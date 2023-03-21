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Генерал армії пояснив, чому ЗСУ не відступають з Бахмута

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Генерал армії пояснив, чому ЗСУ не відступають з Бахмута

Фото: Associated Press

Генерал Маломуж вважає такий підхід професійним, проте жертовним.

У Бахмуті ЗСУ ліквідують найдосвідченіших військових російської окупаційної армії. У подальшому це не дозволить окупантам наступати на інших напрямках. 

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж

"У Бахмуті сьогодні наступає кульмінація. На цьому напрямку виснажуються величезні сили противника. Ці сили - це професійний склад окупаційної армії. І цей ешелон, який повинен виконати основне завдання - захоплення Донецької і Луганської областей та просунутись на Запорізькому напрямку, сьогодні не тільки не виконує бажання Путіна, а знецінюється. І кожен день їх ліквідують. А тому в даній ситуації це не може тривати вічно. Це - підрив обороноздатності РФ. А тому, коли ліквідують професійний склад, то кинуть погано озброєних мобілізованих, а тоді не йтиметься про великий наступ на Україну. У Росії не буде навіть на оборону", - пояснив Маломуж. 

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські окупанти намагаються просуватися з околиць Бахмута Донецької області до його центру. Втім, українські військові тримають оборону та стримують штурми ворога.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1147
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