії працює український учений Олександр Коляда - він має власну гіпотезу щодо довголіття. Й планує зібрати біологічний матеріал для своїх досліджень у найстаріших мешканців острова.

На Ікарії червоне м’ясо їдять два чи три рази на місяць. У раціоні переважають продукти рослинного походження - овочі та фрукти. Нутрігенетик Дімітріс Пеппас присвятив 10 років вивченню дієти ікарійців. Три важливих елементи, які є в Ікарійській дієті це - вино, мед і оливкова олія. Це природні добавки, які зміцнюють імунітет і покращують роботу травної системи.

Професор Афінського університету Демосфен Панайотакос додає, що головна особливість не в тому, що їдять, а скільки. Містяни споживають 2,500 – 3000 калорій у день, а ікарійці - 1300, 1500 калорій. Їхня їжа завжди дуже проста і порції не великі. Замість чотирьох разів на день - вони їдять двічі - плюс перекуси.

Також у випадку ікарійців важливий не алкоголь, а традиція. П'ють вони часто, але небагато. Кілька келихів вина зменшують стресовість. А стрес - це сильний фактор, який провокує ракові захворювання і купу інших. Оскільки в них нижчий рівень стресу – відповідно і тривалість життя довша.

На Ікарії більш значущими є взаємостосунки. Вони всі тримаються компанії. Є дослідження, які показали що на Ікарії менший відсоток розлучень. Вони насолоджуються компанією один одного. Другий улюблений напій ікарійців - трав’яний чай. В Європі недооцінюють користь чаю. Адже загалом трав’яні чаї дуже багаті на антиоксиданти і поліфенол. Вони зменшують ризик серцевих захворювань, і зменшують ризик захворювання на рак. А ще запобігають деменції.

Ден Бюттнер знайшов ще одну річ, яка притаманна усім довгожителям блакитних зон. У них є ритуали, які зменшують стрес - це денний сон і молитва. Люди, які ходять до церкви, живуть в середньому на 14 років довше. І це, ймовірно, пов’язано з тим що кожного тижня, вони уповільнюються, щоб зосередитися на Богові, а не на своїх проблемах.

Сієста, або обідній сон є у всіх середземноморських країнах. Якщо є можливість вдень зробити паузу на годину чи дві, не обов’язково спати – достатньо просто відпочити.

Також історично склалося що острів віддалений від Афін. Люди не мали на меті мати багато матеріальних цінностей, заробити гроші. Їхнє довголіття не настільки пов’язане з генами і більше з тим, який стиль життя вони вибирають.

Ікарійці зовсім не слідкують за часом, домовляючись про зустріч кажуть - зустрінемось вранці в обід чи ввечері. Повільний темп життя - їх основний секрет. Самі про себе вони жартують, що просто забувають померти.

Раніше дієтологи з США назвали способи, як і що правильно пити, щоб не набрати зайву вагу.

А нове дослідження китайський вчених показало, що вживання двох чашок кави та чаю на день може на третину знизити ризик інсульту та деменції.

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