Генерал армії пояснив, чому ЗСУ не відступають з Бахмута

У Бахмуті ЗСУ ліквідують найдосвідченіших військових російської окупаційної армії. У подальшому це не дозволить окупантам наступати на інших напрямках.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж

"У Бахмуті сьогодні наступає кульмінація. На цьому напрямку виснажуються величезні сили противника. Ці сили - це професійний склад окупаційної армії. І цей ешелон, який повинен виконати основне завдання - захоплення Донецької і Луганської областей та просунутись на Запорізькому напрямку, сьогодні не тільки не виконує бажання Путіна, а знецінюється. І кожен день їх ліквідують. А тому в даній ситуації це не може тривати вічно. Це - підрив обороноздатності РФ. А тому, коли ліквідують професійний склад, то кинуть погано озброєних мобілізованих, а тоді не йтиметься про великий наступ на Україну. У Росії не буде навіть на оборону", - пояснив Маломуж.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські окупанти намагаються просуватися з околиць Бахмута Донецької області до його центру. Втім, українські військові тримають оборону та стримують штурми ворога.

Читайте також: