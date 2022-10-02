Скільки ракет у Путіна та чи вплине мобілізація в РФ на фронт: генерал Наєв розповів

У Росії суттєво зменшилась кількість ракет "Калібр" та "Точка", а тому вони обстрілюють Україну з С-300.

Також через 2-3 місяці росіяни доукомплектують свою окупаційну армію мобілізованими, проте це вже будуть не регулярні війська, які вдалось розбити ЗСУ, а менш ефективні військові.

Про це сказав командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв в ефірі телемарафону.

"Що стосується їхніх ракет, то ми бачимо, що зараз істотно зменшились кількість "Калібрів" і ракет до систем "Точка". Саме тому росіяни застосовують невластиві ракети до систем ППО, зокрема С-300, якими обстрілюють цивільні об'єкти. У Росії є чималий запас артилерійських снарядів ще з часів СРСР. Тому снарядний "голод" в окупаційній армії малоймовірний", - пояснив Наєв.

Генерал-лейтенант ЗСУ зазначив, що вже через 2-3 місяці мобілізовані в РФ будуть на полі бою. Ними доукомплектують військові частини, які вже воюють проти України.

"Щодо наступального потенціалу в армії РФ, то ми бачимо, що вони його втратили. Зараз залишається 1-2 напрямки, на яких вони спроможні намагатися відновити свої атаки. Але через це у них виникла необхідність провести мобілізацію. Їхнє завдання - створити військові частини та поповнити ті, які вже ведуть бойові дії. Це не станеться дуже швидко, але десь через 2-3 місяці РФ може створити додаткові сили, які намагатимуться відновити свій наступальний потенціал. Але мобілізовані - це не регулярна армія, з якою ми воювали 7 місяців. А протягом цього часу ми змогли давати відсіч армії. А мобілізовані не достатньо навчені, не мають досвіду, тому вони одразу вони не відновлять своїх потужностей", - наголосив генерал.

Нагадаємо, генерал ЗСУ розповів, як закінчиться війна.

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