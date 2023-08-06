Генерал 21 століття, "батько ЗСУ" та українська легенда Валерій Залужний

Валерій Залужний став головокомандувачем ЗСУ 28 липня 2021 року. На цій посаді він очолив оборону України від повномасштабного російського вторгнення. Це досвідчений військовий командир, сильний лідер та стратег з глибоким розумінням ведення сучасної війни.

Його називають генералом 21 століття, "отаманом", "батьком", "залізним" та символом української нації. Залужний є одним з найуспішніших військових лідерів у сучасній історії України. Водночас він загартував свої знання на реальному полі бою у 2014 році та вважається єдиним українським головнокомандувачем, який воював.

"Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті!, - скаже згодом він.

Що відомо про Валерія Залужного - генерала армії України, який 24 лютого 2022 року віддав наказ нанести максимальних втрат російським окупаційним військам - читайте в нашому матеріалі.

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Біографія

Валерій Залужний народився у 1971 році у Звягелі, що на Житомирщині. На дитячих фотографіях його часто можна побачити навіть з іграшковими автоматами. Спостерігаючи за рідним батьком, з ранніх років Залужний молодший вже мріяв стати військовим. А у школі №9, де навчався майбутній Головокомандувач ЗСУ, сьогодні його згадують як доброго, надійного хлопчика, який завжди казав, що стане солдатом.

"На першому місці завжди буде людина - офіцер, сержант, солдат"

Роки навчання у Новоград-Волинського машинобудівному технікумі, а після цього - початок військового шляху. Валерій Залужний поступив до Одеського вищого об’єднаного командного училища. А у 2003 році з відзнакою закінчив Національну академію оборони.

У 2009 році Залужний вже став командиром 51-ї волинської окремої механізованої бригади. Тоді, в інтерв’ю журналістам ще маловідомий Залужний наголосив на суворому принципі, який буде дотримуватися всі подальші роки своєї військової кар’єри - на першому місці завжди буде людина - чи то офіцер, сержант, чи солдат.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. ФОТО: із соціальних мереж

"Ніколи не переступав і не переступлю через підлеглого та його гідність", - зауважив тоді він.

Військо, говорив Залужний, - це великий колектив співвітчизників, які обрали своєю професією мужність в ім’я свого народу. А найважче для кожного з них, напевно, навчитися підкорятися, не втрачаючи при цьому гідності та честі. Ще більш непросто - вміти командувати без принижень і образ, зберігши при цьому духовну силу кожного воїна.

"Готовність офіцерів до самопожертви в ім’я служіння Батьківщині завжди цінувалося вище за інші види державної діяльності, викликало пошану до них серед усіх верств суспільства. І якщо для когось це звучить помпезно, то для військових - сухо, суворо й беззастережно, як наказ. Нехай так і залишається…", - сказав він.

У 2014 році Залужний став одним з найкращих випускників оперативно-стратегічного рівня підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. За свої академічні досягнення та особисту відвагу був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

Залужний йшов шляхом разом з новим поколінням офіцерів і прагнув позбутися військових догм Радянського Союзу. І саме він почав впроваджувати нові зміни в армії, будуючи одну з найбоєздатніших та найсильніших армій Європи.

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Залужний – єдиний український головнокомандувач, який воював

У 2014 році, коли розпочалася російсько-українська війна, Залужного призначили заступником командира сектору "С" - одного з чотирьох секторів, на які була розділена зона бойових дій. Він відповідав за північну частину Донецької області та західну частину Луганської області. Саме тут відбувалися бої з сепаратистами за контроль над містами Слов’янськ, Дружківка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ та Дебальцеве.

"Для нас, військових, війна почалася ще у 2014 році. Особисто для мене - у липні 2014. І в 2014 я не мав жодного уявлення про війну. Я прочитав багато книг, закінчив усі академії з золотою медаллю, добре знав теорію, але не знав, що таке війна в реальності. Але за вісім років війни, до 2022-го, і я, й подібні до мене люди чудово її зрозуміли", - розповів він в одному з інтерв’ю.

У 2017 році Залужний обійняв посаду начальника штабу - першого заступника командувача військ Оперативного комангдування "Захід". У 2018 році став начальником Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ – першим заступником командувача Об’єднаних сил. А у 2019-2021 роках командувачем військ Оперативного командування “Північ”.

27 липня 2021 року Валерій Залужний став головокомандувачем Збройних сил України. Саме тоді, коли росіяни стягували танки до кордону, а США попереджали, що незабаром Україна може зіткнутися з нападом. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення, відвідуючи передові позиції у зоні ООС, Залужний віддав наказ українським військовим відкривати вогонь у відповідь на обстріли з боку бойовиків.

4 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський присвоїв йому військове звання "генерала". У травні того ж року Залужний став першим кавалером "Хреста бойових заслуг" - нової військової нагороди, заснованої під час війни президентом України. Ця відзнака присуджується військовослужбовцям ЗСУ за хоробрість, відвагу та героїзм, виявлені під час бойових дій проти російської армії.

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24 лютого 2022 рік: "Вмиються власною кров’ю"

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Залужний відіграв ключову роль у відбитті російських атак. Саме він координував зусилля українських військ і забезпечив ефективне використання ресурсів. Завдяки його керівництву українські війська змогли завдати значних втрат ворогу і зупинити його просування.

В одному з інтерв’ю згодом він розповість, що "запах війни неможливо ні з чим сплутати і він вже витав у повітрі". І генерали активно готувалися до неї - маскували військову техніку, вивозили війська та озброєння з пунктів дислокації. Однак, вся стратегія трималася в повній таємниці, щоб вороги думали, що ніхто не знає про їхні наміри.

Згодом в інтерв’ю Залужний буде згадувати перші дні повномасштабного вторгнення як про дні, коли весь український народ об’єднався проти єдиного ворога.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: Associated Press

"І найважливіший досвід, який ми сповідували, майже як релігію, — росіяни та інші вороги мають бути знищені, просто знищені, і найголовніше — ми не повинні боятися це робити", - заявляв він.

24 лютого, як зазначив Залужний, збільшився лише масштаб - фронт став більшим ніж у попередні роки. І завдання полягало в тому, щоб розподілити менші ресурси та сили так, щоб зупинити ворожі війська за допомогою нетрадиційної тактики.

24 лютого 2022 року Залужний віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам. Він наголосив, що Збройні сили України готові до будь-яких викликів. І будуть захищати свою землю і свій народ. Головокомандувач Збройних сил України також звернувся до світу і закликав об’єднатися та допомогти Україні у боротьбі проти російського агресора.

"Шановні генерали, офіцери, сержанти і солдати! Дорогі бойові друзі! Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде важко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю!" - саме такі слова написав Залужний 24 лютого 2022 року у своїх соцмережах.

"Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно"

На початку березня 2022 року, коли тривала стійка оборона за Чернігів, Маріуполь, Харків, Суми, Маріуполь, - головокомандувач ЗСУ опублікував потужне звернення до командирів Сил оборони України із закликом берегти особовий склад та ретельно планувати операції. Він вкотре наголосив, що саме людське життя - найвищий пріоритет.

"Ми будемо вічно пам’ятати і помстимося за кожного полеглого захисника України. Біль втрат посилює нашу волю до Перемоги. Ми точно знаємо за що і за кого воюємо. Пам’ятайте, Україна тримається на наших плечах! Пишаюся бути з вами в одному строю. Воїни-герої, міста-герої! Це наша реальність. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно", - написав він.

Не дозволив підірвати мости в Києві

У лютому 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов зателефонував командувачу Збройних сил України Валерію Залужному з проханням підірвати мости через Дніпро в Києві. Залужний відмовився, назвавши це "зрадою". Це рішення не підірвати мости було важливим стратегічним кроком. Це дозволило українській армії утримувати оборону Києва та запобігти оточенню міста росіянами.

Залужний регулярно відвідує передові позиції, щоб особисто поспілкуватися з солдатами та побачити ситуацію на місці. Самі українські військові кажуть про генерала, що він чудовий командир та “втіленням української нації".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: Associated Press

"Щоб врятувати свій народ, чому я повинен питати в когось дозволу"

Від початку широкомасштабної російської атаки наприкінці лютого Залужний здебільшого уникав інтерв’ю та порівняно мало виступав на публіці. А кожна його розмова з іноземними журналістами була проявом справжнього лідера та захисника українського народу. І щоразу він спілкувався з медіа лише тоді, коли для цього були серйозні причини.

Зокрема, одне з найвідоміших інтерв’ю головокомандувача ЗСУ - розмова з журналістами британської газети The Economist, де він розповів, скільки Україні потрібно танків, бойових машин піхоти і гаубиць. Ці слова отримали широкий резонанс у світі і в подальшому це призвело до потужної військової допомоги Україні.

В інтерв’ю виданню The Washington Post у червні 2023 року головокомандувач ЗСУ розкритикував тих, хто заявляє, що наступ відбувається повільніші ніж очікувалося. Залужний наголосив, що це не "шоу", а кожен метр звільненої території дається українським захисникам кров’ю.

Крайнє інтерв’ю українського генерала також отримало велику підтримку серед українців. У ньому Залужний вкотре наголосив, що Україна веде оборонну війну і має право захищати себе від російської агресії.

"Щоб врятувати свій народ, чому я повинен питати в когось дозволу, що робити на території ворога? Мені чомусь доводиться думати, що мені там нічого не дозволяють. чому Тому що [президент Росії Володимир] Путін … застосує ядерну зброю? Дітям, які вмирають, байдуже", - сказав він.

За словами Залужного, його часто запитують: "Як він може це все витримувати?". На що Головокомандувач ЗСУ твердо відповідає: "Я маю жити з цим. Кожен день - це ті, хто загинув. Кожен день - це скалічені, зниклі. Це сльози".

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Що про Залужного говорять у світі

Залужний відомий у світі як досвідчений і ефективний військовий командир. Він є одним із головних лідерів України у протистоянні російській агресії. І висловлює рішучість України захищати свою незалежність і суверенітет, а також звертається до міжнародної спільноти за підтримкою.

Головнокомандувача Збройних сил України високо цінують як західні генерали, так і військові. Його хвалять за його лідерство, професіоналізм та здатність вести Збройні сили України до перемоги над Росією. У 2022 році Валерій Залужний потрапив до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. Українського генерала включили до категорії "Лідери" разом з президентом Володимиром Зеленським. Залужного було названо "героєм національної ваги" та "символом надії для України

Генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, який має тісну дружбу з головокомандувачем ЗСУ, написав тоді про Залужного таке:

"У розпал цього хаосу головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний став тим військовим розумом, який потребувала його країна. Під його керівництвом українські Збройні сили швидко адаптувалися та змогли проявити ініціативу на полі бою проти росіян. Потенціал війни між великими державами зростає, і українці, які захищають Батьківщину від масштабної російської агресії - неймовірні. Генерал Залужний стоїться за цими зусиллями і несе величезний тягар керівництва в бою. Його робота увійде в історію".

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі / Фото: Getty Images

Залужний про перемогу

Для головнокомандувача Збройних сил України перемога над Росією означає повернення миру та безпеки в Україну, це перемога демократії, свободи та прав людини.

В інтерв'ю Дмитру Комарову Залужний сказав, що перемога України над Росією буде "повним звільненням нашої території". Однак, деокупація усієї території не означатиме кінець. Україна повинна зробити все можливе, щоб те, що зробила Росія більше ніколи не повторилося. Тому, "потрібно стати настільки сильними, щоб у майбутньому убезпечити державу від нових спроб збройного захоплення. Оце і є перемога. І світова історія знає держави, які живуть і завжди показують своєю поведінкою те, що "краще не чіпати", - сказав генерал української армії.

В інтерв’ю The Washington Post головнокомандувач Збройних сил сказав, що Україна зрештою поверне й Крим, окупований Росією в 2014 році. "Як тільки у мене з’явиться можливість, я щось зроблю. Мені начхати, мене ніхто не зупинить", – зауважив він.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: Associated Press

Про зміни в армії

Залужний є одним з головних ініціаторів реформування Збройних сил України та є прихильником вступу України до НАТО. Він неодноразово заявляв, що вступ до Альянсу є стратегічним пріоритетом і що це допоможе Україні зміцнити свою обороноздатність та захиститися від російської агресії. Крім того, "Залізний" є першим військовослужбовцем, який очолив армію після 2014 року.

Одразу через кілька тижнів після того як він обійняв посаду Головокомандувача ЗСУ, - почав впроваджувати ключові зміни та особисто приїжджати до українських військових на фронт. Саме Залужний дозволив військовим у зоні бойових дій на Донбасі відкривати вогонь у відповідь по російських бойовиках без погодження з старшими командирами. Саме цим рішенням Залужний завоював тоді великий авторитет серед українських військових.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: Associated Press

Залужний провів низку реформ у армії, які спрямовані на підвищення її ефективності та готовності до бойових дій. Реформи, за його словами, повинні бути всеосяжними і включати в себе не лише модернізацію озброєння та військової техніки, а й підвищення рівня підготовки українських військовослужбовців, реформування системи управління та зв'язку, а також створення ефективної системи логістичного забезпечення.

Головокомандувач ЗСУ заявляв, що зміни, першочергово, мають відбутися у ставлення до людей та у світогляді.

Однак, відхід Збройних сил України від радянських шаблонів ще далекий від ідеалу. Українськитий Головокомандувач каже, що ще багато український військових має змінитися. Зміни приходять і з новими солдатами, яких Україна, на жаль, втрачає на війні.

Автор: Аліна Туришин

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