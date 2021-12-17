"Ген довголіття": як рух, краса і нові знання захищають від старості

"Ген довголіття": як рух, краса і нові знання захищають від старості

Підтримувати форму допомагає спорт і кохання.

"Таблетку" краси на вулицях Києва пропонували журналісти ТСН. Чи пристали люди на пропозицію - дивіться у наступній серії спецпроєкту Ген довголіття, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 16 грудня.

Безплатний салон краси – для пенсіонерів. Адже мати гарний вигляд – один із секретів довголіття. Люди охочі до розмов, але від порції краси відмовляються на відріз.

Психологи пояснюють - такі реакції свідчать про депресивні настрої. Мовляв, люди не готові себе бачити у старості у дзеркалі та не знали, як готуватися до старості.

Але подивимось, як спрацює терапія красою. Пані Віра на пенсії 6 років. Вільний час, спочатку сприймала, як тягар. Вийти з пригніченого стану допомогли хобі. Витягнувши з депресії себе – взялася допомагати подружкам.

Віктор Рубльов – експерт з розвитку можливостей мозку. Запевняє – мозок можна натренувати так само як і м’язи. Фітнес-тренери, що спеціалізуються на вікових групах рекомендують також одночасно тренувати і тіло, і мозок. Підтримувати форму допомагає спорт і кохання.

Тим часом після переображення пані Валентину тепер неможливо відірвати від дзеркала. Разом з відеозвітом - професійна фотографиня фіксує настрій на знімках, аби нагадувати Валентині, що зрілі роки – можуть бути красивими.

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