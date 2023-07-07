Генерал Марченко розповів, як вдалось врятувати Миколаїв від окупантів: "Могли зайти без бою"

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керує обороною Миколаївської області, розповів, що у перші дні війни російські окупанти могли захопити Миколаїв навіть без бою.

Про це йдеться в програмі "Мосейчук + Кім та його команда".

"Не зрозуміло, чому я заїхав в абсолютно пустий Миколаїв. Не було жодного блокпосту, не було жодного патруля, не було жодної живої людини. Як військовий я розумів, що якщо зараз сюди прийде будь-яка передова група, то вона зайде в місто навіть без бою", - каже військовий.

Генерал Марченко розповів, що наступного дня він зустрівся з Віталієм Кімом та вони узгодили, як можна врятувати місто від окупації.

"Вранці я зустрівся з Віталієм Кімом. Він мене побачив, каже: "Ти військовий?". Я кажу: "Ну да". "Ти знаєш, що робити?" Я говорю: "Розумію". Він: "Слава богу, я такого чекав"... Врахували сили, засоби, які в нас є. Всіх військових, всіх цивільних, хто міг стояти зі зброєю. І почали будувати оборону... Їдучи в Миколаїв, я десь зрозумів в душі, що я їду в один бік. І моя задача була: це врятувати рідне місто, це врятувати наших людей", - сказав він.

Ситуація на Миколаївщині на початку війни

На початку повномасштабної війни Росії проти України окупанти захопили майже всю Херсонщину та встигли зайти у частину Миколаївської області. 2022 року росіяни цинічно обстрілювали Миколаїв та могли навіть оточити чи захопити місто.

Тоді у регіон прибув генерал Дмитро Марченко, який до квітня 2022 року керував обороною Миколаєва, проте згодом був переведений на іншу лінію фронту. У липні 2022 року генерал повернувся до Миколаєва. Це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснював, що Марченка за його листом і проханням відрядив до Миколаївської області головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Восени 2022 року під час контрнаступу ЗСУ звільнили Миколаївську область, проте окупанти досі перебувають на Кінбурнській косі.

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