Гендиректор МАГАТЕ особисто привіз на ЧАЕС обладнання і обіцяв поїхати на окуповану росіянами Запорізьку АЕС

Генеральний директор міжнародної агенції з ядерної енергії – Рафаель Ґроссі відвідав Чорнобильську атомну електростанцію.

На його появу тут чекали давно, адже розраховували, що високоповажний дипломат зможе вплинути на армію держави-ядерного терориста, йдеться в ТСН.

На майданчику ЧАЕС Рафаеля Ґроссі буквально взяли в облогу журналісти. Однак, він попросив розійтися, щоби привітатися з героїчним персоналом станції.

Особистий заклик атомників до головного регулятора - передати світу правду про страшну війну, яку розв'язала Росія проти нашої держави і ядерну загрозу, яку несе її окупаційна армія.

Поки ще одна Запорізька АЕС під контролем ядерних терористів, у небезпеці весь світ. Ґроссі сказав, що розуміє це і намагається дістатися до Енергодара. «Всі, хто працюють в МАГАТЕ поважають думку лише однієї людини – генерального директора. Звісно ми збираємося до Запоріжжя, ми працюємо над цим. Розуміємо, що це вкрай необхідно. Будем там як тільки це стане можливим. Я працюю над цим», - зазначив він.

Гендиректор МАГАТЕ відвідав Чорнобильську атомну електростанцію

Він обіцяв бути тут іще під час окупації. Однак, як заявляв сам, не зміг домовитися з росіянами.

Сьогодні він узяв участь у церемонії покладання квітів ліквідаторам катастрофи 86-го року, а сюди привіз обладнання для вимірювання радіації. Те, що стояло тут раніше, окупанти вкрали, коли забирались геть.

Утім, Ґроссі навіть коли побачив наслідки російської агресії, залишився вірним своїй риториці – не втручатись у війну і політику.

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